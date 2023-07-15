Наместника Киево-Печерской лавры суд отправил в СИЗО в качестве мести за нежелание перейти в раскольничество

Судья действовала под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Дальше - работа моих адвокатов. Я ни на кого не обижаюсь, только передаю, что господь воздаст им по сегодняшним делам.

Суд в Киеве вынес вердикт в отношении митрополита канонической православной церкви Украины Павла. Он, напомним, является наместником Киево-Печерской лавры и последние месяцы, на основании предыдущего решения суда, был вынужден проводить, находясь под домашним арестом. Новый судебный вердикт - более жёсткий.Соломенский суд Киева вынес решение об изменении меры пресечения в отношении митрополита и отправил его с СИЗО. При этом митрополиту решили предложить вариант с залогом. Чтобы не отправляться в СИЗО, он, по версии суда, мог бы заплатить 33 млн грн (80,5 млн рублей).Митрополит УПЦ Павел заявил, что таких денег у него нет, после чего судебные приставы увели его из зала суда для последующей отправки в изолятор. Перед этим он отдал свой крест и митрополичий посох адвокату.Напомним, что Павлу (Лебедю) грозит до 8 лет колонии по статье, звучащей как «оправдание агрессивных действий РФ». В качестве доказательств «преступной» деятельности наместника Киево-Печерской лавры следствие предоставляет фотографии царя Николая II, а также совместное фото митрополита с патриархом Русской православной церкви, которые нашли в Лавре. По версии следствия, это, судя по всему, нужно расценивать как тяжкое преступление…Вообще говоря, суд над высокопоставленным иерархом христианской церкви фактически за его религиозные взгляды и убеждения, является беспрецедентным в новейшей истории . Доказательством того, что Павла судят именно за это, стало то, что СБУ предлагало ему пойти на сделку и перейти в ПЦУ с одновременной агитацией такого перехода в отношении монахов Лавры. И именно Украина встала сегодня на этот путь.Сам Павел, комментируя решение суда, сделал следующее заявление:Отправка митрополита в СИЗО стала местью киевского режима за нежелание иерарха перейти в раскольничество.