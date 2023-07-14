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Первые поставленные Западом партии кассетных боеприпасов ВСУ намерены использовать как средства разминирования

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Первые поставленные Западом партии кассетных боеприпасов ВСУ намерены использовать как средства разминирования

Американское издание «Нью-Йорк Таймс» публикует материал со ссылкой на сотрудников министерства обороны США по вопросу поставки кассетных боеприпасов Украине. Неназванные сотрудники Пентагона, как утверждается в издании, скептически относятся к заявлениям о том, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя.


Из статьи NYT:

Сотрудники Пентагона и военные аналитики США предупреждают, что немедленного эффекта для Украины в плане улучшения ситуации с контрнаступлением после поставок кассетных боеприпасов ожидать не нужно.

Отмечено, что этот эффект может быть получен «через некоторое время, когда союзники поставят Украины больше различных боеприпасов».

Тем временем появляется информация о том, что первые партии кассетных боеприпасов для орудий калибра 155 мм ВСУ намерены использовать фактически как средства разминирования. Боеприпасами планируется наносить удары по минным полям на Запорожском направлении, чтобы попытаться пробить в них коридоры для последующего вклинивания живой силы и военной техники в российскую оборону.

Интересно, принимается ли во внимание тот факт, что Россия может ответить своим применением кассетных боеприпасов, которых огромное количество на российских складах. И применение это может быть диаметрально противоположным по замыслу – если ВСУ собираются кассетными боеприпасами разминировать территории на фронте, то ВС РФ могут использовать кассетные снаряды и авиабомбы для «густого» минирования местности, через которую попытаются прорываться войска противника. А в развитии ситуации ВС РФ может обильно «полить» кассетными боеприпасами и позиции с личным составом и техникой противника в качестве возможного ответа на его действия.
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 22:25
    +3
    Ну да, такая идея прям таки витала в блогосфере....
    Очевидно, наши, соответствующие боеприпасы будут использованы, что б выкашивать "укроп" , сразу по площадям.
    Любое действие, вызывает противодействия, зачастую гораздо сильнее, эффективнее, радикальнее.
    Они его получат.
    Зелебобикам плевать, полосатикам и прочим, тем более, а "мясо" узнает/почувствуют это на своей шкуре.
  2. Enceladus
    Enceladus Вчера, 22:27
    +4
    Минируем разминированием. Они там с дуба рухнули.... давайте тушить огонь бензином fool
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 23:01
      +1
      Частично у них может получится... вопрос в том, сколько выстрелов они будут тратить по площадям.
      Кстати, в сочетании с дронами, которые определяют Минные поля, это может сработать более эффективно...
      В общем, тут только вести с полей, по факту событий.
  3. Toorik
    Toorik Вчера, 22:48
    +3
    Разве неразорвавшиеся суб боеприпасы не станут теми-же минными полями ?
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 22:58
      +1
      Суб боеприпасы... могут взорваться, не взорваться, никто не хочет об этом думать!!! Им надо своих мотивировать, показать, что туда идти безопасно, разминирования произведено и это может сработать, по крайне мере некоторые иллюзии у кандидатов на могилизацию могут появится.
      Кстати, часть мин таким образом и правда будет уничтожено, это факт... тем более, если сдетанируют противотанковые мины, это для нас уже не айс, потому как мелкие суб боеприпасы танк не подорвут, а то и не остановят вообще.
      В общем, при любых раскладах есть свои нюансы.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 23:20
        +1
        Вряд ли противотанковая мина взорвется, они на глубине небольшой лежат, а кассетная бомбочка довольно маленькая меньше гранаты
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 00:13
          0
          Дистанционное минированием... мины остаются на поверхности и подвержены воздействию дистанционного разминирования с помощью подрыных шнуров, т. е. от детанации. Могут быть повреждены той же шрапнелью, осколками... в общем, приведены в нерабочее состояние.
          Мины установленные в грунт, более живучи, в этом отношении, но без защитных блокировок от такой модели разминирования, могут взорватся от близкого разрыва даже не большого боеприпаса, в. т. ч. и потому, что давление на грунт будет достаточным.
      2. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Вчера, 23:22
        +1
        К таким событиям нашим войскам нужно быть готовым. В ответ на разминирование должно тут же идти минирование.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 00:15
          0
          Как правило так и происходит, но, обстоятельства бывают разные, поэтому на мины надейся, но сам не плошай.
  4. alexoff
    alexoff Вчера, 23:19
    +3
    Так беспалевно разминировать будут, никто конечно не заметит стрельбу по несколько часов. Думаю американцы не произвели столько кассетных снарядов, сколько на минные поля потребуется