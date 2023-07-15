Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-премьер Британии Джонсон призвал «немедленно» принять Украину в НАТО

9
Экс-премьер Британии Джонсон призвал «немедленно» принять Украину в НАТО

Бывший британский премьер Борис Джонсон продолжает попытки оставаться на политическом плаву. Понимая, что ворошить внутрибританскую повестку – дело неблагодарное, Джонсон вновь подключился к излюбленной для западных популистов теме – теме «поддержки украинской демократии». В качестве такой поддержки Джонсон предлагает «немедленно принять Украину в НАТО».


Бывший премьер-министр Британии:

Украину нужно принимать в НАТО без промедления. Они борются на фронте за себя, за демократический мир. Им нужно больше поддержки. И вступление в НАТО стало бы отличной поддержкой для Украины.

По словам Джонсона, Западу нужно быть более сильным и решительным. И такая сила и решительность, по мнению экс-премьера Британии, выразились бы именно в принятии Украины в Североатлантический альянс.

Напомним, что на днях завершившийся саммит НАТО в Вильнюсе раскритиковал экс-президент Украины Порошенко. С трибуны Верховной рады он назвал саммит 2023 года «ксерокопией» саммита 2008-го года, когда Украине тоже обещали «златые горы» в виде скорого вхождения в западный военный блок.

В самом НАТО вновь заявили, что «двери для Украины открыты», но добавили размытую фразу о том, что для вхождения нужно выполнить «все необходимые условия». Киев пытается уточнить, о каких условиях идёт речь. Но в НАТО в этом вопросе хранят молчание, намекая: и сам Киев всё прекрасно понимает, что имеется в виду.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:37
    +1
    Экс-премьер Британии Джонсон призвал «немедленно» принять Украину в НАТО


    Поезд ушёл.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:57
      +1
      Типа Англия демократическая страна с феодалами
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 07:41
    +3
    Джонсон предлагает «немедленно принять Украину в НАТО».

    Как своевременно, как грозно, прям таки бац по столу, правда все уже разъехались no
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:49
      +3
      Не вовремя из анабиоза вышел.Задержался
  3. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:42
    +2
    Приставка "экс" позволяет ему болтать все что угодно.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:45
    +2
    Джонсон предлагает «немедленно принять Украину в НАТО»
    Саммит закончился, коммюнике принято и доведено до публики и вдруг выскакивает рыжий, лохматый тип и начинает требовать "немедленно принять Украину в НАТО". Наверное английский коверный бухал пока шло представление, а потом очухавшись вспомнил, что еще не выступил и выскочил на арену. Джонсону остается поехать в Киев к своему дружбану, нанюхаться с ним до потери пульса и хоть этим поддержать "коллегу по цирку".
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:58
    +1
    Они борются на фронте за себя, за демократический мир. Им нужно больше поддержки.

    Боря! Вперед! Езжай в\на и на фронт, а не к Зеле в бункер. Поддержи демократический мир. )))
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:59
    0
    . Экс-премьер Британии Джонсон призвал «немедленно» принять Украину в НАТО

    Так этот клоун вроде объявлял, что уходит из политики, нет?
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 08:03
    0
    Экс-премьер Британии Джонсон призвал
    Странно, а "Лизка с трасы" где? Она ж такая говорливая была, что ж сейчас то молчит?