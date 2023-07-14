Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2024 год

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий, 2024 финансовый год. Согласно результатам голосования, одобренная американскими конгрессменами сумма составила 886 миллиардов долларов.Сообщается, что проект был принят при минимальном перевесе голосов: в его поддержку высказались 219 членов конгресса, против свои голоса отдали 210 конгрессменов.Как сообщает издание Financial Times, в рамках вооруженного конфликта на Украине планируется использование большого количества боеприпасов. Однако в процессе конфликта были выявлены уязвимости военно-промышленного комплекса США.Американский ВПК отказывается от использования консервативного подхода к производству в условиях мирного времени, а также испытывает дефицит рабочей силы и запчастей.В случае, если параллельно с украинским кризисом, начнется еще один масштабный вооруженный конфликт, например на Тайване, США столкнутся с затруднениями обеспечения снабжения своих союзников вооружениями и боеприпасами.В материале также отмечается, что масштабный вооруженный конфликт на Украине дал значительный финансовый импульс американским оборонным предприятиям, однако при этом опасения падения спроса на продукцию ВПК препятствуют расширению уже имеющихся промышленных мощностей и строительству новых предприятий.