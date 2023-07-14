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Выходцу с Украины предъявили обвинение в убийстве бывшего командира подлодки Ржицкого

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Выходцу с Украины предъявили обвинение в убийстве бывшего командира подлодки Ржицкого

Официальное обвинение в умышленном убийстве Станислава Ржицкого – заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара и бывшего командира подводной лодки, было предъявлено выходцу с Украины Сергею Денисенко. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.


Утром 10 июля в Краснодаре во время пробежки был застрелен четырьмя выстрелами в спину заместитель начальника отдела по мобилизационной работе городской администрации 42-летний Станислав Ржицкий. До прихода в мэрию кубанской столицы Ржицкий был действующим военнослужащим Военно-морского флота России – он командовал подводной лодкой «Краснодар», дослужился до звания капитана 2-го ранга.

На Украине Ржицкого внесли в базу запрещенного в России экстремистского сайта «Миротворец». Его обвиняли в том, что он якобы командовал субмариной во время нанесения ракетных ударов по городам Украины. Родственники Ржицкого утверждают, что он подал заявление об уходе в запас еще до начала специальной военной операции.

Вскоре после убийства офицера, в Туапсе по «горячим следам» был задержан некто Сергей Денисенко – выходец из Украины, житель города Буча Киевской области. На Украине 64-летний Денисенко был вице-президентом федерации каратэ Шотокан, Задержанный признался, что его завербовали украинские спецслужбы. Из тайника мужчина забрал пистолет с глушителем, затем следил за Ржицким и в конечном итоге совершил тяжкое преступление.

По словам самого задержанного, после совершения преступления он сразу выехал из Краснодара в Туапсе, где на съемной квартире его задержали. Денисенко хотел покинуть страну, выехав в Турцию и затем в Швейцарию. Теперь ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве и незаконном обороте оружия. Он арестован сроком до 10 сентября.
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33 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 20:00
    +10
    Хочется надеяться, что оставшаяся жизнь ушлёпка будет не долгой, полной страданий и боли. Террор должен быть наказан.
    1. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 20:05
      +6
      Если бы сердце и мозг американской гидры проткнуть, настал бы мир на всей планете
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 21:55
        0
        Цитата: вадим_иванов
        Если бы сердце и мозг американской гидры проткнуть, настал бы мир на всей планете

        Хорошо-бы...
        Но, законы гносеологии, да и жизненный опыт подсказывают, что нашлись бы иные претенденты...
        hi
    2. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 20:11
      -4
      нацистских головорезов на счету которых десятки военных и гражданских смертей отпустили домой, а тут какой то убийца командира подлодки. Пфф...накормят тирамису и отправят в Турцию загорать.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:05
    +12
    Выходцу с Украины предъявили обвинение в убийстве бывшего командира подлодки Ржицкого
    . И, что дальше???
    По закону, ему сидеть... а вот надо ли нам таких содержать, большинству наших граждан совсем не очевидно и не хочется.
    Ещё, очевидное... вдохновителей, организаторов террора надо УНИЧТОЖАТЬ!
    Где, как, когда... это нюансы, над которыми должны работать специалисты.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:08
      +2
      Человека уже не вернуть.Но надо знать и беречься.Ведь таких утырков в стране-тысячи.А мы не можем поступать подобным образом против негодяев там.То ли не можем ,элементарно,то ли недосуг кому то наверху отдать приказ
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:24
        +4
        Идейный, значит конченый... все его слезливые оправдания только усугубляются ситуацию, оно ещё и трус, которому жалко только себя... уничтожать, без сантиметров.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 21:42
          0
          Цитата: rocket757
          Идейный, значит конченый...

          А какой укр не идейный, даже тот который перебрался в Россию, думают, что русские им помогут свалить Зелю, а потом они опять построят свою Украину, но без России и главное, без русских (сие у них с 1917 года), а точнее и при царях.
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 20:56
        +3
        Этот утырок осенью 2022 был в Киеве и фотался с навозцами, как же он приехал и ствол достал?
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 21:21
          +1
          Все просто... они вышли на тропу войны, практически все и жить будут по её законам, пока мы не ликвидируем эту заразу....
          А мы, как само общество, так и многие органы управления, контроля, руководства, пребывает с странном состоянии, ни то, ни сё!!! Пока не самоорганизуемся, не дойдём до состояния мобилизации всех и вся, как во время войны, так у будем пропускать удары, тут, там, везде, куда они смогут дотянуться!
          Причём надо понимать, что это не как против мусульманских экстремистов, это гораздо хуже, потому что никак, мало бросается в глаза.
          Вот таки дела, увы.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:15
      +4
      hi!
      Цитата: rocket757
      И, что дальше???
      По закону, ему сидеть... а вот надо ли нам таких содержать, большинству наших граждан совсем не очевидно и не хочется.

      Всю жизнь стараюсь сосуществовать с государством мирно и поэтому сестра-главбух с налогами никогда не финтила, всё и всегда платил государству сполна.
      Как подумаю, что его и десятки-сотни таких же и за мои налоги, в том числе, придётся кормить и охранять всю их оставшуюся никчёмную жизнь - желание платить налоги на какое-то время пропадает.

      В который раз вспоминаю вечные слова моего тренера, переиначившего библейскую заповедь гуманизма -
      Если тебя ударили по левой щеке - ударь с правой. Руки или ноги.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:22
        +4
        Простая логика, тут даже по человечески вполне справедливо... осознанно, зло намеренно отнял жизнь другого человека, должен лишится своей. Он враг идейный, таких ничем не исправить.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 20:32
        0
        Доводилось слыхать истории, когда главбух ехал на зону, а хозяин на Мальдивы.
        Конечно, в семейном бизнесе нравы иные, человечные. С чем Вас и поздравляю.
        А насчёт налогов, не знаю, что дешевле, содержать зека или лампасника?
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:07
    +7
    Вообще-то, идейных врагов надо уничтожать, их не исправят никакие сроки заключения. Но у нас мораторий, который 450 трутней не хотят отменять.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 20:34
      +3
      Не хотят отменять.
      Видимо, у них либо не всё ещё отобрали, либо обещали вернуть, в случае поражения России.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:16
    +2
    Он арестован сроком до 10 сентября.

    А потом ЧТО? В Турцию на отдых отправить? Давно уже пора мораторий на смертную казнь отменить. Что-то Гос.Дума никак важные вопросы решить не может - мораторий снять, ЧВК определить, пособия участникам СВО...что? все в отпуск ушли? Или там такая жара, что мозги плавятся и не соображают что делать надо и срочно
    1. Aken
      Aken Сегодня, 20:36
      +3
      Что-то Гос.Дума никак важные вопросы решить не может - мораторий снять,

      Они просто думают о своём персональном будущем. Боятся.
    2. grem
      grem Сегодня, 20:44
      +4
      Цитата: Егоза
      А потом ЧТО? В Турцию на отдых отправить? Давно уже пора мораторий на смертную казнь отменить. Что-то Гос.Дума никак важные вопросы решить не может - мораторий снять, ЧВК определить, пособия участникам СВО...что? все в отпуск ушли? Или там такая жара, что мозги плавятся и не соображают что делать надо и срочно

      Да Елена ДА ДА ! Что то не понятное творится ..Хенералы из 90-х паркетные начинают сопротивление власти ..Пригожин все схемы их раскрыл и он сам был в этом Но за своих мужиков пошел в ва-банк ! Молодец харизма у него есть ..Потерял все почти и могут посадить или даже ликвидировать Герой России трижды и это боевые награды !
      ВВП надеется Победить запад с этими из 90-х ? Они трусливы и многие завербованы ..Если что то не поменять ,Россия рухнет к чертям на это и надеются запад Они ждут тоже !
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:20
    +2
    Когда уже отменят мароторий на СК... под который мы уже десятками лет кормим их, а не эти - червей. ебн что быть типа в тусе мировой. Конкретно этому, что 5 лет, что пожизненное - одно и тоже.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:21
    +2
    ПЛС, в Чёрный Дельфин его и 10 лет одиночки.
  7. boni592807
    boni592807 Сегодня, 20:23
    +3
    В задачи сотрудников Смерша входило разоблачение немецких шпионов как в тылу, так и на фронте, ликвидация пособников фашистов, где бы они ни окопались, будь то завод, колхоз или наркомат. ...

    ....вернет ли это Дугину. военкора Владлена Татарского, . бывшего подводника - замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого? Нет.
    Так не проще ли было бы взять Вовк(Трепову. Денисенко) и ей подобных «на подходе», то есть, при пересечении границы( уже живущих в РФ)? ... Это, на мой взгляд, намного эффективнее и важнее, чем покарать террориста, после того, как он .
    ..В НКВД были одни функции, у "СМЕРШ" другие, также должно быть у ФСБ и у нового "СМЕРШ" можно набор из ветеранов КГБ.ФСБ. ГРУ и повоевавших от 2014 и на СВО...
    Вполне вероятно. что народ сам пойдет. Не всем "гражданка" по вкусу....а тут особенно по "профилю"...Как было в Чеченскую...
    Опыт и знание цены не братьев(знакомых с контингентом и их вариантами)...Да и похоже это далеко "не вечер" по данной теме... hi
  8. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 20:30
    +3
    Вешать гада! И даже не за шею...
    Прямо за Шотокан.. am
    1. grem
      grem Сегодня, 21:54
      +1
      Цитата: Пауль Зиберт
      Вешать гада! И даже не за шею...
      Прямо за Шотокан.. am

      Только так Россия очистится и выйдет на новый уровень ..Предатели всех уровней власти из 90-х тормозят Россию и унижают русских ..И стравили нас с украинцами именно эти падлы потирая потные ладошки ..
      Вопрос что делать ? Критиковать любой школьник может ..
      Пока выжидать ,время на Россию работает ..Запад выдыхается и уже истерии такой нет на счет украины .140 лярдов вложили и все бестолку ..
      А помните они хвастались ,что майдан подготовка десятилетняя Сша обошлась в 5 лярдов и пакет печенек хе хе
  9. grem
    grem Сегодня, 20:36
    +3
    Я бы эту повесил ,по закону военного времени ..Россия все либеральничает ..А сколько уже ликвидировано наших истинных патриотов и военнослужащих .А наша власть все молчит и своих там арестовывает допрашивает и т.д. .Мятеж ЧВК против "паркетников" МО ,был не просто так ..
    ЦРУ-СБУ ликвидирует самых лучших и подставляют , а наша власть и спецслужбы все помалкивают и ведутся ..
    ВВП дождется ,что все будет уже по настоящему .Не дай Бог конечно ,но чую что то будет
    Это моя критика ,а не нытье мужики ..
    Предлагаю сменить состав МО и Шойгу почетно уйти на пенсию ..У него глаза .)уставшие и зализали ему одно место уже давно (шутка ,но факт)
    Впереди большие дела ,после окраины и этот усталый и сонный Шойгу уже раздражает . negative Это мое мнение и чуйка .. soldier
  10. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:41
    0
    Анекдот... у одного падишаха спросили, а почему за воровство и убийство смертная казнь? Он: а я ничего страшнее не придумал. good
  11. Ларкис
    Ларкис Сегодня, 20:43
    +3
    Я вот решительно не понимаю, почему власти РФ не вводят смертную казнь таким козлам, как этот, как Трепова. Добренькими хотят казаться, перед кем и зачем??? Европа свой выбор сделала. Ощущение, что наша, так называемая "элита" - страна розовых пони, а по простому дураков
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 20:47
      +2
      Они не дураки!! А вдруг Россия проиграет, а они типа и не причем!!!! wink
      1. grem
        grem Сегодня, 21:44
        0
        Цитата: Oleg Fedechkin
        Они не дураки!! А вдруг Россия проиграет, а они типа и не причем!!!! wink

        Хе хе Ну вы проницательный очень ..Детки счета за рубежом ..!!!!!
        ВВП не вечен ..Вот падлыыыыы !!!!
  12. superoper
    superoper Сегодня, 20:51
    -1
    Вот вся их украинская сущность шкурников. Натурализованные россияне из украинцев те ещё Иуды Мазепы.
  13. Lako
    Lako Сегодня, 20:52
    +1
    Чем занимаются спецслужбы в России, в условиях военного времени остаётся загадкой. Что раньше нельзя было поинтересоваться личностью этого Денисенко и ему подобных? Путин, проводит очередное селекторное совещание. Говорильня не причастных ни о чем. Пора, может уже начать ставить задачи и спрашивать за их выполнение.
  14. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:59
    +1
    Удивительно, наши спецслужбы в кои-то веки сподобились поймать украинского террориста, а не местного исполнителя! Может так через пару лет научатся на границе ловить тех, кто фотался с нациками и выкладывал фотки в интернете?
  15. Станислав Сивков
    Станислав Сивков Сегодня, 21:58
    0
    Оно ему очень надо было?? Пару-тройку (€)вриков поднял за реальный теракт. Теперь сидит весь такой, тыковку седую склоня. Если из тюрьмы и выйдет - то ток прямо холодными пятками в морг.
  16. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 22:01
    0
    Извините, ликвидация....ююююююююююююююююю