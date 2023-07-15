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Наместника Киево-Печерской лавры суд отправил в СИЗО в качестве мести за нежелание перейти в раскольничество

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Наместника Киево-Печерской лавры суд отправил в СИЗО в качестве мести за нежелание перейти в раскольничество

Суд в Киеве вынес вердикт в отношении митрополита канонической православной церкви Украины Павла. Он, напомним, является наместником Киево-Печерской лавры и последние месяцы, на основании предыдущего решения суда, был вынужден проводить, находясь под домашним арестом. Новый судебный вердикт - более жёсткий.


Соломенский суд Киева вынес решение об изменении меры пресечения в отношении митрополита и отправил его с СИЗО. При этом митрополиту решили предложить вариант с залогом. Чтобы не отправляться в СИЗО, он, по версии суда, мог бы заплатить 33 млн грн (80,5 млн рублей).

Митрополит УПЦ Павел заявил, что таких денег у него нет, после чего судебные приставы увели его из зала суда для последующей отправки в изолятор. Перед этим он отдал свой крест и митрополичий посох адвокату.

Напомним, что Павлу (Лебедю) грозит до 8 лет колонии по статье, звучащей как «оправдание агрессивных действий РФ». В качестве доказательств «преступной» деятельности наместника Киево-Печерской лавры следствие предоставляет фотографии царя Николая II, а также совместное фото митрополита с патриархом Русской православной церкви, которые нашли в Лавре. По версии следствия, это, судя по всему, нужно расценивать как тяжкое преступление…

Вообще говоря, суд над высокопоставленным иерархом христианской церкви фактически за его религиозные взгляды и убеждения, является беспрецедентным в новейшей истории. Доказательством того, что Павла судят именно за это, стало то, что СБУ предлагало ему пойти на сделку и перейти в ПЦУ с одновременной агитацией такого перехода в отношении монахов Лавры. И именно Украина встала сегодня на этот путь.

Сам Павел, комментируя решение суда, сделал следующее заявление:

Судья действовала под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Дальше - работа моих адвокатов. Я ни на кого не обижаюсь, только передаю, что господь воздаст им по сегодняшним делам.

Отправка митрополита в СИЗО стала местью киевского режима за нежелание иерарха перейти в раскольничество.
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13 комментариев
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  1. Наган
    Наган Сегодня, 06:59
    +4
    Оно, конечно, воздастся каждому по делам его. Вот только когда воздастся, и в какой форме?
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:45
      +2
      Цитата: Наган
      Вот только когда воздастся

      На том свете,это когда сдохнут все эти товарищи.
      Цитата: Наган
      и в какой форме?

      А,кто его знает,они ведь передохнут и,понятное дело,не расскажут,это будут их проблемы.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +4
    Гонения на каноническую УПЦ набирают обороты. Зеленский продолжает дело Порошенко - искоренить православие на Украине начав с канонической православной церкви с целью обратить население в будущем в католичество. Что первый, что второй евреи по национальности и им на православие глубоко наплевать, как впрочем и на католиков, но в этом случае вроде, как ближе к Европе. А для искоренения всего русского, как они считают, с православием необходимо бороться в первую очередь.
    Чтобы не отправляться в СИЗО, он, по версии суда, мог бы заплатить 33 млн грн (80,5 млн рублей)
    Не хило кто-то решил подзаработать на митрополите.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:05
      +5
      Цитата: rotmistr60
      Не хило кто-то решил подзаработать на митрополите.

      Да знали они, что у него таких денег нет. Или думали, что он кубышку схоронил вместе с мощами? Дай Бог твердости духа всем не предавшим ВЕРУ!
      1. литий17
        литий17 Сегодня, 07:21
        -1
        Цитата: Егоза
        Да знали они, что у него таких денег нет.

        Да есть у него... При желании мог и Главный скинуть, не большие деньги для нашей церковной структуры! Просто смысла в этом нет!
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:16
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Не хило кто-то решил подзаработать на митрополите.

      Почти лям баксов, аднака.
    3. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 07:42
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Гонения на каноническую УПЦ набирают обороты.

      Гонения для церкви, если еë поддерживает ИСТИНАЯ ВЕРА - только на пользу для неë. request
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:15
    +4
    Без настоятеля, как организатора обороны Лавры, ее отожмут быстрее.
    А дальше вспоминаем или находим в интернете пророчества...
    Итог близок.
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 07:15
    +1
    Где-т , помниться , было предсказание о захвате Лавры и развале укры через пол-года после этого. Включаем таймер?
    1. Комментарий был удален.
    2. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 07:43
      0
      Таймеры уже у всех поломались в ожидании развала... Дошли до того что нас самих на грани ставят...
  5. Orso
    Orso Сегодня, 07:31
    +3
    Дай Бог митрополиту Павлу силы Духа Святаго! Настало время новых мучеников за Веру Православную.
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:38
    0
    Вообще говоря, суд над высокопоставленным иерархом христианской церкви фактически за его религиозные взгляды и убеждения, является беспрецедентным в новейшей истории.

    Строго говоря, для обычного человека/мирянина, это, конечно, жуть жуткая. А для человека ЦЕРКВИ - просто праздник души! Мученичество и гонения во славу ВЕРЫ, не к этому ли должен стремиться каждый уважающий себя священник?recourse
  7. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 07:40
    +1
    Мне тоже не нравится что православные святыни поруганы и захвачены, но УПЦ вообще то отреклась от московского патриархата, осудила все и вся, и хотела остаться нейтральной перед тем что там творится?