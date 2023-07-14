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Представитель МИД РФ: Похоже, что на саммите НАТО было принято решение разворачивать «большую европейскую войну»

29
Представитель МИД РФ: Похоже, что на саммите НАТО было принято решение разворачивать «большую европейскую войну»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе, высказала предположение, что на этом мероприятии было принято и задекларировано решение развернуть очередную "большую европейскую войну".


Захарова также подчеркнула, что российское правительство категорически не приемлет логику стран Запада, согласно которой военная поддержка киевского режима направлена на то, чтобы достичь политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение – разворачивать большую европейскую войну

- подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, Запад абсолютно не заинтересован в том, чтобы завершился текущий вооруженный конфликт на Украине, при этом извлекая свою выгоду из продолжающегося в Европе кризиса системы безопасности.

На проходившем в Вильнюсе саммите Североатлантического альянса страны "большой семерки" опубликовали совместную декларацию в поддержку Киева, в которой, однако, не предусматриваются конкретные сроки реализации упомянутых в ней обязательств, касающихся сферы безопасности. В документе также не называются сроки гипотетического включения Украины в НАТО.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе российское внешнеполитическое ведомство заявило, что альянс окончательно возвращается к схемам, используемым в годы "холодной войны". При этом Украине уготована участь расходного материала в развязанной Западом гибридной войне против Российской Федерации.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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29 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 20:38
    +11
    Только наращивание ЯО, всех видов и готовность стереть эту гиену раз и на всегда.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:21
      +1
      Цитата: Mitos
      Только наращивание ЯО, всех видов и готовность стереть эту гиену раз и на всегда.

      Так они этого и просят request
    2. grem
      grem Сегодня, 21:29
      -3
      Цитата: Mitos
      Только наращивание ЯО, всех видов и готовность стереть эту гиену раз и на всегда.

      России вроде нечего наращивать ..Нажмем кнопку и весь мир в труху ,ну и мы тоже ...
      было принято и даже задекларировано решение – разворачивать большую европейскую войну

      Нам нужно США остановить ,если вернее англосаксов с евреями ..Они источники всех конфликтов мировых !
      Как ? Пока мы в обороне и разборки внутри России ,то это сложно будет .
      Сперва с Окраиной нужно закончить ,скорее всего жестко .Расфигачить к чертям ..и пока "мировая общественность " ноет и вопит на Кубу и Венесуэлу рвануть ..А лучше Мексику !!!! Ну и с Китаем дружить ..
      Я конечно эмоционально и провинциально ..НО что то нужно срочно делать срочно !!! Кто то должен взять на себя ответственность !!!! А то во власти смотрю мячики кидают друг на друга и ВВП подающий блин ..Научился блин интригам ..Но это уже не прокатывает ,а еще сильнее раздражает народ в провинции и т.д. negative Мятеж придумал и что следующее ?
      Пескова этого усатого убери для начала ..Тьфу блин вечно лыбится и чушь несет .Вот дожился власть критиковать начал ,но без нытья .А с предложениями hi Я не нытик и все пропало ..
      Просто люблю РОССИЮ и рожден был в СССР .
      Хочу умереть хотя бы в России ,а не в какой то территории под натовским каблуком Пожалуйста дайте шанс нам старикам ..А потом уж продавайте все
      Купи -продай ..А потом уже купи и работай раб за еду
      1. ДЕНЕБ
        ДЕНЕБ Сегодня, 21:33
        +3
        мда...эка ь у вас в голове от страха...убить,рассфигачить...Так можно и закат человечества устроить...)))
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:45
        +1
        Цитата: grem
        Просто люблю РОССИЮ и рожден был в СССР .

        Да нас таких, наверно 90% на сайте.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:43
    +8
    4400 страниц наверно в штабах Нато явно не за год написали.Этот план "Барбароса 2" давно разрабатывался и подозрение что до 2014 г это началось.Давить надо было "майдан" сразу.
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 21:01
      +2
      Если они этот план всего лишь в 2014 - м году написали, это говорит о профнепригодности генштабов европейских государств. У КАЖДОГО нормального генштаба должны быть ВСЕ варианты боевых действий со всеми соседними государствами, а если амбиции не только региональные, и интересы есть в других частях света, то и с глобальным игроками. Думаете у нас нет планов наступательной войны с Европой? Учитывая, что мы изучаем технику и тактику действий вероятного противника - США и ФРГ, а на восточном ТВД - Японии и даже Китая. Изучаем на уровне подготовки младших офицеров, сержантов и солдат много десятилетий. Эти планы у нас в крови. Они есть и в генштабе. Генштаб у нас адекватный, надеюсь. А сценарий может быть любой.
  3. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 20:45
    +1
    Так и Кремлю зачем то нужно затягивание конфликта на Украине. Думаю, в МО РФ закладывался такой сценарий изначально.
    Ну не верю я в кре.тинов в МО, которые собирались группой войск в 150 тыс. решить вопрос с территорией более 500 тыс. квадратных километров. Этих сил даже на организацию комендатур на такой территории не хватит.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:57
      +8
      Ну не верю я в кре.тинов в МО, которые собирались группой войск в 150 тыс. решить вопрос с территорией более 500 тыс. квадратных километров.

      Так им Медведчук зуб дал, что украинцы выйдут встречать нашу армию с цветами. Как можно было не поверить такому известному и ответственному политику? Который, вдобавок, "освоил" десятки миллионов долларов на создание пророссийской партии? Ну, и "спонсорам" наверняка чуть-чуть вернул на карман.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 21:26
        +1
        Медведчук сторонник независимой Украины. Он такой же калобарант как Порошенко и Зеленский. Сколько можно повторять бредни что он кому то что то обещал? Грамотный человек в это вряд ли поверит без доказательств,а глупому всё равно.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 21:51
          0
          Медведчук сторонник независимой Украины.

          Не всегда надо верить тому, что говорят вслух.
          Политики - ребята неискренние.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 21:56
          0
          Цитата: Герман 4223
          Медведчук сторонник независимой Украины.

          А вы ещё не поняли, что любой укр за Украину, но одни за США, другие за Россию,.но чтобы Украина бе них, они нужны как средство сменить Зелю на Медведчука, или другого.
          То есть - "Выбери меня, выбери меня!", а потом мы сами, и так уже, с 1917 года, да и Мазепе, тот же.
          Ну... Не может раб, хотеть свободы, он сам хочет иметь рабов.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 20:45
    +1
    Решили повоевать малость?! Ню-ню, нам не впервой буйным укорот давать, велкам к нам, валком будем укладывать...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:46
    +2
    Представитель МИД РФ: Похоже, что на саммите НАТО было принято решение разворачивать «большую европейскую войну»
    . Они до сих пор не верят, что мы им рога посшибаем в любом случае, как было и раньше...
    Не хотят историю вспомнить и заветы их же самых умных людей, государственных деятелей...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:50
      +4
      Так, возможно, они на первую мировую ориентируются? Сейчас Россия больше похоже как раз на тот период.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:08
        +1
        Они надеятся, верят тому, что сами и на придумывали, наслушались бывших наших, бегунков и прочей леберды... но, у нас отнюдь не как тогда, во время/после революции и гражданской. Значительная, значимая часть общества готова отложить внутренние противоречия/разборки на потом и принять участие в борьбе за... в общем, против объединенного запада! Это факт, недавние события это чётко показали!!!
        Многие, вполне себе разделяли возмущение несогласных/возмущенных воинов, но устраивать большую бучу в государстве совсем не захотели!!!
        Не, сейчас снизу ничего в государстве не случится, а вот сверху... там свои дела, проблемы, разборки, по большей части мы их не увидим и не узнаем, возможно никогда. Но, кстати и там, откровенное предательство интересов государства, чаяний народа, прокатить не сможет!!! Именно потому, что теперешним курс руководства, по большей части, имеет поддержку значимой части общества и АРМИИ!
        Как то так, на мой взгляд.
        Как именно оно будет... да фиг её знает, в жизни всякое случается и самое неожиданное, непредсказуемо!!!
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 21:15
          +4
          Я согласен с вами, что снизу вряд ли что-то начнётся, тем более никаких низовых структур не наблюдается, тогда всё же хотя бы советы развивались. Но только при одном условии, если власть не будет испытывать наше терпение мутными схемами.

          Я сужу по себе и своему окружению, что среди россиян созрел запросище на честность, решительность и правду, какой бы она ни была. Не дай бог полыхнет!
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 21:31
            -3
            Люди готовы потерпеть, подождать, но без крайностей, конечно.
            Запросы... отложили на потом, но не все, откровенного предательства терпеть общество уже не будет.
            Всякие мутняки... есть у нас, у многих, вера, что "жираф большой, ему видней", а верхние это знают и за рамки приемлемого выкатыватся не рискнуть, пока, по край мере.
            Мелкие, мало значительные эксцессы, наверно будут и из за бугра их попробуют раздуть, до ... в общем попробуют, но наш воробей, стреляный и за бесплатным сыром, в мылеловку, лезть не будет, за исключением количества называемого статистической погрешностью.
            Как то так.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 21:34
      0
      Тут всё несколько сложнее,их активно подталкивают на это из за океана. Там много рычагов давления на верхушку и элиту Европы. Плюс у них есть скажем так союзники внутри нашей страны готовые помочь за хамон и немного власти. И это видно по тому что не включаются защитные механизмы в нашей стране. Мы как будто в мирное время живём.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:22
    0
    Цитата: Mitos
    Только наращивание ЯО, всех видов и готовность стереть эту гиену раз и на всегда.

    может для начала яйца нарастить

    у династии ким ир сенов вообще полубомба но яйца ваше американских небоскрёбов
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:24
    +6
    Цитата: isv000
    Решили повоевать малость?! Ню-ню, нам не впервой буйным укорот давать, велкам к нам, валком будем укладывать...


    кому укорот то давали?
    давайте без лозунгов и пропаганды
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:26
    +3
    Цитата: rocket757
    Представитель МИД РФ: Похоже, что на саммите НАТО было принято решение разворачивать «большую европейскую войну»
    . Они до сих пор не верят, что мы им рога посшибаем в любом случае, как было и раньше...
    Не хотят историю вспомнить и заветы их же самых умных людей, государственных деятелей...


    по ходу вы то историю и не помните и не хотите в ней копаться
  9. Евгений С.
    Евгений С. Сегодня, 21:29
    0
    Наш гарант говорил как то...что мы еще и не начинали...
    1. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 21:37
      +1
      И не начнет...Ведь замыслы у него и задачи иные стоят!!
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:31
    +3
    Цитата: rocket757
    . Значительная, значимая часть общества готова отложить внутренние противоречия/разборки на потом и принять участие в борьбе за... в общем, против объединенного запада! Это факт, недавние события это чётко показали!!!

    что ты несёшь амёба. когда недавно чуть переворот не случился
    и армия на фронте никак может отойти от придворных интриг
    теряя лучших людей, которые не бесконечны.
  11. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 21:36
    +1
    Госпожа Захарова!!Может хватит врать,нагнетать обстановку.Лучше расскажите,че вы там удумали со своими западными партнерами?Вся эта движуха,с так наз.сво,и все что с этим связано...это какой то фарс.Спектакль...
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:42
    0
    НАТО по своей фин, экон и воен сути лишь сегмент.
    Главные действующие руки-загребуки англоязычны и немного франкоговорящи.
    И США, и Великобритания, и Канада, и Австралия, и Япония к материковой части Европы отношения не имеют.
    Поэтому ДА.
    Хорошо бы им повоевать там, где их нет.
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:56
    0
    Цитата: Mitos
    Только наращивание ЯО, всех видов и готовность стереть эту гиену раз и на всегда.


    Ссср почил с самым большим ядерным погребом в мире
    без Ылит в майами, монако, ниццах

    вам, сцука, сколько нужно термоядерного уничтожения кратно большего прежнего, чтобы вы перестали козырять им , когда его по любому не используют против своих детей там живущих и активов там хранящихся
  14. bravo77
    bravo77 Сегодня, 22:08
    0
    Цитата: parabyd
    Я сужу по себе и своему окружению, что среди россиян созрел запросище на честность, решительность и правду, какой бы она ни была. Не дай бог полыхнет!


    да ладно
    "пока я президент , повышение пенсионного..."
    "мозги им надо поменять а не Конституцию"
    "2007 ...править страной 7 лет - с ума можно сойти"

    и ещё куча всего

    нет у народа запроса на честность
    иначе вышеперечисленное было черной меткой на выбрах

    а так
    есть - на колбасу, кредиты, сладкую картинку в телевизоре
    и смотреть салюты на дни города, когда сотни тысяч парней сидят в окопах

    вот оно единение , млин