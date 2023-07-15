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В ночное время осуществлена крупнейшая за последние недели атака дронами на военные объекты противника в Запорожье

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В ночное время осуществлена крупнейшая за последние недели атака дронами на военные объекты противника в Запорожье

В ночное время суток российские войска нанесли серию ударов по концентрирующемуся в Запорожье противнику. ВСУ пытались наращивать концентрацию сил и средств на оккупированной ими части Запорожской области, чтобы задействовать эти силы и средства в ходе очередной волны контрнаступления. Одной из особенностей этой (новой) волны является планируемое при помощи натовских офицеров использование кассетных боеприпасов в качестве средств разминирования. План следующий: засыпать кассетными боеприпасами минные поля на Запорожском направлении, чтобы получить возможность через образовавшиеся разминированные коридоры направить войска на юг.

Российские войска делают всё, чтобы эти планы украинского командования так и оставались планами.

В ночь на субботу, 15 июля, серия ударов была нанесена по объектам Запорожья. Это объекты размещения личного состава, военной техники, склады с оружием и боеприпасами. Своё дело делали ударные беспилотники, которые, как потом традиционно объявят в украинском генштабе, «все были сбиты».

Сообщается о детонации на складе боеприпасов, который военнослужащие киевского режима оборудовали на острове Хортица в Запорожье.

Атака на военные объекты в Запорожье стала крупнейшей за последние недели.

В ночное время взрывы гремели и в других тыловых районах на объектах противника. Громко было в Николаевской и Днепропетровской областях.

По последним сведениям, ударные беспилотники поразили припортовую инфраструктуру в Николаеве, на которой находились операторы морских дронов и куда были поставлены сами эти дроны, планируемые к использованию ВСУ против кораблей Черноморского флота ВС РФ.
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:07
    +5
    Находясь все время в обороне,войну не выиграть.Ни дистанционные удары,ни минные поля в итоге не помогут.Когда нет решительности и значительного перевеса сил
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:00
      0
      Решительность то и появляется , когда есть перевес!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:08
    0
    В Мыколаеве турецкие балкеры не пострадали?Зе отрезал им выход устроив потоп,спустив Каховское водохранилище- Эрдоган так просил Путина и Зе,отпустите их в Турцию.
    1. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 07:16
      +4
      А как слив водохранилища на Днепре может помешать выходу судов из Николаева на Южном Буге?
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:32
        +2
        А как слив водохранилища на Днепре может помешать выходу судов из Николаева на Южном Буге?
        Не иначе образовался засор от смытых дач и домов в акватории залива. laughing Или поток сорвал ту самую мину, про которую теперь говорят наши СМИ, пугая бесхозной "дурочкой" самых оторванных, желающих продолжить ходить за зерном без нашего согласия. request
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:11
    +4
    российские войска нанесли серию ударов по концентрирующемуся в Запорожье противнику. Это объекты размещения личного состава, военной техники, склады с оружием и боеприпасами.
    Все таки наверное не зря западные военные эксперты прогнозируют в августе наступление российских войск. Поэтому планомерно выносятся склады, места концентрации л/с и техники, т.е. создаются предпосылки к чему-то серьезному.
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 07:17
      +5
      Цитата: rotmistr60
      Все таки наверное не зря западные военные эксперты прогнозируют в августе наступление российских войск.

      Любопытно, а мы хоть сами знаем о том что будем наступать? Судя по той возне с СВО в наших структурах мы продолжаем фазу политических игр... Такое ощущение что мы исполняем заказ по уничтожению боеприпасов а не по системе боепитания!
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:32
      -1
      наверное не зря западные военные эксперты прогнозируют в августе наступление российских войск

      Зря.
  4. radeon5000
    radeon5000 Сегодня, 07:12
    +8
    План засыпать кассетными боеприпасами минные поля для разминирования на Запорожском направлении просто ГЕНИАЛЕН, во-первых он не гарантирует полного разминирования, во-вторых гарантирует создание дополнительных новых мин, учитывая то факт, что минимум 20% суббоеприпасов не сдетанируют сразу :-).
    1. Комментарий был удален.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:37
      0
      гарантирует создание дополнительных новых мин, учитывая то факт, что минимум 20% суббоеприпасов не сдетанируют
      Эти неразорвавшиеся мины, будут опасны только для пехоты не укрытой броней. Повредить танк или гусеничный БТР вряд ли получится из-за своей малой мощности заряда. winked
      1. radeon5000
        radeon5000 Сегодня, 07:43
        +2
        Судя по результатам работы нашей артиллерии и авиации 90% БТР и танков подбиваются еще на подходе и если технику сразу не разнесло к чертям, то эти черти из нее выпрыгивают и соответственно несутся вприпрыжку на наши и вновь, самими же созданными, мины.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:41
      +1
      Модератор удалил мой пост,ну ладно-выскажусь по другому.Не надо считать идиотами военных с той стороны.Этот "план",ну так себе с военной точки зрения.Откуда он взялся-думайте сами
    4. Eug
      Eug Сегодня, 07:43
      0
      А в третьих, позволит ВС РФ "сконцентрироваться" на разминированных участках.. если успеют, конечно.
  5. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 07:17
    +5
    Хорошая новость!
    С каждым днём мы все ближе к победе!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:34
      +1
      Да-да, точно! Уже вот-вот враг будет сокрушён мощным ударом и в ужасе побежит без оглядки, а мы будем его преследовать и уничтожать, и потом сразу победим, ура! Да здравствуют великие полководцы нашего времени С.К. Шойгу и В.В. Герасимов!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:43
      +1
      А вот скажите-можно ли победить врага,сильного и мотивированного отдельными ударами?С неизвестным результатом?
  6. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:17
    +3
    Ну наверное сбили как обычно все 50 из 25.
    Радует, чо по порту ударили. Разнесли бы все, как отместку за аммиакопровод...
    Хотя не удивлюсь, если его по тихому восстановили уже...
  7. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:22
    +1
    По-моему мнению разминировать минные поля кассетными боеприпасами плохая идея, так как эти боеприпасы маломощные и не вызовут сплошную детонацию установленных мин.

    Скорее всего эти боеприпасы будут применять по позициям наших войск - по опорника и по позициям артиллерии, а проходы в минных полях они будут делать тралами.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:38
      +2
      Разминировать кассетными боеприпасами это как пожар бензином тушить - скорее всего они будут первым делом стрелять кассетными по опорникам и гражданским. Великие вояки бендеровские - слава Хатыни им покоя не дает