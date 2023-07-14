Мэр Киева Кличко выступил с новой критикой в адрес центральной власти Украины

Центральная власть продолжает искать поводы для манипуляций и дискредитации власти столицы. Если мы действительно решаем проблему мостов – это ежедневная работа, а не картинка и хайп на публику

Набирает новые обороты конфликт команды президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко. Предыдущий раунд взаимных упреков и претензий касался скверного состояния столичных бомбоубежищ, в чем Офис президента обвинил Кличко. Тот, в свою очередь, парировал, что за убежища отвечают главы городских районов, назначенные напрямую центральными властями.Теперь столичный мэр, кстати, занявший этот пост в результате общегородских выборов, выступил с новой критикой в адрес центральной власти Украины по поводу предвзятой трактовки результатов обследования состояния мостов в стране. Через неделю после создания решением СНБО Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений, было проверено 22 500 объектов из 28 000. Однако претензии по состоянию искусственных переходов в публичной плоскости предъявлены только в Киеве, возмутился Кличко.— написал Кличко в своем телеграм-канале.Мэр Киева отметил, что городские власти знают о критическом состоянии некоторых мостовых переходов. Работы по их ремонту и реконструкции ведутся постоянно, но при этом центральные власти не принимают в них никакого участия, при том что некоторые переходы относятся к историческим архитектурным объектам, их содержанием должно заниматься государство.В качестве примера Кличко привел ситуацию с аварийным мостом Метро, который является экспериментальным и был построен в советское время. Еще до начала военного конфликта совместно с экспертами из Европейского банка реконструкции и развития была проведена оценка реконструкции этого сооружения, стоимость работ оценили в 500 млн евро. Таких денег у города просто нет, заявил мэр.Что касается Дарницкого моста, который закрыт на ремонт уже в течение 20 лет, то он вообще находится на балансе министерства инфраструктуры Украины. Касательно остальных столичных переходов, городские власти по мере возможностей следят за их состоянием, на многих из них в настоящее время выполняются ремонтные работы, заявил Кличко, призвав Госкомиссию предоставить людям объективную и полную информацию.Пока неизвестно, чем закончится очередной «поединок» Кличко и Зеленского. Но очевидно, что украинский президент не остановит попыток убрать неудобного столичного мэра, чтобы посадить на это место своего человека, как он это уже делал неоднократно с избранными главами других городов Украины.