Главком ВСУ Залужный пообещал «вернуть Крым», даже если союзники Украины выступят против этого

Как только у меня будут необходимые средства я что-нибудь сделаю в этом плане. Я верну Крым, даже если наши союзники будут против этого.

Меня никто не остановит.

Я ни у кого не собираюсь спрашивать, нанося удары по территории России. Почему я должен спрашивать у кого-то об этом? Почему я должен думать, что мне что-то там не позволено сделать для спасения своих людей? Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие

Если наши партнёры боятся применить какое-то оружие, ладно – мы будем бить из своего.

Главком ВСУ Валерий Залужный, в мае-июне отсутствовавший «в эфире» в течение нескольких недель, вернулся к медийной активности. Он дал интервью изданию The Washington Post.Одна из тем, которая была поднята в ходе обсуждения, касалась украинского контрнаступления, которое идёт уже 40 суток. Залужному задали вопрос по Крыму. Напомним, что отдельные украинские политики обещали «вернуть Украине Крым в мае 2023 года», но что-то пошло не так…Залужный стал очередным представителем киевского режима, заявившим, что он «вернёт Крым».Главком ВСУ:По словам Залужного, ему наплевать на мнение других государства:Далее Залужному задали вопрос, касающийся атак российской территории вооружёнными силами Украины.Главком ВСУ:По словам главкома ВСУ, позволившего себе риторику, которую ранее не позволял, это ему «решать, как бить врага»:Как говорится, «Остапа понесло»… А что же будет делать г-н Залужный, если союзники перекроют поток западного оружия? Чем собирается воевать пан Залужный?Интервью это вызывает двойственные чувства: либо Залужный действительно в мае получил сильную контузию, либо эта истерика связана с тем, что Запад на саммите НАТО показал, какое место он отводит для Киева в своей большой игре.