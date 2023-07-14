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Военкоры: У западной окраины Клещеевки идет ожесточенный бой с участием танков

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Военкоры: У западной окраины Клещеевки идет ожесточенный бой с участием танков

Сегодня продолжались сильные бои на подступах к населенному пункту Клещеевка на Артемовском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».


По утверждению военкоров, ожесточенный бой с участием танков идет у западной окраины Клещеевки, между населенным пунктом и лесополосой, со стороны которой наступают боевики ВСУ. Как с нашей, так и с украинской стороны в бою участвуют танки, бронемашины, артиллерийские орудия.

Поскольку к Клещеевке уже успели подойти резервные силы ВС РФ, российская армия смогла перейти к контратакам и теперь не просто отражает атаки украинских формирований, но и, в свою очередь, также их атакует. Украинские источники тоже подтверждают ожесточенный характер боев под Клещеевкой, отмечая, что боевые действия периодически смещаются на окраины села.


Кроме Клещеевки, противник пытается атаковать поселок городского типа Курдюмовка и поселок Озаряновка. Постоянно работает артиллерия – как российская, так и украинская. ВСУ пытаются установить контроль над укрепленными районами на высотах под Клещеевкой, а также вытеснить российские подразделения из лесопосадок.

Однако поскольку наши войска работают очень интенсивно, украинские формирования несут большие потери. Некоторые боевики ВСУ предпочитают сдаваться в плен. Ранее стало известно, что бойцам чеченского спецназа «Ахмат» удалось взять в плен 13 украинских нацистов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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9 комментариев
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  1. Александр Райков
    Александр Райков Сегодня, 20:27
    -12
    Ждем победу!Ждем марш наконец на Киев,Одеса,Харков!
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 20:36
      +11
      Ну вы и оптимист!!! Чтобы маршировать нам с вами надо не по клавишам стучать, быть а в составе 500-1 млн мобилизованных. Впрочем может ещё повоюем моб. возраст продлили до 60 лет.
      1. SoboL
        SoboL Сегодня, 20:43
        +4
        Цитата: Сид2014
        моб. возраст продлили до 60 лет.

        Для Для младших офицеров. От рядового до прапорщика до 50ти.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:49
    0
    Военкоры: У западной окраины Клещеевки идет ожесточенный бой с участием танков
    . Ту уже одной стойкости, упорства, героизм мало!
    Давить надо качественно и количественно!
    Резервы, резервы, кто вовремя и сколько надо выдвинут, тот и на коне будет, а противника на щите понесут, да и то не факт, что будет кому и что нести.
  3. polinet
    polinet Сегодня, 21:06
    +1
    Цитата: Сид2014
    Ну вы и оптимист!!! Чтобы маршировать нам с вами надо не по клавишам стучать, быть а в составе 500-1 млн мобилизованных. Впрочем может ещё повоюем моб. возраст продлили до 60 лет.

    750 тыс. хорошо оснащенных российских солдат, стоящих на границе с Украиной
    1. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 21:32
      +2
      Вы о чем? Поподробнее о 700 тысячах стоящих у границы
    2. Aken
      Aken Сегодня, 22:05
      0
      Обеспечивающих и гарантирующих надёжность зерновой сделки.
  4. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 21:30
    -3
    Судя по тому что военкоры по большей части молчат третий день, дела на фронте далеко не лучшие.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:41
      -1
      Наоборот, они бы уже заливались соловьем. Сладков Клещеевку даже раньше времени сдавал. Рыбарь тоже каждую неудачу смаковал раньше с удовольствием, потому его и перестал читать. Скорее, "на западном фронте без перемен", не о чем писать