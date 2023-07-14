"Польша призывает Евросоюз запретить ввоз украинской клубники и малины"

Правительство Польши собралось обратиться с просьбой к Европейской комиссии о введении запрета на импорт клубники и замороженной малины с территории Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.По утверждению польского чиновника, появление на польских прилавках украинской клубники и малины дестабилизирует внутренний рынок сельскохозяйственной продукции. Иными словами, более дешевые украинские ягоды создают серьезную конкуренцию продукции, выращенной польскими аграриями.Как отметил глава польского минсельхоза, в 2022 и начале 2023 гг. масштабы импорта клубники и малины с территории Украины в Польшу значительно увеличились. Это привело к проблемам для польских производителей сельскохозяйственной продукции, и они, что вполне естественно, просят государство вмешаться и защитить их интересы.Таким образом, хоть на словах Варшава и Киев сегодня – «друзья не разлей вода», но своими финансовыми и экономическими интересами Польша ради Украины поступаться не собирается. Правительство Польши не готово сделать скидку даже на тяжелую ситуацию в соседней стране из-за боевых действий.Ранее похожая ситуация была с украинским зерном. Польша запретила его ввоз из-за протестов фермеров. Аналогичным образом поступили еще несколько стран Восточной Европы, граничащих с Украиной. Более того, польские власти решили использовать возможности Евросоюза, чтобы ограничить присутствие украинских ягод на своем рынке. Не очень понятно, каким образом Украина рассчитывает вступить в Евросоюз и присутствовать на европейском рынке, если даже сейчас ей отказывают в импорте сельскохозяйственной продукции.