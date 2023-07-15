В ночное время осуществлена крупнейшая за последние недели атака дронами на военные объекты противника в Запорожье

В ночное время суток российские войска нанесли серию ударов по концентрирующемуся в Запорожье противнику. ВСУ пытались наращивать концентрацию сил и средств на оккупированной ими части Запорожской области, чтобы задействовать эти силы и средства в ходе очередной волны контрнаступления. Одной из особенностей этой (новой) волны является планируемое при помощи натовских офицеров использование кассетных боеприпасов в качестве средств разминирования. План следующий: засыпать кассетными боеприпасами минные поля на Запорожском направлении, чтобы получить возможность через образовавшиеся разминированные коридоры направить войска на юг.
Российские войска делают всё, чтобы эти планы украинского командования так и оставались планами.
В ночь на субботу, 15 июля, серия ударов была нанесена по объектам Запорожья. Это объекты размещения личного состава, военной техники, склады с оружием и боеприпасами. Своё дело делали ударные беспилотники, которые, как потом традиционно объявят в украинском генштабе, «все были сбиты».
Сообщается о детонации на складе боеприпасов, который военнослужащие киевского режима оборудовали на острове Хортица в Запорожье.
Атака на военные объекты в Запорожье стала крупнейшей за последние недели.
В ночное время взрывы гремели и в других тыловых районах на объектах противника. Громко было в Николаевской и Днепропетровской областях.
По последним сведениям, ударные беспилотники поразили припортовую инфраструктуру в Николаеве, на которой находились операторы морских дронов и куда были поставлены сами эти дроны, планируемые к использованию ВСУ против кораблей Черноморского флота ВС РФ.