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Глава Минобороны Украины сообщил о передаче Данией ВСУ специализирующихся на выявлении мин беспилотников

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Глава Минобороны Украины сообщил о передаче Данией ВСУ специализирующихся на выявлении мин беспилотников

Вооруженные силы Украины получили от Дании шесть беспилотных аппаратов, которые специализируются на выявлении мин и других взрывных устройств. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети.


Как отметил глава украинского военного ведомства, беспилотники были переданы Украине в рамках очередного пакета военной помощи со стороны Дании. Резников подчеркнул, что датские беспилотники способны осматривать местность на предмет наличия мин и других взрывоопасных предметов.

Напомним, что с самого начала спецоперации Дания оказывает киевскому режиму помощь оружием и военной техникой. В конце июня 2023 года Данией был выделен новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в 1,3 млрд крон (190 млн долларов).

В этот пакет должны войти ракеты для систем противовоздушной обороны, а также деньги на приобретение артиллерийских снарядов. Своих снарядов у Дании мало, поэтому поставлять их в большом количестве для украинских формирований она не может.

Ранее пакет военной помощи был передан Украине Германией. В него вошли зенитные самоходные установки Gepard, мостоукладчик Biber, тягачи, артиллерийские боеприпасы и другие виды вооружений и военного оборудования.

Очевидно, что без поставок военной техники, боеприпасов, оружия из стран Запада, украинские формирования уже давно потеряли бы способность ведения боевых действий против российских вооруженных сил. Поэтому ослабление или прекращение военной поддержки со стороны Запада является одним из главных «страхов» киевского режима.
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:01
    +2
    Глава Минобороны Украины сообщил о передаче Данией ВСУ специализирующихся на выявлении мин беспилотников
    Дания спасет жареную задницу бандеровцев? fool
    1. grem
      grem Сегодня, 18:15
      +2
      Зеленский главнокомандующий ,Резник министр обороны ,два еврея вообще вообще из Европы не вылазиют ! А их "страна" (или вотчина) воюет и каждый день гибнут сотни выдернутых на улице по 11 уже волны мобилизации ..
      Это что такое ? Оставшиеся в здравом уме и памяти братья украинцы ..Вы понимаете что творят эти черти и бесы ? Или уже таких НЕТ ? Доколе терпеть будете такое издевательство кровавое ..
      P.S.(у меня немало родственников с укринскими корнями специфические конечно ,но вполне наши православные ) Эх вы !
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:21
    +1
    Глава Минобороны Украины сообщил о передаче Данией ВСУ специализирующихся на выявлении мин беспилотников
    . И что они умеют делать??? Карты минных полей рисовать или просто определять, есть мины или нет???
    Если просто определять, то как это может помочь ВСУшникам, когда минируется, практически сплошняком и им все равно без разминирования не пройти или будут искать проходы в минных полях, если такие есть???
    Кто в курсе, что это за пепелац?
  3. Roust
    Roust Сегодня, 18:22
    +2
    Украинцы надели кастрюли, захотели дешёвые кружевные трусики от запада, выбрали евреев в правительства, а теперь не жалуйтесь, что пополняете кладбища (в лучшем случае) и руина скоро перестанет существовать.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:38
      0
      Цитата: Roust
      а теперь не жалуйтесь, что пополняете кладбища (в лучшем случае) и руина скоро перестанет существовать.

      Время уговоров переговоров (минские) закончилось ..! Россия скоро начнет по жесткому воевать ..В нату и ес вас предателей не взяли и даже вообще не собираются .. Вперед под арту и пулеметы ! Наши мужики на передовой очень злые сейчас ,особенно когда натовская немецкая бронетехника с крестами опять появилась ..Тут уже Русский код в головах срабатывать начал у большинства солдат !
      Сегодня читал статью ..Так там наши всушников ,немцами обзывают ,а как их еще ? Крестовый поход опять на Россию и скакуны впереди скачут ..Они сделали свой выбор ..Не жилось им мирно negative Наказываем и жестко
    2. Винни76
      Винни76 Сегодня, 18:58
      0
      Цитата: Roust
      захотели дешёвые кружевные трусики от запада, выбрали евреев в правительства, а теперь не жалуйтесь,

      Да нет же. Они выбрали членство в ЕС и Нато, " европейские зарплаты и пенсии", "учёбу в лучших институтах европы", честные суды, некоррумпированых чиновников и фантастический кофе в венской опере в Братиславе. А мы им тупо завидуем
  4. ASM
    ASM Сегодня, 18:49
    0
    На самом деле не взрывных устройств, а железа. Там принцип работы, как у обычного металлоискателя. Есть приемо-передатчик, который вешается на квадролет, а дальше эта штука на небольшой высоте летает над поверхностью и засекает отраженные сигналы от разных поверхностей. Кстати, хоть там и узконаправленная антенна, возможно фон можно засекать и на приличном расстоянии?