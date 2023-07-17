Западная пресса: свои неудачи в контрнаступлении Украина переводит в критику НАТО

Мы не получили основные боевые танки «Леопард». А «Леопард-2» на поле боя без воздушной поддержки — это не боевой танк, это мишень.

Запад не хочет, чтобы Украина победила Россию с большим и лучшим вооружением, но в случае провала контрнаступления и больших потерь Киев будет вынужден заключить мирное соглашение.

Украина, конечно, могла бы освободить утраченные территориальные части, но прежние сторонники Украины не поставили бы желаемого количества систем вооружения, боеприпасов или требуемых самолетов F-16.