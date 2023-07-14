Представитель МИД РФ: Похоже, что на саммите НАТО было принято решение разворачивать «большую европейскую войну»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе, высказала предположение, что на этом мероприятии было принято и задекларировано решение развернуть очередную "большую европейскую войну".
Захарова также подчеркнула, что российское правительство категорически не приемлет логику стран Запада, согласно которой военная поддержка киевского режима направлена на то, чтобы достичь политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.
Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение – разворачивать большую европейскую войну
- подчеркнула Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, Запад абсолютно не заинтересован в том, чтобы завершился текущий вооруженный конфликт на Украине, при этом извлекая свою выгоду из продолжающегося в Европе кризиса системы безопасности.
На проходившем в Вильнюсе саммите Североатлантического альянса страны "большой семерки" опубликовали совместную декларацию в поддержку Киева, в которой, однако, не предусматриваются конкретные сроки реализации упомянутых в ней обязательств, касающихся сферы безопасности. В документе также не называются сроки гипотетического включения Украины в НАТО.
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе российское внешнеполитическое ведомство заявило, что альянс окончательно возвращается к схемам, используемым в годы "холодной войны". При этом Украине уготована участь расходного материала в развязанной Западом гибридной войне против Российской Федерации.