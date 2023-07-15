Военное обозрение
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В Британии началась забастовка сотрудников складов, с которых отправляются ракеты на Украину

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В Британии началась забастовка сотрудников складов, с которых отправляются ракеты на Украину

Британская пресса сообщает о забастовке, которая охватила предприятие со складами с вооружением и боеприпасами в Шотландии.


По данным издания Mirror, логистический персонал и рабочие арсенала, на котором хранятся ракеты Brimstone и Storm Shadow, вышли на забастовку, требуя повышения заработной платы.

Сотрудники складов говорят о том, что в связи с отправкой ракет на Украину ситуация начала сводиться к переработке, при этом индексация заработных плат не проводилась с 2021 года при запредельной для Британии инфляции.

Помимо указанных выше ракет на складах в Шотландии находятся средства вооружения для атомных британских субмарин.

Рабочие, кроме повышения заработных плат, требуют улучшения условий труда, заявляя, что эти условия становятся всё хуже.

Стоит отметить, что волны забастовок в эти дни охватили не только Британию. Бастуют даже актёры Голливуда в США, требуя увеличения жалования.

В связи с этим в Британии оказалась под угрозой отгрузка ракет Украине, а в США выход новой продукции киноиндустрии.

В Европейском союзе за последние месяцы забастовки проводили врачи, сотрудники аэропортов, железнодорожных компаний и представители ряда других профессий.
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17 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:41
    0
    Странно что ещё визг не подняли , що енто лично Путин устроил.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:31
      +4
      Им надо деньжат подбросить,чтобы они спалили склад с ракетами.Типа забастовка.
  2. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 06:47
    +1
    Экономика g7 весьма дутая, а её продолжают качать, эээ..., назовем это деньгами. А от необеспеченных товаром деньгами происходит несварение и пучение.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    +2
    Рабочие, кроме повышения заработных плат, требуют улучшения условий труда
    Требования стандартные в таких ситуациях. Вот если бы еще полностью отказались отгружать вооружение для Украины выразив свое несогласие с поставками это было бы интересней.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 07:46
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Вот если бы еще полностью отказались отгружать вооружение для Украины выразив свое несогласие с поставками это было бы интересней.

      Чëй-то, вдруг? Бизнес, есть бизнес. Семьи кормить надо, а папуасы пусть друг друга убивают...request
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:54
    +7
    Трудящиеся борятся за свои права.А о чем хотелось бы услышать?Нпужели о том что складские против отправки ракет на вна???Да им это по барабану,куда груз пойдет.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 07:33
      +2
      Хотелось бы услышать, что один из рабочих в порыве страсти подорвал склад готовой продукции. am
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 07:48
        0
        Цитата: Pharmacist
        Хотелось бы услышать, что один из рабочих в порыве страсти подорвал склад готовой продукции. am

        Только, если какой-нибудь засланный казачок - провокатор/диверсант, а свои домашние, место работы беречь будут.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 06:55
    0
    Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:01
      +2
      Цитата: Наган
      Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

      А они еще есть - пролетарии? В Европах они превратились в непонятно что.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:13
        +2
        Цитата: Егоза
        А они еще есть - пролетарии?

        Бастуют - значит, есть. Хозяева не бастуют.
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:31
      +1
      Практика показала что этот лозунг дутый. Своя рубашка ближе к телу, вспомните усердие и любовь к отчизне у рабочих Гитлера.
    3. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 07:49
      0
      Цитата: Наган
      Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

      Пролетарии, как обычно - в пролëте...request
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:00
    0
    Такое впечатление из статьи,что на военных складах боеприпасы кантуют вручную и ракеты перемещаются при помощи телёвок.Квадратное катай ,круглое носи.Переработались,или менеджеры пакистанцы или индусы- издеваются ,над бывшими " белыми " господинами.И эти собираются воевать с Россией?
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 07:04
    +1
    Новость не может не радовать. В идеале было бы на пару и более месяцев перекрыть там всё, ну мало ли, может пожар так случайно вдруг возникнет, кондиционер какой-нибудь просроченный замкнет. Но зная тамошнюю демократию протестующих разгонят быстро, и отнюдь далеко не уговорами. Ну как всегда найдут конечно "следы" двух известных им персонажей бывших из ГРУ.
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:22
    +4
    Прочитав заголовок статьи, подумал,что работники складов с оружием, бастуют против отправки ракет на Украину, а оказывается, они хотят больше денег.
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 07:59
      0
      Точно!
      Заголовок заставил бросится читать статью, а оказалось им просто зп поднять надо.