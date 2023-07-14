Военкоры: У западной окраины Клещеевки идет ожесточенный бой с участием танков

Сегодня продолжались сильные бои на подступах к населенному пункту Клещеевка на Артемовском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По утверждению военкоров, ожесточенный бой с участием танков идет у западной окраины Клещеевки, между населенным пунктом и лесополосой, со стороны которой наступают боевики ВСУ. Как с нашей, так и с украинской стороны в бою участвуют танки, бронемашины, артиллерийские орудия.
Поскольку к Клещеевке уже успели подойти резервные силы ВС РФ, российская армия смогла перейти к контратакам и теперь не просто отражает атаки украинских формирований, но и, в свою очередь, также их атакует. Украинские источники тоже подтверждают ожесточенный характер боев под Клещеевкой, отмечая, что боевые действия периодически смещаются на окраины села.
Кроме Клещеевки, противник пытается атаковать поселок городского типа Курдюмовка и поселок Озаряновка. Постоянно работает артиллерия – как российская, так и украинская. ВСУ пытаются установить контроль над укрепленными районами на высотах под Клещеевкой, а также вытеснить российские подразделения из лесопосадок.
Однако поскольку наши войска работают очень интенсивно, украинские формирования несут большие потери. Некоторые боевики ВСУ предпочитают сдаваться в плен. Ранее стало известно, что бойцам чеченского спецназа «Ахмат» удалось взять в плен 13 украинских нацистов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.