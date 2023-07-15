Глава МИД Германии: Мы каждый день работаем над тем, чтобы на Украине наступил мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз заявила, что она выступает против поставок Украине кассетных боеприпасов. По её словам, это может привести к «дополнительной эскалации конфликта и к новым жертвам среди мирного населения». При этом Бербок почему-то не считала, что к дополнительной эскалации могут привести поставки танков и самоходных артиллерийских установок.
В ходе своего очередного выступления по украинской тематике Бербок заявила, что «каждый день работает над тем, чтобы на Украине наступил мир».
Бербок:
Мы все ежедневно над этим работаем. Мы хотим, чтобы украинцы жили в мире.
И тут же глава МИД ФРГ добавила фразу, которая никак не согласуется со словами о мире на Украине:
Мы не хотим военного противостояния в Европе. При этом Украина нуждается во всеобъемлющей военной поддержке.
Фактически глава МИД Германии в одной фразе привела взаимоисключающие суждения. Ведь если продолжать военную накачку киевского режима, то рано или поздно военное противостояние перекинется уже и за пределы Украины – на территорию, например, Евросоюза.
В этих казуистических посылах состоит современная евробюрократия. Они хотят добиться своей военной цели, но при этом заявляют, что якобы – «за мир».
Обратило на себя и ещё одно высказывание Бербок. По её словам, «война на Украине обходится слишком дорого, поэтому её хотелось бы прекратить».