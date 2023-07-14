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Польша призывает Евросоюз запретить ввоз украинской клубники и малины

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Польша призывает Евросоюз запретить ввоз украинской клубники и малины

Правительство Польши собралось обратиться с просьбой к Европейской комиссии о введении запрета на импорт клубники и замороженной малины с территории Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.


По утверждению польского чиновника, появление на польских прилавках украинской клубники и малины дестабилизирует внутренний рынок сельскохозяйственной продукции. Иными словами, более дешевые украинские ягоды создают серьезную конкуренцию продукции, выращенной польскими аграриями.

Как отметил глава польского минсельхоза, в 2022 и начале 2023 гг. масштабы импорта клубники и малины с территории Украины в Польшу значительно увеличились. Это привело к проблемам для польских производителей сельскохозяйственной продукции, и они, что вполне естественно, просят государство вмешаться и защитить их интересы.

Таким образом, хоть на словах Варшава и Киев сегодня – «друзья не разлей вода», но своими финансовыми и экономическими интересами Польша ради Украины поступаться не собирается. Правительство Польши не готово сделать скидку даже на тяжелую ситуацию в соседней стране из-за боевых действий.

Ранее похожая ситуация была с украинским зерном. Польша запретила его ввоз из-за протестов фермеров. Аналогичным образом поступили еще несколько стран Восточной Европы, граничащих с Украиной. Более того, польские власти решили использовать возможности Евросоюза, чтобы ограничить присутствие украинских ягод на своем рынке. Не очень понятно, каким образом Украина рассчитывает вступить в Евросоюз и присутствовать на европейском рынке, если даже сейчас ей отказывают в импорте сельскохозяйственной продукции.
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15 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:47
    +4
    Польша запретила импорт "клубнички" из Украины laughing laughing laughing
    1. grem
      grem Сегодня, 21:05
      -1
      Цитата: Enceladus
      Польша запретила импорт "клубнички" из Украины laughing laughing laughing

      А сало им свое производить уже давно запретили ,типо не соответствует нормам ЕС..Жрут польское ха ха ха
      Теперь и это даже ? Вот вам хохлосаксы и европа опа ..Хотя я очень сомневаюсь ,что на украина что то еще выращивают ..Все на войне против России .! А польские паны смотрят в будущее ..Будет много рабов скоро !
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:25
      +1
      Польша призывает Евросоюз запретить ввоз украинской клубники и малины


      Они тырят клубнику и малину в Польше,чтобы потом ввезти её в Евросоюз?Украинская мафия.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 22:11
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Они тырят клубнику и малину в Польше,чтобы потом ввезти её в Евросоюз?

        Прямо в глаз, на базаре клубника польская, но торгуют укры, цены выше местных. Берём только свою, она сладкая.
    3. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 21:28
      -1
      Такие вот польские сссанкции на украинскую клубнику. :)
      ЗЫ: не ешьте жёлтую замороженную украинскую малину, ведь может это просто жёлтый польский лёд ;)
  2. vindigo
    vindigo Сегодня, 20:51
    +3
    Ясное дело, мелкодисперсным ураном обсыпана. Правильно делают.
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Сегодня, 21:22
      0
      Точно она там уже хохлорадиацией опрыскана. Правильно делают что не будут пускать, пусть кастрюли на польских плантациях горбатятся.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:55
    +1
    Таким образом, хоть на словах Варшава и Киев сегодня – «друзья не разлей вода», но своими финансовыми и экономическими интересами Польша ради Украины поступаться не собирается. Правительство Польши не готово сделать скидку даже на тяжелую ситуацию в соседней стране из-за боевых действий.
    . Всё как у лепших друзей... табачек врозь!
    Вообще то поляки давно уже только за свои хотелки, интересы! Они ещё и с евробюрократами бодатся начнут и не факт, что проиграют, если их дядя Джо /Сэм поддержит! А такое очень вероятно.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 21:05
      +2
      У поляков и украинцев неприязнь на генном уровне. Так что долгосрочной "любви" между ними не получится.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:12
        0
        Так и не лУбовь там... попутчики, в одном стаде, которое ведёт один конкретный вожак.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 21:15
          0
          Да, временные попутчики, потом будут друг друга резать, как и было всю историю.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 21:15
    +1
    Правительство Польши собралось обратиться с просьбой к Европейской комиссии о введении запрета на импорт клубники и замороженной малины с территории Украины.

    А чего же так? Вам надо отборную из-под Чернобыля, а еще лучше из того местечка, где боеприпасы с обедненным ураном бабахнули. Они еще лучше будут выглядеть.

    По утверждению польского чиновника, появление на польских прилавках украинской клубники и малины дестабилизирует внутренний рынок сельскохозяйственной продукции.

    Рука вашего "свободного и честного рынка" отрегулирует как надо. Если окажется не по-вашему, надо будет смириться. Се ля ви.
  5. SR81
    SR81 Сегодня, 21:19
    -2
    Ого, вот это новость! Дальше что? "Батько"запретил экспорт картошки в Россию? Так то у нас вой... идёт (то есть СВО), хватит постить бредовые "новости". Если Польша будет призывать к запрету поставок Украине Ф-16, вот это новость а клубника до лампочки! Или экономическая попа в Украине1,5 года является для кого-то секретом?
  6. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 21:35
    0
    А че вы ноете, помогайте им зарабатывать дальше
  7. SoboL
    SoboL Сегодня, 21:47
    0
    "Польша призывает Евросоюз запретить ввоз украинской клубники и малины"
    Настоящие друзья! lol
  8. Комментарий был удален.