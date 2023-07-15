В Британии началась забастовка сотрудников складов, с которых отправляются ракеты на Украину

Британская пресса сообщает о забастовке, которая охватила предприятие со складами с вооружением и боеприпасами в Шотландии.По данным издания Mirror, логистический персонал и рабочие арсенала, на котором хранятся ракеты Brimstone и Storm Shadow, вышли на забастовку, требуя повышения заработной платы.Сотрудники складов говорят о том, что в связи с отправкой ракет на Украину ситуация начала сводиться к переработке, при этом индексация заработных плат не проводилась с 2021 года при запредельной для Британии инфляции.Помимо указанных выше ракет на складах в Шотландии находятся средства вооружения для атомных британских субмарин.Рабочие, кроме повышения заработных плат, требуют улучшения условий труда, заявляя, что эти условия становятся всё хуже.Стоит отметить, что волны забастовок в эти дни охватили не только Британию. Бастуют даже актёры Голливуда в США, требуя увеличения жалования.В связи с этим в Британии оказалась под угрозой отгрузка ракет Украине, а в США выход новой продукции киноиндустрии.В Европейском союзе за последние месяцы забастовки проводили врачи, сотрудники аэропортов, железнодорожных компаний и представители ряда других профессий.