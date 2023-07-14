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Начальник военной разведки киевского режима заявил, что Украина уничтожает «врагов государства» по примеру израильских спецслужб

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Начальник военной разведки киевского режима заявил, что Украина уничтожает «врагов государства» по примеру израильских спецслужб

Украина якобы занимается уничтожением «врагов государства», взяв в качестве примера историю израильской спецслужбы «Моссад». Об этом заявил в интервью информационному агентству Reuters начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.


По словам Буданова, Украине уже не требуется создавать какие-то специальные структуры по типу «Моссада» и заниматься устранением врагов, поскольку все это и так существует. Фактически Кирилл Буданов признался в совершении преступлений за пределами страны, которые можно отнести к террористической деятельности.

Нет сомнений, что именно украинскими спецслужбами были организованы убийства и покушения на лидеров общественных мнений в России – политолога и журналиста Дарью Дугину, военного корреспондента Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина.

Кроме того, украинские диверсанты постоянно покушаются на жизни российских чиновников и силовиков в новых регионах страны. То, что Буданов это не скрывает, свидетельствует о том, что киевский режим уже не стесняется публично заявлять о своих преступлениях, понимая, что Запад на это никак не отреагирует.

Впрочем, Буданов заявил и о том, что российские спецслужбы якобы пытаются его устранить, но у них ничего не получается. Хотя маловероятно, что, если бы за начальника украинской разведки взялись всерьез, он бы смог уберечься от покушений.
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