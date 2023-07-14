Врио главы ЛНР: Спецназ «Ахмат» на Артемовском направлении взял в плен 13 боевиков ВСУ

Действия российских подразделений на Артемовском направлении причинили существенный урон украинским формированиям. Об этом в своем Telegram-канале рассказал временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Как отметил руководитель ЛНР, ВСУ безуспешно пытаются прорваться на территорию республики. Однако российские войска отражают все подобные атаки противника. Например, на участке Новодружеск-Григоровка ВСУ девять раз предпринимали попытки атаковать. В итоге потери украинских формирований составили до 70 боевиков.
Двенадцать раз противник пытался атаковать на участке Берестовое-Переездное. Здесь ему эти попытки обошлись в 120 погибших и раненых боевиков. В районе Волчеяровки – Ивано-Дарьевки ВСУ предприняли восемь атак, в итоге были уничтожены или ранены до 50 боевиков.
На Артемовском направлении активную работу ведёт спецназ «Ахмат», решительные действия которого позволили не только причинить противнику существенный урон, но и взять в плен 13 нацистов
- написал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Как отметил руководитель республики, бойцы «Ахмата» смогли захватить 2 танка, 2 автомобиля и 1 бронемашину противника. Продолжают держать оборону российские силы, включая и бойцов «Ахмата», в районе Клещеевки, которая регулярно подвергается атакам со стороны украинских формирований.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российская армия полностью контролирует Клещеевку и держит линию обороны до Курдюмовки.