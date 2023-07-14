Военкоры: Иностранные наемники на Запорожском направлении все чаще передвигаются на бронемашинах М113 без боевиков ВСУ

На Запорожском направлении российские войска продолжают уничтожать вражескую бронетехнику из артиллерийских орудий. В то же время, фиксируются некоторые изменения в действиях украинских формирований. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
В частности, военкоры отмечают, что иностранные наемники на Запорожском направлении все чаще передвигаются на бронемашинах М113 без боевиков ВСУ. То есть, они уже действуют собственными группами.
С другой стороны, российская аэроразведка постоянно обнаруживает небольшие передвигающиеся группы боевиков ВСУ численностью в 3-5 человек. Эти группы прячутся в посадках. Судя по всему, они были брошены сослуживцами после обстрелов. Эвакуацией таких небольших групп украинское командование заниматься не намерено.
В районе села Работино украинские боевики передвигаются обычно на 1-2 бронемашинах с личным составом. Как только наши военные фиксируют перемещения вражеской бронетехники, по ней начинает работать российская артиллерия.
Кроме того, Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что к российским позициям подъезжал танк ВСУ. Однако по нему был нанесен удар беспилотником-камикадзе, после чего танк начал дымиться и отъехал от российских позиций.
В районе населенного пункта Пятихатки российские подразделения с помощью ПТУР уничтожили небольшую группу боевиков ВСУ численностью в восемь человек, которая также подходила близко к российским позициям.
Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении продолжается уже почти полтора месяца, никаких реальных успехов украинским формированиям добиться не удалось. Зато ВСУ понесли большие потери как в личном составе, так и в военной технике и вооружениях.