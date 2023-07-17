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Западная пресса: свои неудачи в контрнаступлении Украина переводит в критику НАТО

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Западная пресса: свои неудачи в контрнаступлении Украина переводит в критику НАТО

На Украине все чаще критикуют западноевропейских сторонников, страны НАТО. Недовольство высказывает в том числе и главнокомандующий украинской армией. На это обращают внимание западные СМИ.


Среди списка претензий к своим западным руководителям со стороны Киева: якобы малые объёмы поставок систем вооружения, разочаровывающие основные боевые танки Leopard 2 и отсутствие в арсенале современных истребителей F-16.

Мы не получили основные боевые танки «Леопард». А «Леопард-2» на поле боя без воздушной поддержки — это не боевой танк, это мишень.

— заявил в недавнем интервью американскому изданию Washington Post главком ВСУ Валерий Залужный, очень четко оценивая боевую эффективность танков немецкого производства. Ведь несколько таких основных боевых танков Украина потеряла на фронте в первые же дни в своих попытках контрнаступления.

Да, и в целом, в Киеве все громче звучит критика западных союзников, без которых война с русской армией была бы давно проиграна. В числе прочих, в украинских соцсетях циркулирует мнение:

Запад не хочет, чтобы Украина победила Россию с большим и лучшим вооружением, но в случае провала контрнаступления и больших потерь Киев будет вынужден заключить мирное соглашение.

Западные военные аналитики, ссылающиеся на источники в разведке, теперь обращаются к каналам социальных сетей, чтобы предположить, что обвинение сил НАТО — это, как выражаются на Западе, новый искусственный «дефолт» для украинских правительственных сообщений. Теряя огромное количества вооружения на поле боя, Украина пытается преподносить ситуацию в таком разрезе:

Украина, конечно, могла бы освободить утраченные территориальные части, но прежние сторонники Украины не поставили бы желаемого количества систем вооружения, боеприпасов или требуемых самолетов F-16.
Автор:
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6 комментариев
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  1. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:27
    -1
    У залужного меч - кладенец за плечом? Неудачная иллюстрация имхо

    Ну а по сути.. Перекладывать свои проблемы на чужие плечи, это в нашем, человеческом обществе, нормально. Мы все это делаем начиная с детского сада.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:40
      0
      Нп нормально.В нормальном коллективе и обществе.Но к украинству это не относится
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    +1
    На Украине все чаще критикуют западноевропейских сторонников, страны НАТО.
    Правильно, продолжайте плевать в руку дающего может быть руке это наконец надоест.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:34
      +3
      Чем быстрее свидомиты перессорятся со своими спонсорами тем лучше.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:40
        0
        Nexcom hi, даже и не надейтесь, СПОНСОРЫ если им вдруг надоеедят эти клоуны просто уберут их с доски и выставят новых покладистых и преданных, так что этот "марлезонский балет" ещё будет стоит нам многих жизней и с каким результатом мы выйдем из этого зависит от Кремля.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:36
    0
    Запад не хочет, чтобы Украина победила Россию...

    Из серии "держите меня семеро".