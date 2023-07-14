Военное обозрение
Войти Регистрация

Болгария рассматривает передачу Украине около сотни устаревших советских бронетранспортёров БТР-60

10
Болгария рассматривает передачу Украине около сотни устаревших советских бронетранспортёров БТР-60

Украина все же не останется без болгарского оружия, София рассмотрит поставку Киеву легкой бронетехники. По данным украинских ресурсов, болгары планируют передать Украине советские бронетранспортеры, речь идет о БТР-60.


Всего болгары планируют отдать Киеву около сотни устаревших бронетранспортеров, находящихся на хранении. Как заявили в Болгарии, данные бронемашины 60-х и 70-х годов выпуска были закуплены Болгарией для внутренних войск, но никогда по назначению не использовались. К тому же какая-то часть из этих БТР изначально была неисправной.

Сами болгары, передавая эту технику Украине, преследуют сразу несколько целей: во-первых, они избавляются от старья, находящего на складах, во-вторых, оказывают помощь Украине поставкой бронетехники, а в третьих, за эту технику американцы поставят болгарам более современную бронетехнику. Осталось окончательно договориться с американцами и все дело в шляпе, все довольны, включая киевский режим.

Наша цель состоит в том, чтобы после того, как мы пришлем эти около 100 бронетранспортеров, мы получили американскую помощь для укрепления нашей обороноспособности. Надеемся, что предложение, которое было по состоянию на декабрь 2022 года, все еще актуально. Переговоры продолжаются

- заявил болгарский депутат Ивайло Мирчев.

Предварительно, США могут предложить болгарам за старые советские бронетранспортеры американские БТР M1117 Armored Security Vehicle, принятые на вооружение Армии США в 1999 году.
Использованы фотографии:
https://wiki2.org/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Колонел
    Колонел Сегодня, 20:01
    +1
    Смею Вас заверить, что не болгары, болгарское правительство делает это, потому что оно американская подстылка! ZZZZZ
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:12
      +2
      Это правительство они сами и выбрали, а остальное ля ля, трул ля ля.
      Дермократия однако, их собственный выбор.
    2. Альф
      Альф Сегодня, 20:16
      +5
      Цитата: Колонел
      Смею Вас заверить, что не болгары, болгарское правительство делает это, потому что оно американская подстылка! ZZZZZ

      А болгарское правительство разве американцы выбирают ? Не сами болгары ?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 20:22
        0
        Как бы да, американцы. Для Вас это новость?
        1. Альф
          Альф Сегодня, 20:26
          0
          Цитата: Aken
          Как бы да, американцы. Для Вас это новость?

          Для меня нет, а вот для коллеги Георгиева похоже что Да.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:11
    +2
    Сами болгары, передавая эту технику Украине, преследуют сразу несколько целей: во-первых, они избавляются от старья, находящего на складах, во-вторых, оказывают помощь Украине поставкой бронетехники, а в третьих, за эту технику американцы поставят болгарам более современную бронетехнику.
    . Они НАТОвские члены и этим все сказано... да и вообще, когда и чего хорошего они для России делали??? Вот такие они братушки...
  3. Альф
    Альф Сегодня, 20:15
    +3
    Как заявили в Болгарии, данные бронемашины 60-х и 70-х годов выпуска были закуплены Болгарией для внутренних войск, но никогда по назначению не использовались. К тому же какая-то часть из этих БТР изначально была неисправной.

    И тут "братушки" не могут, чтобы не пнуть мертвого льва, типа, "сломанные прислали". Но тогда вопрос-а за эти 50 лет, что БТР у вас, вы их чинить не пробовали ? Или руки не оттуда растут ? И, кстати, еще вопрос-а как это ваши представители приняли неисправные машины ? Не видели, что они неисправны ? Или за 50 лет нахождения этих БТР в болгарских вооруженных силах вы их не разу не эксплуатировали ?
    В общем, как были вы прocтитуткaми, так и остались...
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Сегодня, 21:31
      0
      В том то и дело что оправдаться пытаются. Хоть это старьё 40-летней давности, но вполне дотяляпает до линии фронта и притащит навоз в мяса, да ещё и стрелят может.
  4. Попуас
    Попуас Сегодня, 20:15
    0
    Болгары вслед за поляками встали в очередь,чтобы контингент сша зашел в страну на защиту от 'русской агрессии'...Вот и отдают что можно отдать hi
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:23
    -1
    Племена амазонки поставили партию луков укроине laughing