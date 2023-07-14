Выходцу с Украины предъявили обвинение в убийстве бывшего командира подлодки Ржицкого

Официальное обвинение в умышленном убийстве Станислава Ржицкого – заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара и бывшего командира подводной лодки, было предъявлено выходцу с Украины Сергею Денисенко. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.
Утром 10 июля в Краснодаре во время пробежки был застрелен четырьмя выстрелами в спину заместитель начальника отдела по мобилизационной работе городской администрации 42-летний Станислав Ржицкий. До прихода в мэрию кубанской столицы Ржицкий был действующим военнослужащим Военно-морского флота России – он командовал подводной лодкой «Краснодар», дослужился до звания капитана 2-го ранга.
На Украине Ржицкого внесли в базу запрещенного в России экстремистского сайта «Миротворец». Его обвиняли в том, что он якобы командовал субмариной во время нанесения ракетных ударов по городам Украины. Родственники Ржицкого утверждают, что он подал заявление об уходе в запас еще до начала специальной военной операции.
Вскоре после убийства офицера, в Туапсе по «горячим следам» был задержан некто Сергей Денисенко – выходец из Украины, житель города Буча Киевской области. На Украине 64-летний Денисенко был вице-президентом федерации каратэ Шотокан, Задержанный признался, что его завербовали украинские спецслужбы. Из тайника мужчина забрал пистолет с глушителем, затем следил за Ржицким и в конечном итоге совершил тяжкое преступление.
По словам самого задержанного, после совершения преступления он сразу выехал из Краснодара в Туапсе, где на съемной квартире его задержали. Денисенко хотел покинуть страну, выехав в Турцию и затем в Швейцарию. Теперь ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве и незаконном обороте оружия. Он арестован сроком до 10 сентября.