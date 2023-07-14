Представитель МИД РФ: Похоже, что на саммите НАТО было принято решение разворачивать «большую европейскую войну»

Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение – разворачивать большую европейскую войну

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе, высказала предположение, что на этом мероприятии было принято и задекларировано решение развернуть очередную "большую европейскую войну".Захарова также подчеркнула, что российское правительство категорически не приемлет логику стран Запада, согласно которой военная поддержка киевского режима направлена на то, чтобы достичь политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.- подчеркнула Захарова.По словам официального представителя МИД РФ, Запад абсолютно не заинтересован в том, чтобы завершился текущий вооруженный конфликт на Украине, при этом извлекая свою выгоду из продолжающегося в Европе кризиса системы безопасности.На проходившем в Вильнюсе саммите Североатлантического альянса страны "большой семерки" опубликовали совместную декларацию в поддержку Киева, в которой, однако, не предусматриваются конкретные сроки реализации упомянутых в ней обязательств, касающихся сферы безопасности. В документе также не называются сроки гипотетического включения Украины в НАТО.По итогам саммита НАТО в Вильнюсе российское внешнеполитическое ведомство заявило, что альянс окончательно возвращается к схемам, используемым в годы "холодной войны". При этом Украине уготована участь расходного материала в развязанной Западом гибридной войне против Российской Федерации.