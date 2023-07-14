Главком ВСУ Залужный пообещал «вернуть Крым», даже если союзники Украины выступят против этого

Главком ВСУ Валерий Залужный, в мае-июне отсутствовавший «в эфире» в течение нескольких недель, вернулся к медийной активности. Он дал интервью изданию The Washington Post.
Одна из тем, которая была поднята в ходе обсуждения, касалась украинского контрнаступления, которое идёт уже 40 суток. Залужному задали вопрос по Крыму. Напомним, что отдельные украинские политики обещали «вернуть Украине Крым в мае 2023 года», но что-то пошло не так…
Залужный стал очередным представителем киевского режима, заявившим, что он «вернёт Крым».
Главком ВСУ:
Как только у меня будут необходимые средства я что-нибудь сделаю в этом плане. Я верну Крым, даже если наши союзники будут против этого.
По словам Залужного, ему наплевать на мнение других государства:
Меня никто не остановит.
Далее Залужному задали вопрос, касающийся атак российской территории вооружёнными силами Украины.
Главком ВСУ:
Я ни у кого не собираюсь спрашивать, нанося удары по территории России. Почему я должен спрашивать у кого-то об этом? Почему я должен думать, что мне что-то там не позволено сделать для спасения своих людей? Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие?
По словам главкома ВСУ, позволившего себе риторику, которую ранее не позволял, это ему «решать, как бить врага»:
Если наши партнёры боятся применить какое-то оружие, ладно – мы будем бить из своего.
Как говорится, «Остапа понесло»… А что же будет делать г-н Залужный, если союзники перекроют поток западного оружия? Чем собирается воевать пан Залужный?
Интервью это вызывает двойственные чувства: либо Залужный действительно в мае получил сильную контузию, либо эта истерика связана с тем, что Запад на саммите НАТО показал, какое место он отводит для Киева в своей большой игре.