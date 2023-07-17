На Украине все чаще критикуют западноевропейских сторонников, страны НАТО. Недовольство высказывает в том числе и главнокомандующий украинской армией. На это обращают внимание западные СМИ.
Среди списка претензий к своим западным руководителям со стороны Киева: якобы малые объёмы поставок систем вооружения, разочаровывающие основные боевые танки Leopard 2 и отсутствие в арсенале современных истребителей F-16.
Мы не получили основные боевые танки «Леопард». А «Леопард-2» на поле боя без воздушной поддержки — это не боевой танк, это мишень.
— заявил в недавнем интервью американскому изданию Washington Post главком ВСУ Валерий Залужный, очень четко оценивая боевую эффективность танков немецкого производства. Ведь несколько таких основных боевых танков Украина потеряла на фронте в первые же дни в своих попытках контрнаступления.
Да, и в целом, в Киеве все громче звучит критика западных союзников, без которых война с русской армией была бы давно проиграна. В числе прочих, в украинских соцсетях циркулирует мнение:
Запад не хочет, чтобы Украина победила Россию с большим и лучшим вооружением, но в случае провала контрнаступления и больших потерь Киев будет вынужден заключить мирное соглашение.
Западные военные аналитики, ссылающиеся на источники в разведке, теперь обращаются к каналам социальных сетей, чтобы предположить, что обвинение сил НАТО — это, как выражаются на Западе, новый искусственный «дефолт» для украинских правительственных сообщений. Теряя огромное количества вооружения на поле боя, Украина пытается преподносить ситуацию в таком разрезе:
Украина, конечно, могла бы освободить утраченные территориальные части, но прежние сторонники Украины не поставили бы желаемого количества систем вооружения, боеприпасов или требуемых самолетов F-16.