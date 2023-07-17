Я хочу видеть поверженных «Леопардов» и рядом тех, кто может их уничтожать

Я периодически бываю на мемориальном кладбище в своём городе. Иногда по просьбе друзей, иногда просто потому, что встречаюсь с кем-то из тех, кто вернулся из зоны СВО, а иногда просто так, побродить, поразмыслить о происходящем. Смотрю на лица десантников, бойцов и офицеров ССО, танкистов, бойцов Росгвардии, бойцов ЧВК, сотрудников ФСБ…
И мысли мои странным образом совпали с тем, что высказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Исаков. Я о том, что народ должен увидеть не только телекартинку подбитой техники, но и саму технику врага, уничтоженную, в том числе и системами, которые делаются руками моих земляков. Уничтоженную моими земляками…
Сразу скажу, согласен я лишь отчасти. Точнее, только в той части, что технику необходимо показать народу. Не каким-то там западным послам, не только москвичам и питерцам, но и всему народу России. Показать тем матерям, отцам, жёнам, детям, чьи родные и близкие крушат этот «зверинец» в зоне СВО.
Хотя я понимаю депутата Исакова. Традиции надо соблюдать! Напомню, такой парад немецких битых танков, бронемашин и прочего хлама впервые был организован аж в... 1941 году!
Наверное, некоторые читатели помнят кадры военной хроники, где показан немецкий бомбардировщик JU-88 (Юнкерс-88). Мальчишки лазили по сбитому зенитчиками самолёту. Так вот это и был первый экспонат этой выставки. Зверьё вроде «Тигров», «Пантер» и «Элефантов» присоединилось позже.
Показывать или не показывать
Сейчас идёт дискуссия о том, стоит ли организовывать такие пиар-акции. Стоит ли выставлять подбитые танки и бронемашины перед посольствами тех стран, которые поставляют технику и вооружение ВСУ. Аргументы приводятся откровенно слабые. «украинцы попробовали и в некоторых европейских столицах превратили подбитый российский танк в памятник нашим воинам»…
Извините, но это какой-то бред. Да, в любой стране есть люди, которые поддерживают нас, и есть те, кто поддерживает наших врагов. Не пора ли видеть всё, а не только то, что нам хочется видеть? Как бы то ни было, но акция хохлов вызвала реакцию в Европе. А не это ли главное?
Не думает же кто-то, что посол какой-то страны НАТО, увидев возле посольства разбитый танк или бронемашину производства собственной страны, вдруг расчувствуется и воспылает желанием призвать своё правительство и свой народ прекратить поставки врагам таких хороших русских ребят.
Плевать они хотели на наше мнение в этом вопросе. Вам, противники «выставки», мало заявления этой дурочки, якобы дипломата, из Германии? Забыли уже: «Мы их (танки) продали, значит, не имеем к ним никакого отношения»! Уверен, что точно так же скажут почти все послы стран-участниц программы поставок вооружений.
Это необходимо нам! Мы так привыкли к «Никто не забыт и ничто не забыто», что реально стали забывать. Вспомните, как я, вы, мы реагируем ежегодно на опросы журналистов и блогеров среди нашей молодёжи, проводимые в мае. Причём уже много лет.
«Ничто не забыто...»? И сразу контрвопрос, а «ничто» это что? Генерала Карбышева наши детки не помнят, а вот генерала Власова помнят. Вспомните, сколько открытий наши детки сделали для себя после выхода «28 панфиловцев» или «Сталинграда». «Никто не забыт...».
Афганистан не забыт и «афганцы» не забыты? Участники чеченских войн не забыты? И русские и чеченцы, что били бандитов в тех войнах. А 58-я армия, что била грузинские части в ЮО, не забыта? И «ихтамнеты», что воевали в многочисленных внутренних конфликтах, не забыты? Да что там, бойцы, что сейчас в Сирии, не забыты?
Я достаточно часто езжу по области и вижу мрачные картинки воинских мемориалов в сёлах. Казалось бы, вот обелиск, где увековечены имена ваших родных, господа селяне. И что? К 9 мая покрасят, уберут траву и мусор, и… «никто не забыт» до следующего года.
Муторно, если честно, становится от этого… Мы ведь правда считали, что забыть то, что было во время ВОВ, невозможно. Искренне считали. Оказалось, возможно… Правнуки забыли. И про Сталинград, и про Ленинград, и про Курскую битву, и про взятие Берлина...
Думаю, выставка разбитой техники и вооружения заставит вспомнить о своём прошлом. И настоящем. Не секрет, что для большинства из нас СВО превратилась в обыденность. Мы привыкли. Мы не воспринимаем войну как войну. Где-то далеко кто-то воюет, умирает, совершает подвиги. Но это там, где-то. А видео боёв мало чем отличается от картинки из компьютерных игр…
Выставка необходима. Точнее, выставки или даже постоянно действующие экспозиции необходимы. Как напоминание нам всем…
Мальчишки должны гордиться отцами и братьями
Война длится уже много месяцев. И конца ей пока не видно. Более того, обстановка нагнетается и грозит перерасти в более глобальную фазу. Тех, кто следит за событиями, становится всё меньше и меньше. Да и СМИ уже не так активно обсуждают события на фронте. Рейтинги…
Где созданы музеи СВО? Где мальчишка может увидеть эту войну? Где сыны и дочери участников СВО могут увидеть своих отцов-героев или их друзей? Где ветеран СВО может сказать сыну или дочери: «Да, я там был»…
Мальчишки Донбасса имеют право гордиться своими братьями, отцами, дедами, матерями? Чеченские мальчишки имеют право гордиться своими отцами и братьями? Бурятские мальчишки имеют право? В любом регионе мальчишки имеют право гордиться! А мы им не даём такой возможности. Не понимаю почему... Стыдимся? Или мы скромные такие?
Как связаны музеи СВО и выставка битой техники врага? Прямо связаны! Пусть в Грозном, в Улан-Удэ, в Махачкале, в Ижевске, в любой столице российского региона будет организована такая выставка. На постоянной основе. Пусть на этих уничтоженных и уже не опасных монстрах войны играют дети. Пусть взрослые смотрят, с чем сталкиваются их родные и близкие в бою.
А рядом с выставкой пусть будет музей СВО. Музей, где человек увидит родственника, соседа, знакомого, который бил или бьёт эту вражескую технику. Это сложно сделать? Это требует много средств? Это не нужно? На все эти вопросы ответ один. Нет! Нет денег в местном бюджете? В областном центре? Объявите сбор средств, и деньги будут!
Почему мы этого не делаем? Опять «Ничто не забыто – никто не забыт»? Мне обидно за наших губернаторов. Дело выеденного яйца не стоит. Но без команды сверху шевелить ягодицами они или не хотят, или не могут. При этом выступают где-нибудь на военном заводе и призывают, призывают, призывают…
Поставьте перед проходной какого-нибудь «зверя», уничтоженного вооружением, которое производят эти рабочие, и всё. Не надо никакой агитации. Вот вам агитация. Самая действенная и самая наглядная. Каждый рабочий, инженер, техник будет смотреть на это с гордостью. «Тот, кто победил этого урода, создан в том числе и моими руками»!
Выставке быть!
Наверное, мысли, которые я сейчас высказал, несколько сумбурны. Эмоции давят на логику. Ну не понимаю я тех, кто «стесняется» своих побед, своих героев и своих, увы, поражений. Это нормальные события на любой войне. Без поражений не бывает побед.
Вчера я видел паренька в форме. Без шевронов, но именно в военной форме, а не рыбака какого-нибудь. Странно было видеть молодого парня с красивой девушкой, который стеснялся своих нашивок. Хотя, возможно, он просто хотел быть как все. Но лицо у него другое. Глаза другие. И налёт на коже окопный. Его в ванной не смоешь...
На фоне бородатых и упитанных студентов, которые вовсю старались быть похожими на мужчин, я увидел мужчину. Мужика, который не старался быть, а был. Точнее, уже стал мужчиной. По возрасту он даже моложе некоторых студентов, но он уже стал!
Я не знаю, за что он получил отпуск. Очередной или на долечивание. Да и не важно это совсем. Вот такие же лица я видел в военной хронике периода начала Великой Отечественной. Строй солдат с винтовками... И те же лица, те же глаза… В музее видел эту хронику. Без комментариев.
Возможно, для кого-то из них это был последний день их жизни, кто-то прошёл всю войну без единой царапины, а кто-то изучал географию страны по маршрутам санитарных поездов. Но пока все они были живы и готовы защищать нас… Готовы даже сейчас...
Я хочу увидеть лицо того вчерашнего парнишки в музее. И чтобы дети и внуки его увидели. а потом правнуки, праправнуки... И чтобы видели уничтоженных им и такими, как он, монстров, с помощью которых враг хотел сделать так, чтобы они, правнуки, не родились...