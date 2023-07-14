Военкоры: ВСУ опять пытаются высадить десантные группы на левом берегу Днепра в Херсонской области

В Херсонской области украинские войска предпринимают попытки высадки десанта на левый берег реки Днепр. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».Как сообщают военные корреспонденты, в настоящее время ВСУ пытаются осуществить высадку десантных групп. По противнику работают российские артиллеристы. После того, как отработает артиллерия, начнется зачистка места высадки групп противника.Украинские формирования регулярно предпринимают попытки закрепиться на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Сейчас все левобережье Днепра контролируется российскими войсками. Чаще всего украинские формирования пытаются высаживаться у Антоновского моста, поскольку затем они могут скрываться под мостом от огня российской артиллерии.Интересно, что ранее представитель Национальной гвардии Украины заявил о попытках украинских формирований подготовить на Херсонском направлении районы и рубежи для наступательных действий. Не исключено, что киевский режим пытается отвлечь внимание российского командования от Запорожского направления, чтобы ВС РФ перебросили на Херсонщину дополнительные силы.Впрочем, нельзя исключать и планов украинского командования на открытие еще одного направления для контрнаступления. Правда, закрепиться на левобережье Днепра очень сложно, но ВСУ, как мы знаем, с потерями личного состава не считаются и могут предпринимать такие попытки бесчисленное количество раз.