Построенный для Черноморского флота корвет «Меркурий» проекта 20380 отправится в Средиземное море

В этом году заводчане сдали нам для Черноморского флота "Меркурий", который будет нести службу в Восточном Средиземноморье

Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380, построенный для Черноморского флота , покинет Балтику и отправится нести службу в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. Об этом заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.Построенный на "Северной верфи" корвет "Меркурий" вошел в состав российского флота 13 мая этого года и в настояще время продолжает находиться на Балтике. Но долго это не продлится, корабль отправится в Средиземное море, где войдет в состав постоянной эскадры ВМФ РФ. К месту постоянной дислокации в Севастополь корвет отправится уже после того, как закончится конфликт и Турция откроет проливы для прохода военных кораблей в обе стороны.- заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.Корвет "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" корвет "Ретивый" проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Является пятым корветом проекта 20380, построенным по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон".Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль. Основное вооружение - ПКР "Уран" 2Х4, с восьмого корабля - "Калибр" или "Оникс". Также на вооружении ЗРК "Редут", противолодочный комплекс "Пакет-НК", 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.