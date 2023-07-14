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Главком ВСУ Залужный пообещал «вернуть Крым», даже если союзники Украины выступят против этого

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Главком ВСУ Залужный пообещал «вернуть Крым», даже если союзники Украины выступят против этого

Главком ВСУ Валерий Залужный, в мае-июне отсутствовавший «в эфире» в течение нескольких недель, вернулся к медийной активности. Он дал интервью изданию The Washington Post.


Одна из тем, которая была поднята в ходе обсуждения, касалась украинского контрнаступления, которое идёт уже 40 суток. Залужному задали вопрос по Крыму. Напомним, что отдельные украинские политики обещали «вернуть Украине Крым в мае 2023 года», но что-то пошло не так…

Залужный стал очередным представителем киевского режима, заявившим, что он «вернёт Крым».

Главком ВСУ:

Как только у меня будут необходимые средства я что-нибудь сделаю в этом плане. Я верну Крым, даже если наши союзники будут против этого.

По словам Залужного, ему наплевать на мнение других государства:

Меня никто не остановит.

Далее Залужному задали вопрос, касающийся атак российской территории вооружёнными силами Украины.

Главком ВСУ:

Я ни у кого не собираюсь спрашивать, нанося удары по территории России. Почему я должен спрашивать у кого-то об этом? Почему я должен думать, что мне что-то там не позволено сделать для спасения своих людей? Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие?

По словам главкома ВСУ, позволившего себе риторику, которую ранее не позволял, это ему «решать, как бить врага»:

Если наши партнёры боятся применить какое-то оружие, ладно – мы будем бить из своего.

Как говорится, «Остапа понесло»… А что же будет делать г-н Залужный, если союзники перекроют поток западного оружия? Чем собирается воевать пан Залужный?

Интервью это вызывает двойственные чувства: либо Залужный действительно в мае получил сильную контузию, либо эта истерика связана с тем, что Запад на саммите НАТО показал, какое место он отводит для Киева в своей большой игре.
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9 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 21:59
    +2
    Дуралей, одурманенный медицинской коноплёй.
    Все в духе комментаторов укротелеграма.
    Типа, все сдохните и Сало уронили...
    Слушать противно.
    1. beybender
      beybender Сегодня, 22:12
      0
      А ты не слушай , а смотри на результаты !!! А результаты таковы . На сколько там Российская армия продвинулась за последнее время ? Сколько русских полегло за это время , кто нибудь знает ? Один раз Шойгу рассказал о 75 погибших и все , тишина . Соловьев , Скабеева , Норкин и весь 1 канал Залужного если не похоронили , то как минимум сделали идиотом ! Зато у Гаранта все путем ! Ножей в спину навтыкали , войском черте кто командует и никто ни за что не отвечает , даже за свои же слова !!;
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 22:01
    +3
    Я не могу назвать это истерикой, это, кмк, просто непонимание ситуации. Он по прежнему считает (или делает вид, но довольно умело, в таком случае), что может победить Россию.
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 22:02
    +1
    Меня никто не остановит.
    Как сильно заблуждается этот «дятел», ... вопрос только в том, чья пуля успеет первой, для Зели он также стал «неудобным».
  4. bolivar
    bolivar Сегодня, 22:04
    +1
    Дырку ему от бублика и уши от дохлого осла, а не Крым! :)
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 22:04
    0
    Дыркой о бублика будет воевать. Ну хочется любой ценой ноги помыть в черном море laughing
  6. Станислав Сивков
    Станислав Сивков Сегодня, 22:06
    +1
    Этот хряк и до своего пропадания порол чепуху. После его чудесного в "_" "воскрешения - вообще стал как бобок. Голова, несущая бред. Как будто на нейросетях изображение залужной головы.
  7. Servla
    Servla Сегодня, 22:08
    +1
    Пане Залужный тик срацу може взяты. Вмист со своей армией пийде прямо в ад.
  8. Есаул
    Есаул Сегодня, 22:14
    0
    Надо ему сказать уже, что Крым и Донбасс они уже вернули