Сегодня продвигаются не так уж и быстро

В настоящее время украинские войска продвигаются в рамках контрнаступления медленнее, чем планировалось. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает информационное агентство AFP.Как отметил Ермак, он не собирается «приукрашивать» действительную ситуацию на фронте и сообщает правду о действиях украинских войск на Запорожском и других направлениях.- подчеркнул Ермак.Киевскому режиму становится все труднее скрывать очевидный провал надежд на быстрое контрнаступление. Ранее многие западные аналитики пришли к выводу, что руководство Украины недооценило реальный потенциал России в военной сфере. Киевский режим рассчитывал на повторение сценария лета-осени прошлого года, когда удалось продвинуться в Харьковской и Херсонской областях. Но теперь ВСУ столкнулись с совершенно иной ситуацией.Ранее о том, что контрнаступление идет медленно, заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Правда, он поспешил упрекнуть в этом Запад, который якобы «тормозил» начало контрнаступления. На самом деле, как раз США и НАТО и подталкивали Украину к быстрому началу контрнаступления, а командование ВСУ пыталось тянуть время, прекрасно понимая, что никакого успеха не будет.В течение полутора месяцев украинским формированиям так и не удалось добиться сколько-нибудь значительного успеха на Запорожском и других направлениях контрнаступления. Зато они понесли очень серьезные потери в технике и личном составе.