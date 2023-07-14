В настоящее время украинские войска продвигаются в рамках контрнаступления медленнее, чем планировалось. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает информационное агентство AFP.
Как отметил Ермак, он не собирается «приукрашивать» действительную ситуацию на фронте и сообщает правду о действиях украинских войск на Запорожском и других направлениях.
Сегодня продвигаются не так уж и быстро
- подчеркнул Ермак.
Киевскому режиму становится все труднее скрывать очевидный провал надежд на быстрое контрнаступление. Ранее многие западные аналитики пришли к выводу, что руководство Украины недооценило реальный потенциал России в военной сфере. Киевский режим рассчитывал на повторение сценария лета-осени прошлого года, когда удалось продвинуться в Харьковской и Херсонской областях. Но теперь ВСУ столкнулись с совершенно иной ситуацией.
Ранее о том, что контрнаступление идет медленно, заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Правда, он поспешил упрекнуть в этом Запад, который якобы «тормозил» начало контрнаступления. На самом деле, как раз США и НАТО и подталкивали Украину к быстрому началу контрнаступления, а командование ВСУ пыталось тянуть время, прекрасно понимая, что никакого успеха не будет.
В течение полутора месяцев украинским формированиям так и не удалось добиться сколько-нибудь значительного успеха на Запорожском и других направлениях контрнаступления. Зато они понесли очень серьезные потери в технике и личном составе.