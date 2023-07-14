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Военкоры: Иностранные наемники на Запорожском направлении все чаще передвигаются на бронемашинах М113 без боевиков ВСУ

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Военкоры: Иностранные наемники на Запорожском направлении все чаще передвигаются на бронемашинах М113 без боевиков ВСУ

На Запорожском направлении российские войска продолжают уничтожать вражескую бронетехнику из артиллерийских орудий. В то же время, фиксируются некоторые изменения в действиях украинских формирований. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


В частности, военкоры отмечают, что иностранные наемники на Запорожском направлении все чаще передвигаются на бронемашинах М113 без боевиков ВСУ. То есть, они уже действуют собственными группами.

С другой стороны, российская аэроразведка постоянно обнаруживает небольшие передвигающиеся группы боевиков ВСУ численностью в 3-5 человек. Эти группы прячутся в посадках. Судя по всему, они были брошены сослуживцами после обстрелов. Эвакуацией таких небольших групп украинское командование заниматься не намерено.

В районе села Работино украинские боевики передвигаются обычно на 1-2 бронемашинах с личным составом. Как только наши военные фиксируют перемещения вражеской бронетехники, по ней начинает работать российская артиллерия.

Кроме того, Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что к российским позициям подъезжал танк ВСУ. Однако по нему был нанесен удар беспилотником-камикадзе, после чего танк начал дымиться и отъехал от российских позиций.

В районе населенного пункта Пятихатки российские подразделения с помощью ПТУР уничтожили небольшую группу боевиков ВСУ численностью в восемь человек, которая также подходила близко к российским позициям.

Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении продолжается уже почти полтора месяца, никаких реальных успехов украинским формированиям добиться не удалось. Зато ВСУ понесли большие потери как в личном составе, так и в военной технике и вооружениях.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mike.Bravo88
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4 комментария
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  1. БойКот
    БойКот Сегодня, 17:47
    +2
    А по моему все просто. Надежда на то, что оборона посыпится как осенью, не оправдалась, и всушники тупо не знают что делать. Как в старом анекдоте, "нефиг думать, трясти надо!"
  2. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 18:27
    +1
    иностранные наемники на Запорожском направлении все чаще передвигаются на бронемашинах М113 без боевиков ВСУ

    брезгуют? winked
    1. В. Салама
      В. Салама Сегодня, 19:52
      0
      Цитата: Элизиум
      брезгуют?

      Похоже, что это чувство обоюдное, потому и на М113. Хотя старушка ещё имеет потенциал. Однако, качество боевиков уже не то, собирают по всему свету за небольшие деньги (Алжир, латиносы), эвакуируют во вторую очередь и медицинскую помощь оказывают во вторую очередь.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:32
    0
    Изменения не принципиальные... они лезут, могилизируются и снова лезут. Так и продолжается процесс.
    Если, когда они остановятся и копаются, сковырнуть их будет гораздо сложнее, потому как обложатся теми же минами и проходить это препятствие, без потерь, не получится, увы.