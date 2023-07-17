Лето 2023: в чём ошиблись ВСУ

Инициатива наказуема
Полтора месяца развивается наступательная кампания ВСУ. Одно можно сказать точно – украинские войска оказались хороши лишь в медиасфере. Запугать и лишить надежды самую чувствительную часть публики в России действительно получилось. Хорошо отыгрывали западные танки, армии FPV-дронов и якобы непревзойдённый боевой дух националистов. Не утихают страсти и сейчас. В последнем тренде надежды на шведскую технику, в частности на Stridsvagn 122 (Leopard 2A5) в накидке Barracuda. Машины действительно имеют грозный вид и дополнительно оснащены защитой башни сверху, что сейчас украинским военным кажется немаловажным. Только вот Strv 122 на Украине всего десять экземпляров, что никоим образом не скажется на темпах наступления. Но пропагандистская кампания не должна останавливаться, и чем хуже идут дела на фронте, тем большую ложь продают украинцам. Заветы Геббельса во всей красе.
В сложившей ситуации есть две концепции. Первая – НАТО по капелькам подливает масло в огонь конфликта, максимально затягивая события и не позволяя ни одной из сторон одержать решительную победу. Вторая – НАТО серьёзно опасаются стратегического поражения России. Западные аналитики, прочитав Российскую стратегическую доктрину, обратили внимание на идею «эскалации для деэскалации». Простым языком – военно-политическое руководство в Кремле решится на ядерный удар, если почувствует перспективу стратегического поражения. По крайней мере, так мыслят на Западе. Вопрос только в одном – где в России видят то самое поражение? Вероятнее всего, это отступление к границам до 22.02.2023, не говоря уже об оккупации Украиной Крыма. Когда главный спонсор ВСУ стремится не допустить стратегического поражения России, дабы не развязать атомный апокалипсис, очень непросто идти в атаку. Итак, первая и наиболее очевидная ошибка Зеленского – сам факт летнего наступления. Сама попытка нанести поражение стране, мобилизационный потенциал которой в 5-7 раз выше украинского, пахнет очень дурно. И это не говоря о ядерном статусе России.
Большая часть комментаторов сетовала на некую инициативу, которая сейчас на стороне ВСУ. Дескать, они вольны выбирать время и место контрудара по российским силам. Разумеется, это большой козырь в руках националистов. С небольшими, но вполне критическими замечаниями. Так называемая «линия соприкосновения» с российскими подразделениями растянулась от Луцкой области до самой дельты Днепра. ВСУ чисто теоретически могут зайти крупными силами на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. Это лишь умозрительные рассуждения – конфликт в таком случае будет развиваться по совсем другим сценариям. И это отлично осознают в Киеве. Ещё хуже будет выглядеть попытка атаковать территорию Беларуси. При этом стоит понимать, что Россия в состоянии зайти на Украину и с Беларуси, и с приграничных регионов. Здесь кроется главный стратегический дисбаланс на поле боя – у ВСУ заранее крайне слабая позиция перед атакой. Для того чтобы выбирать время и место эффективного прорыва, необходимо учитывать вероятность ответного удара. Следовательно, приходится держать мёртвым грузом огромную группировку «резерва Главного командования». Не просто группировку, а подвижную оперативную команду, способную купировать возможный прорыв. Все помнят три корпуса ВСУ, собранные для летнего наступления общей численностью под 75 тыс. бойцов. Сам факт существования такой огромной силы пока ничем не подтвердился – на фронте ВСУ атакуют совсем другой численностью. Но даже если корпуса существуют, похоже, они играют роль заслона перед российским контрударом. В этой компании можно наблюдать до сих пор не появившиеся на фронте Marder M1A3, БТР Stryker и танки Challenger 2. Команде Залужного надо отдать должное – в атаку не бросаются сломя голову, не оголяют фатально фланги и не провоцируют российское командование на контрнаступление. Если топтание на месте ВСУ ещё простят, то вот новую потерю территорий вряд ли. Этого не поймут не только на Украине, но и в НАТО.
Следующим стратегическим просчётом военно-политического руководства Украины стала тотальная зависимость от поставок Запада. Характерный пример – замену пушки Rh120 L-44 у Leopard 2A5 придётся ждать от 36 до 48 месяцев. Не нужны ни ПТУРы, ни артиллерия – достаточно обучить операторов FPV-дронов и «Ланцетов» бить точно в немецкий ствол. Часть военной техники не могут ремонтировать не только сами украинцы, но и компании-производители в тёплом и сытом европейском тылу. В таких условиях наступление на противника, у которого ни на один стратегический объект не может упасть бомба, выглядит самоубийством. Достаточно вспомнить опыт Великой Отечественной войны, когда успехи вермахта были во многом связаны с необходимостью эвакуации оборонных предприятий СССР на восток. Как только Урал и Сибирь заработали на всю катушку, у Гитлера не было ни единого шанса на победу – сбросить даже одну бомбу на Танкоград немцы не смогли. С чего Зеленский решил, что у него получится лучше, чем у Гитлера, не понятно.
Тактические просчёты
Одним из самых важных маркеров неуспешности украинского наступления стала стремительная смена тактики. От классического прорыва оборонительных позиций бронетанковыми кулаками ВСУ перешли к атаке малыми группами. Преимущественно пешими силами и преимущественно ночью, дабы не подставлять технику под ПТУРы и артиллерию. В этом, к слову, ничего удивительного нет – подобную тактику широко использовали штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер». Только вот на стремительный рывок это похоже в последнюю очередь. Типичная картина новейшей атаки ВСУ. Сначала артподготовка, затем пехота под огнём российской армии пытается добраться до окопов, а там по возможности в штыковой атаке выбить оппонентов. Российские подразделения уступают позиции, после чего атакующих перепахивает с землёй артиллерия. ВСУ несут огромные потери и отступают, получая в профите лишь разрушенную первую линию окопов армии России. Следующая атака, разумеется, сложится успешнее прежней – у русских блиндажи живы лишь фрагментарно после собственных снарядов. Такими темпами наступать до Азовского моря ВСУ могут десятилетиями. В атаке не просто сточатся все бригады, здесь украинцы, способные держать в руках оружие, закончатся. Хотя, безусловно, численное преимущество противника пока позволяет совершать подобные штурмы. Одним из стратегических преимуществ украинских вооруженных формирований является низкая чувствительность к потерям, но она сама по себе не способна изменить что-то кардинально.
ВСУ явно переоценили возможности своей артиллерии разрушать русскую оборону. На второй месяц наступления американцы вынуждены экстренно снимать для украинцев со складов кассетные боеприпасы – конвенционные снаряды заканчиваются. Артиллеристы так и не смогли сделать главное в ходе наступления – обеспечить эффективный заградительный огонь перед своей пехотой и танками. При этом необходимо работать и по русской артиллерии, а также уворачиваться от беспилотников. Добавим технический винегрет из 14 типов артиллерийских орудий (далеко не все работают с едиными боеприпасами), используемых ВСУ на поле боя, чтобы понять сложность логистики наступления. В своё время шла речь об управляемых снарядах 155-мм Excalibur, якобы способных изменить правила игры в ходе наступления. Но ни высокоточная ствольная артиллерия, ни HIMARS так и не смогли обеспечить решительное преимущество украинским силам. В современных условиях победу ВСУ мог подарить лишь многократный перевес в числе стволов и РСЗО. Например, по сценарию продвижения армии России весной и летом прошлого года. Но такого превосходства никто Украине не обеспечит. Даже если весь Альянс скинет ВСУ свою артиллерию. Высокоточное оружие, похоже, эффективно только против партизанских формирований, скрытых в мирной постройке – для всех остальных случаев это лишь приятное дополнение к традиционной артиллерии.
В ряду очевидных тактических промахов ВСУ стала недооценка армейской авиации России. Точнее, отсутствие средств борьбы, прежде всего, с ударными Ка-52. Машины работают ракетами «Вихрь» с дистанций до десяти километров, что в условиях нехватки армейского звена ПВО катастрофично для украинских военных. Вкупе с фактическим отсутствием собственной ударной авиации издыхание наступления ВСУ становится лишь вопросом времени.
Есть и менее очевидные изъяны планирования наступления. Команда Залужного определённо провалилась в разведке. Точнее, страны НАТО не смогли выдать Украине точные места расположения российских войск. Оборона при любом раскладе не может быть монолитной – ослабленные части фронта найдутся. ВСУ пришлось выяснять уязвимости не по спутниковым снимкам, а проверкой боем. Со всеми вытекающими последствиями. Чего здесь больше – снижения разведывательного потенциала НАТО, или Российская армия адаптировалась за полтора года спецоперации к новым реалиям?
В числе менее эпичных провалов ВСУ откровенно слабая работа РЭБ, невысокая обученность экипажей западной техники и невнятная эффективность «армий FPV-дронов». Последними изделиями киевский режим хвастался едва ли не как оружием, способным переломить ход событий. На деле же украинские военные даже не смогли справиться с российскими минными полями – главными аннигиляторами наступления ВСУ.
Победное шампанское пить рано. На фронте идут тяжёлые бои с мотивированным противником. Но ясно одно – ВСУ не смогли показать даже доли того, что им прочили, а российская армия показала новый уровень работы от обороны. Осторожный оптимизм разрешён, а вообще, как промолчал один «классик»: «Планы любят тишину».