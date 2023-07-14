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Мэр Киева Кличко выступил с новой критикой в адрес центральной власти Украины

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Мэр Киева Кличко выступил с новой критикой в адрес центральной власти Украины

Набирает новые обороты конфликт команды президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко. Предыдущий раунд взаимных упреков и претензий касался скверного состояния столичных бомбоубежищ, в чем Офис президента обвинил Кличко. Тот, в свою очередь, парировал, что за убежища отвечают главы городских районов, назначенные напрямую центральными властями.


Теперь столичный мэр, кстати, занявший этот пост в результате общегородских выборов, выступил с новой критикой в адрес центральной власти Украины по поводу предвзятой трактовки результатов обследования состояния мостов в стране. Через неделю после создания решением СНБО Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений, было проверено 22 500 объектов из 28 000. Однако претензии по состоянию искусственных переходов в публичной плоскости предъявлены только в Киеве, возмутился Кличко.

Центральная власть продолжает искать поводы для манипуляций и дискредитации власти столицы. Если мы действительно решаем проблему мостов – это ежедневная работа, а не картинка и хайп на публику

— написал Кличко в своем телеграм-канале.

Мэр Киева отметил, что городские власти знают о критическом состоянии некоторых мостовых переходов. Работы по их ремонту и реконструкции ведутся постоянно, но при этом центральные власти не принимают в них никакого участия, при том что некоторые переходы относятся к историческим архитектурным объектам, их содержанием должно заниматься государство.

В качестве примера Кличко привел ситуацию с аварийным мостом Метро, который является экспериментальным и был построен в советское время. Еще до начала военного конфликта совместно с экспертами из Европейского банка реконструкции и развития была проведена оценка реконструкции этого сооружения, стоимость работ оценили в 500 млн евро. Таких денег у города просто нет, заявил мэр.

Что касается Дарницкого моста, который закрыт на ремонт уже в течение 20 лет, то он вообще находится на балансе министерства инфраструктуры Украины. Касательно остальных столичных переходов, городские власти по мере возможностей следят за их состоянием, на многих из них в настоящее время выполняются ремонтные работы, заявил Кличко, призвав Госкомиссию предоставить людям объективную и полную информацию.

Пока неизвестно, чем закончится очередной «поединок» Кличко и Зеленского. Но очевидно, что украинский президент не остановит попыток убрать неудобного столичного мэра, чтобы посадить на это место своего человека, как он это уже делал неоднократно с избранными главами других городов Украины.
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:39
    +3
    Мэр Киева Кличко выступил с новой критикой в адрес центральной власти Украины
    . Ха, ха, там следующий херой с большими кулаками на подходе!!! Уж вдвоём, дуэтом дуплетом, они всех зелебобиков положат слоями. Без вариантов!
    1. grem
      grem Сегодня, 18:44
      +3
      Цитата: rocket757
      Ха, ха, там следующий херой с большими кулаками на подходе!!! Уж вдвоём, дуэтом дуплетом, они всех зелебобиков положат слоями. Без вариантов!

      Скорее всего "великий философов и гигант мысль" Кличко ,собрался в бега ..Он ведь гражданин Германии !
      Начинает критиковать ,а потом психанет типо и свалит хе хе
      Знакомая схема !
      Но думаю не в Германию ,а куды подальше ..
      Киев это главная цель России ,он должен быть НАШ !
      А Кличко пусть не боится ,он России очень помог в мемах всяких и т.д. НАШ человек!!!!

      Не бойся , мы тебя не бросим wassat
      1. Aken
        Aken Сегодня, 18:49
        +3
        Это через Кличко Бундесы наезжают на Бритишей. Такие у них непростые игры.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 18:50
        +1
        Из Германии нацисты бежали в Чили и Аргентину. На это намекаете?
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:10
        +2
        Без Виталика будет скучно, все таки он может взбодриться, развеселить и так просто, непринуждённо. Это талантище.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 19:24
      +2
      Мне эта "битва xoxляцких клоунов" напоминает финальное резюме матча комментатора Озерова брежневских времён:
      "Игра была равна, играли два ...овна!" wink
      1. АрхиФил
        АрхиФил Сегодня, 19:45
        0
        Цитата: Пауль Зиберт
        "Игра была равна, играли два ...овна!"

        Извините,но это сказал не мэтр,а некий Валерий Карпин.После матча *СпаМа* и *Динамо* Москва.
        А Кличко?Ну,что Кличко.Хфилософ. laughing
  2. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 18:47
    +3
    Чего ругаться? Нужно разрушить все мосты построенные при СССР, т.с., в рамках "программы декоммунизации"! А заодно и те, что при РИ! И тогда наступит всеобщее украинское счастье!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:40
      0
      А "Стеклянный мост" Кличко? Вот так хотел украинцев к Европейскому стилю приучить! Не оценили! А теперь еще пытается Зеле конкуренцию составить. Кстати, те киевляне, что оружие получили "без-воз-мездно" за кем пойдут в случае кипиша?
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:05
    +2
    Так вот., у нас есть случай решить эту проблему бандеровцев- нет мостов, нет проблемы!
    Или там "простые люди, они не виноваты"?
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:06
    +2
    Центральная власть продолжает искать поводы для манипуляций и дискредитации власти столицы. Если мы действительно решаем проблему мостов – это ежедневная работа, а не картинка и хайп на публику

    Оказывается не совсем отбитый на голову! laughing