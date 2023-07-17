«Зубр» по-китайски: десантные корабли на воздушной подушке «Тип 728»

Последний из известных кораблей "Тип 728" - "3261", июль 2023 г. Фото Navalnews.com
Китай развивает свой десантный флот и строит корабли новых типов. Заметное место в этих процессах занимают малые десантные корабли на воздушной подушке «Тип 728» – китайский вариант советского пр. 12322 «Зубр». Недавно стало известно о завершении строительства еще двух вымпелов этого типа по доработанному проекту.
Результат сотрудничества
Исходный проект малого десантного корабля на воздушной подушке (МДКВП) «12322» или «Зубр» был разработан в начале восьмидесятых годов советским ЦМКБ «Алмаз». В 1983 г. на Приморском судостроительном заводе (г. Ленинград) и на предприятии «Море» (г. Феодосия) заложили четыре первых корабля этого типа. В дальнейшем, после испытаний головного, строительство продолжилось.
На момент распада СССР в составе ВМФ имелось восемь готовых «Зубров» и несколько корпусов на разных стадиях строительства. Завод «Море» вместе с недостроенными кораблями и документацией достался независимой Украине. Она смогла достроить и ввести в состав ВМС ряд вымпелов, но позже их стали списывать.
Не имея возможности и желания сохранять крупные десантные корабли, украинские ВМС решили продать их за рубеж. Первым иностранным заказчиком на рубеже девяностых-двухтысячных стала Греция. Она приобрела четыре МДКВП из наличия.
В 2009 г. украинские судостроители получили заказ от Китая. Контракт стоимостью 315 млн долл. США, предусматривал поставку четырех «Зубров». Два первых планировалось построить в Крыму по доработанному проекту 958 «Бизон». Два других собирались строить на одном из китайских предприятий. Китайский вариант советского пр. 12322 известен под обозначением «Тип 728».
ДКВП пр. 12322 российского ВМФ. Фото Минобороны РФ
Первый «Зубр» украинской постройки вошел в состав ВМС НОАК в апреле 2013 г. и получил бортовой номер «3325». В конце 2015-го китайский флот получил второй импортный МДКВП и присвоил ему номер «3326». Два корабля собственной китайской постройки, «3327» и «3328», начали службу позже, в 2017-18 гг.
Китайские корабли
Китайско-украинский контракт предусматривал строительство четырех МДКВП пр. 12322 / 958 / 728. О желании сторон продолжать сотрудничество не сообщалось, не говоря уже о заключении соответствующих соглашений. Однако к настоящему времени выяснилось, что в планах НОАК было продолжение строительства – теперь без иностранной помощи. Китайские судостроители, вероятно, доработали имеющийся проект «Тип 728» и на рубеже десятилетий приступили к строительству.
О существовании третьего «Зубра» китайского производства стало известно только в мае 2023 г. Этот корабль, получивший бортовой номер «3260», заметили в одном из китайских портов. Внешне он практически не отличается от четырех предыдущих вымпелов. Вероятно, внутри он тоже повторяет другие МДКВП пр. 728 / 12322.
В первых числах июня в соцсетях появилась фотография еще одного китайского корабля с номером «3261». Этот МДКВП уже выходит в море и, как минимум, находится на стадии испытаний. «3261» по своему экстерьеру и комплектации в целом похож на предшественников, но имеет отличия, связанные с радиоэлектронным вооружением.
Таким образом, на данный момент ВМС НОАК имеют до шести малых десантных кораблей на воздушной подушке проекта «Зубр» или «Тип 728». Возможно, строительство таких ДКВП будет продолжаться для формирования более крупной флотилии. Как и где собираются эксплуатировать два последних известных корабля, не сообщается.
Доставка и выгрузка головного МДКВП пр. 728 в китайском порту, 2013 г. Фото Huanqiu.com
Технические особенности
Малый десантный корабль на воздушной подушке пр. 12322 или 728 предназначается для решения всего спектра задач, связанного с морскими десантами. Он способен перевозить личный состав, технику и вооружение, высаживать десант на оборудованное или необорудованное побережье, а также оказывать огневую поддержку. Использование воздушной подушки повышает ходовые характеристики, а также позволяет выходить на берег и перемещаться по ровной местности, преодолевая некоторые препятствия.
Конструкция корабля в основном выполнена из алюминиево-магниевых сплавов, давших нужную прочность при снижении массы. Основой конструкции является прямоугольный корпус-понтон. К нему, по кругу, присоединено резиновое ограждение воздушной подушки, а сверху на нем находится настройка с полезными объемами. На ее крыше-палубе помещена рубка; в корме расположены маршевые двигатели.
Внутренний объем надстройки разделен на три продольных отсека. Центральный выполняет функции танковой палубы. Доступ на нее осуществляется через носовую откидную аппарель. В боковых отсеках находятся кубрики и каюты для экипажа и десанта, элементы двигательной установки и т.д.
Общая длина «Зубра», по исходному проекту, превышает 57 м, ширина – 25 м. Стандартное водоизмещение – 555 т. Корабль управляется экипажем из 27 чел. и имеет автономность 5 сут. Вероятно, украинские и китайские кораблестроители не стали переделывать исходную конструкцию, и «Тип 728» по габаритам и массе не отличается от исходного пр. 12322.
Двигательная установка включает пять газотурбинных двигателей ДП71 мощностью по 10 тыс. л.с. Два двигателя осуществляют привод нагнетательных агрегатов НО-10, создающих воздушную подушку. Три других двигателя с воздушными винтами в кольцевых каналах обеспечивают движение и маневрирование. Также имеется два газотурбинных генератора мощностью по 100 кВт. Максимальная скорость «Зубра» / «Типа 728» – 63 узла. Экономическая скорость 55 узлов обеспечивает дальность плавания 300 морских миль.
Постройка одного из кораблей на китайском заводе, 2013 г. Фото Mil.news.sina.com.cn
Максимальная нагрузка корабля пр. 12322 достигает 150 т. Он способен брать на борт и высаживать до трех основных танков, до 8-10 боевых машин пехоты или бронетранспортеров советского образца с десантом либо до 500 чел. личного состава – с размещением большей части бойцов на танковой палубе.
Советские «Зубры» имели полный набор радиоэлектронного вооружения для навигации и решения задач. Имелось несколько РЛС разного типа и назначения, комплекс связи, средства навигации, комплекс РЭБ и т.д. По всей видимости, «Тип 728» получили аппаратуру китайского производства со всеми этими функциями. Также изменили конструкцию мачты, с ферменной на цельную. Кроме того, на крыше рубки устанавливались оптико-электронные станции – за исключением последнего МДКВП, на котором стоит РЛС наведения огневых средств.
Корабли пр. 12322 получали ракетно-артиллерийское вооружение. На палубе имелась пара выдвижных пусковых установок системы залпового огня А-22 «Огонь» с 22 снарядами на каждой. За ними помещались два автомата АК-630М. ДКВП для ВМС НОАК несут схожий комплект вооружений, но выполненный из агрегатов местного производства.
Новые возможности
В течение длительного времени Китай планомерно развивает ВМС НОАК и активно строит боевые корабли всех основных классов. Определенное внимание при этом уделяется усилению десантного флота: разработаны и строятся крупные универсальные десантные корабли, малые «Тип 728» на воздушной подушке и т.д. С постройкой и принятием в строй каждого нового вымпела десантные возможности китайских ВМС улучшаются.
До недавнего времени у ВМС НОАК было только четыре малых ДКВП пр. 728, украинской и собственной постройки. Теперь стало известно о появлении еще двух и нельзя исключать, что на этом строительство остановится. Благодаря этому флот сможет сформировать несколько соединений с кораблями на воздушной подушке, которые дадут ему новые возможности.
Корабль "3327" китайской постройки. Фото Navalnews.com
Каждый МДКВП «Тип 728», в зависимости от поставленных задач, перевозит от роты до батальона морской пехоты с оружием и, при определенных ограничениях, с техникой. При этом высадка может осуществляться на наиболее удобном участке необорудованного побережья, а десант получает артиллерийскую и ракетную огневую поддержку. Преимущества такого десантного корабля очевидны.
Соединение из четырех подобных кораблей способно высадить один-два батальона морской пехоты с бронетехникой, артиллерией и т.д. Такие силы, при правильной организации десанта, способны захватить плацдарм и обеспечить подход основных сил. При этом ВМС Китая получают новые корабли пр. 728, и их количественные и качественные возможности по высадке десантов постепенно растут.
Где и как планируют применять имеющиеся и новые малые ДКВП, по понятным причинам, не сообщается. Однако за рубежом выдвигаются предсказуемые версии. Строительство китайских «Зубров» связывают с гипотетическим десантом на Тайвань, со спорами за архипелаг Наньша / Спратли и с интересом Китая к т.н. второй и третьей цепям островов в целом.
Опыт и развитие
На протяжении нескольких десятилетий Китай развивал свою оборонную промышленность с иностранной помощью. За рубежом закупались необходимые образцы и, в ряде случаев, лицензия на их производство. Затем, накопив необходимый опыт и получив нужные знания, китайские предприятия приступали к выпуску скопированных и улучшенных образцов. Очередным результатом применения такого метода стали десантные корабли «Тип 728».
Использовав советский проект и опыт кораблестроительного предприятия, доставшегося Украине, Китай смог получить нужные ему корабли и технологии их производства. Благодаря этому китайские предприятия теперь могут самостоятельно строить и модернизировать корабли советской разработки и использовать потенциал этого проекта. ВМС НОАК уже получили шесть таких кораблей, и вряд ли строительство остановится на этом.