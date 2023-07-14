Госсекретарь США заявил о заинтересованности Вашингтона в продлении «зерновой сделки»

Правительство США заинтересовано в продлении "зерновой сделки" и считает, что отказ российского руководства от участия в Черноморской зерновой инициативе приведет к созданию угрозы для развивающихся стран. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.По словам Блинкена, продление зерновой инициативы является критически важным. В случае отказа Москвы от дальнейшего участия в "зерновой сделке", пострадают развивающиеся страны, в которых повысятся цены на продовольствие, а также образуется его нехватка.Однако, ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что значительная часть украинского зерна в рамках "зерновой сделки" вывозится Западом в свои богатые страны, вместо того, чтобы доставляться в испытывающие нехватку продовольствия беднейшие африканские страны. Российский лидер также добавил, что Москва готова безвозмездно осуществлять поставки предусмотренных условиями сделки объемов зерна в беднейшие страны.Президент России также отметил, что РФ рассматривает вариант отказа от продления своего участия в "зерновой сделке" с возможностью возобновления ее действия после того, как странами Запада будут выполнены все заявленные ими обязательства в отношении Москвы.Кроме того, известно, что в настоящее время еще нет окончательного решения российского руководства относительно возможного продления действия Черноморской зерновой инициативы.