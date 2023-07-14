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Госсекретарь США заявил о заинтересованности Вашингтона в продлении «зерновой сделки»

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Госсекретарь США заявил о заинтересованности Вашингтона в продлении «зерновой сделки»

Правительство США заинтересовано в продлении "зерновой сделки" и считает, что отказ российского руководства от участия в Черноморской зерновой инициативе приведет к созданию угрозы для развивающихся стран. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.


По словам Блинкена, продление зерновой инициативы является критически важным. В случае отказа Москвы от дальнейшего участия в "зерновой сделке", пострадают развивающиеся страны, в которых повысятся цены на продовольствие, а также образуется его нехватка.

Однако, ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что значительная часть украинского зерна в рамках "зерновой сделки" вывозится Западом в свои богатые страны, вместо того, чтобы доставляться в испытывающие нехватку продовольствия беднейшие африканские страны. Российский лидер также добавил, что Москва готова безвозмездно осуществлять поставки предусмотренных условиями сделки объемов зерна в беднейшие страны.

Президент России также отметил, что РФ рассматривает вариант отказа от продления своего участия в "зерновой сделке" с возможностью возобновления ее действия после того, как странами Запада будут выполнены все заявленные ими обязательства в отношении Москвы.

Кроме того, известно, что в настоящее время еще нет окончательного решения российского руководства относительно возможного продления действия Черноморской зерновой инициативы.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Department of State
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23 комментария
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  1. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 18:23
    +1
    Леопольд как и всегда согласен на все
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 19:00
      +1
      Цитата: вадим_иванов
      Леопольд как и всегда согласен на все

      ну так надо же немного поупираться, а то совсем неприлично выглядит, в него откровенно плюют и еще издеваются, а он как обычно сделает вид что это в интересах страны
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:25
    +4
    Ещё бы... им это очень выгодно. А вот нам нет. Но боюсь продлим. Сегодня президент не исключил такой возможности.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:44
      +5
      Так думаю,нашим надо поставлять зерно тем странам ,которые находятся в нокауте ,которые не могут сами себя прокормить.Запад нам не указка.Зерновая сделка -это возможность вывозить зерно из бывшей Украины.Мы самостоятельное государство и нам по барабану мнение запада.Пусть запад привыкает,кто руководит в МИРЕ.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 19:00
      +6
      В августе, на переговоры в Стамбул по зерновой сделке, нужно послать Пескова.
      Султан Эрдоган, в итоге, начнёт заикаться, заговариваться, пучить глаза и всех вокруг уверять, что рад и горд результатом сделки.
      Теперь Турция будет поставлять финики и зубную пасту в Монголию!.. wink
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:26
    0
    Госсекретарь США заявил о заинтересованности Вашингтона в продлении «зерновой сделки»
    . На забугорных пофиг, посмотрим у кого из наших очередной бзик проявится.
    Явный обман... оно нам надо, теперь. Особенно на фоне того, как султан заюлил, туда и от сюда!
  4. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 18:27
    +6
    Благодаря этому позорищу-сделке зерновой, беднейшие страны мира получили напрямую только 2% зерна из Украины, а России достались хрен с редькой.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:02
      +5
      Я вообще не очень понимаю темы - если негры так уж оголодали, нехай присылают сами суда в Новороссийск, так и быть, жратвы отсыплем. А то мало того что дай на халяву - так ещё и к столу привези..
  5. dementor873
    dementor873 Сегодня, 18:28
    +9
    Вот пытаюсь вспомнить за 1.5 года, когда мы поступили на пользу себе, а не в угоду Западу. И ничего на ум не приходит.
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 18:36
      +6
      Вы и за 20 лет правления гаранта такого не вспомните. Пенсию по заказу МВФ подняли, медицину в угоду ВОЗу развалили, резервов 300 млрд подарили ФРСу.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:29
    0
    Интересная ситуация. Посмотрим кто прогнётся. what
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 19:03
      +5
      Цитата: МятныйПряник
      Интересная ситуация. Посмотрим кто прогнётся. what

      а что есть сомнения ? laughing
  7. kenig1
    kenig1 Сегодня, 18:29
    +1
    Если верить ряду сообщений, Эрдоган заявил о согласии Путина продлить зерновую сделку. Если так, то будем терпеть. Терпилам другого не дано.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:38
      +5
      Вы не понимаете, это хитрый план! Так они потеряют бдительность и мы каааак завалим их своими дешёвыми ресурсами! И деньги в европейские банки попрячем! Будут знать!
  8. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 18:35
    +2
    Все выгоду получают от этой сделки вот только не Россия удивительно, чё так то? Когда эти прогибы закончатся?
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:37
    +2
    Пусть зерно отправляют по железной дороге в порт Севастополя или Керчи и там забирают, в качестве обеспечения безопасности до конца конфликта в Луганск переезжает Хантер Байден
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 18:45
    +1
    Госсекретарь США заявил о заинтересованности Вашингтона в продлении «зерновой сделки»

    Пин дос сия может интересоваться чем угодно. Главное чтобы была заинтересована Россия.
    А иначе зачем нам эта сделка?
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:48
    0
    Госсекретарь США заявил о заинтересованности Вашингтона в продлении «зерновой сделки»

    Пусть интересуются сколько угодно. Американские интересы приносят слишком большой вред российскому государству и практически диаметрально противоположны общечеловеческим...
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:54
    0
    Вот пусть пен до сы и продлевают. Нашим надо срочно засадить гераньками по портам отгрузки участвовавшим в зерновой сделке.
    А ципсота пусть продолжает скулить - доколе!?
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:56
    +2
    О! Конечно! Эти глупые русские пускай пляшут "барыню- сударыню" по граблям! А, мы- пенки снимем.
    А, может хватит?
    Есть элементарная гордость у нашего руководства? Если провести референдум по вопросу продления сделки, то 99.9% процентов проголосуют за то, что бы сначала были выполнены все пункты договора, проведен жесточайший контроль их выполнения, а затем - сама сделка. Но, до первого нарушения!
  14. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:18
    0
    У корешей бабло в штатах стопудово продлят.
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:39
    0
    В искренности Эрдогана и Блинкена не приходится сомневаться. Радетели продовольственного баланса развивающихся стран ЕС и ранее отличались разборчивостью в пище для ума - разума fool what
  16. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:48
    0
    мне кажется все на западе занимаются
    дискредитацией несокрушимой воли гаранта

    нада их повестками вызвать в басманный суд