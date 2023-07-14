Военное обозрение
Войти Регистрация

Построенный для Черноморского флота корвет «Меркурий» проекта 20380 отправится в Средиземное море

4
Построенный для Черноморского флота корвет «Меркурий» проекта 20380 отправится в Средиземное море

Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380, построенный для Черноморского флота, покинет Балтику и отправится нести службу в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. Об этом заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.


Построенный на "Северной верфи" корвет "Меркурий" вошел в состав российского флота 13 мая этого года и в настояще время продолжает находиться на Балтике. Но долго это не продлится, корабль отправится в Средиземное море, где войдет в состав постоянной эскадры ВМФ РФ. К месту постоянной дислокации в Севастополь корвет отправится уже после того, как закончится конфликт и Турция откроет проливы для прохода военных кораблей в обе стороны.

В этом году заводчане сдали нам для Черноморского флота "Меркурий", который будет нести службу в Восточном Средиземноморье

- заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Корвет "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" корвет "Ретивый" проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Является пятым корветом проекта 20380, построенным по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон".

Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль. Основное вооружение - ПКР "Уран" 2Х4, с восьмого корабля - "Калибр" или "Оникс". Также на вооружении ЗРК "Редут", противолодочный комплекс "Пакет-НК", 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 18:30
    +2
    Счастливого плавания и 7 футов под килем! Пусть славное имя принесет кораблю и славную судьбу!
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 18:33
    +1
    Семь футов под килем. Как, Наш коллективный разум на этом сайте размышлял, так и получилось. Корвет уходит в Восточное Средиземноморье. На время заменит стоящий на Янтаре в ремонте фрегат Адмирал Григорович. ЧФ и СФ и БФ, всегда подпитывал Средиземноморскую эскадру, кораблями.
    Фрегат Григорович, прошел докование и сейчас стоит у достроечный стенки на заводе.
  3. Ларкис
    Ларкис Сегодня, 18:34
    0
    Я конечно не дока в судостроении, но строить корвет водоизмещением 1800 тонн 8 лет это - нечто....Хорошо все таки , что Россия авианосцы не строит, а то ваяли бы лет 200
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 18:41
      +1
      Ваше утрирование, веселит, но что поделать, Наша экономика «вывозит»строительство корветов 20380 за 6-8 лет один корпус, а если строит их два завода, то получается два корвета.
      Пока не построим два УДК, получив опыт и не приобретем потерянные компетенции в строительстве авианосцев, думаю их и не будут строить.