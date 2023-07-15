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Глава МИД Германии: Мы каждый день работаем над тем, чтобы на Украине наступил мир

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Глава МИД Германии: Мы каждый день работаем над тем, чтобы на Украине наступил мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз заявила, что она выступает против поставок Украине кассетных боеприпасов. По её словам, это может привести к «дополнительной эскалации конфликта и к новым жертвам среди мирного населения». При этом Бербок почему-то не считала, что к дополнительной эскалации могут привести поставки танков и самоходных артиллерийских установок.


В ходе своего очередного выступления по украинской тематике Бербок заявила, что «каждый день работает над тем, чтобы на Украине наступил мир».

Бербок:

Мы все ежедневно над этим работаем. Мы хотим, чтобы украинцы жили в мире.

И тут же глава МИД ФРГ добавила фразу, которая никак не согласуется со словами о мире на Украине:

Мы не хотим военного противостояния в Европе. При этом Украина нуждается во всеобъемлющей военной поддержке.

Фактически глава МИД Германии в одной фразе привела взаимоисключающие суждения. Ведь если продолжать военную накачку киевского режима, то рано или поздно военное противостояние перекинется уже и за пределы Украины – на территорию, например, Евросоюза.

В этих казуистических посылах состоит современная евробюрократия. Они хотят добиться своей военной цели, но при этом заявляют, что якобы – «за мир».

Обратило на себя и ещё одно высказывание Бербок. По её словам, «война на Украине обходится слишком дорого, поэтому её хотелось бы прекратить».
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37 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:28
    +1
    Оно и заметно.Судя по поставкам оружия
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 08:30
      +1
      Давно на Западе не было громких отставок
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:40
        +1
        А вот тут -не понял.Бербок в отставку?Да она в общем тренде,хоре,скажем так.И если не первая скрипка,то одна из первых дудок.Не должно ей ничего грозить,система не та.
        1. frruc
          frruc Сегодня, 09:51
          0
          ..... если не первая скрипка,то одна из первых дудок.

          С ее компетентностью только на флейте играть.
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 09:53
            -1
            Какая флейта?.. На базар- селедку продавать. Я о внешности..
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 08:46
        +1
        Каждый день гейропейцы-лицемеры шлют бандеровцам оружие и деньги.
      3. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 09:06
        +5
        Цитата: Mister X
        Давно на Западе не было громких отставок

        Вы её неправильно поняли, она хочет мира в Европе, но только в результате поражения России.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 09:12
      +1
      Полоумная Анна, которая ещё и Лена, как всегда демонстрирует свою биполярочку.
      Кассетные боеприпасы - плохо, а танки - хорошо. Война дорогая и это плохо, но мы её продолжим...
      Единственное, над чем работает эта дypa, так это над тем, чтобы немцы вконец обнищали и угробили свою промышленность и энергетику... am
      1. Tochilka
        Tochilka Сегодня, 09:19
        +1
        Прогресс же в ее работе есть!
        Больше миллиона дармоедов-"богов" уже в Германии. Можно везде ходить и ползать в облитых кетчупом трусах. Клянчить "леопарды" и "гепарды". Пособия, жилье (где после себя можно кучи дерьма оставлять и за это никто не спросит, или, как вариант, пытаться сжечь чуждый флаг на флагштоке, вместе с флагштоком и домом поблизости), баварское пиво.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:35
    +6
    Почитываю западную прессу и пришёл к выводу, что они нас считают виноватыми ( всех,без исключения от младенцев до стариков) что мы их побеспокоили и нас надо вернуть в 90ые и ввести внешнее управление.Только они ни как не могут понять ,что мы не считаем себя виноватыми и рабскую покорность нам не привить.Прививалка у них коротка.А могут и вообще её лишиться.Надо себя уважать и не ныть что нас предали.Предали - это когда ,нам будут указывать и контролировать выполнение указаний.Украина вам пример.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:47
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Почитываю западную прессу и пришёл к выводу, что они нас считают виноватыми ( всех,без исключения от младенцев до стариков)

      Таковыми они нас считают, уже с 1242 года, когда в первый раз пошли на Русь. Сейчас готовя новый "поход на Восток".
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:36
    +1
    Лучше бы молчала - выглядела бы умнее. yes
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:37
    +3
    Мир в понимании Бербок это поражение России...
    мечтать не вредно.
    Адольф тоже мечтал и ты помечтай пока тебе капсулу с цианидом не подарят.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:38
    +2
    «каждый день работает над тем, чтобы на Украине наступил мир» Украина нуждается во всеобъемлющей военной поддержке.
    Поэтому сразу становится понятно над чем каждый день работает немецкое правительство - сделать все, чтобы война продолжалась. Все же не зря наши на передовой противника называют "немцами", не зря.
  6. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 08:41
    +1
    Вот не верю я в эти декларации. Потому что декларации отдельно , а жизнь отдельно. Немецкий ВПК только начинает просыпаться. Например:
    KMW заявили о наличии о рамочных контрактов на ~500 Леопард 2А8 новой постройки. Вырисовывается такая картина участников заказа:
    ФРГ -124+
    Норвегия -54
    Чехия - до 70
    Италия -125
    Нидерланды-54
    Идут переговоры с Швецией.

    И это один из десятков примеров.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:54
      +4
      Цитата: Арон Заави
      Немецкий ВПК только начинает просыпаться.

      Как бы он "не проспал"... Так как основные "сливки" с этого конфликта явно снимает не Германия.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 09:04
        0
        Цитата: svp67
        Цитата: Арон Заави
        Немецкий ВПК только начинает просыпаться.

        Как бы он "не проспал"... Так как основные "сливки" с этого конфликта явно снимает не Германия.

        Ну все таки для него ситуация гораздо лучше чем была еще год назад.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:01
          0
          Ну все таки для него ситуация гораздо лучше чем была еще год назад.
          ...это довольно ошибочно так предполагать.....год назад не было проблем с энергоносителями из РФ..а на данный момент когда выстрелы себе в ногу поставили производство энергии раком и то ли ещё будет когда с Дружбой дело забуксует в ближайшем будущем...то это надо быть безумным оптимистом
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:51
        +1
        Цитата: svp67
        Как бы он "не проспал"... Так как основные "сливки" с этого конфликта явно снимает не Германия.

        Если ещё США, им это позволит. Прикажут закупать "Абрамсы" и все как один закупят.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:19
      +3
      Арон ,запад погорел на плановой экономике- если армия сказала что будет покупать 10000 снарядов в год - то будет построен завод на 10000 снарядов капиталистом.На западе давно не принято работать на склад,логистика превыше всего ,цепочка завод - логистика - потребитель исключает понятие склад,его содержать надо.И они этим гордилисьИ теперь получили , куда не сунься .Везде ограниченные производственные мощности под военный бюджет прошлого года.И прикол" консервировать" ненужное в данный момент производство экономически на западе не выгодно.Налоги на землю,на собственность средств производства,траты на поддержание работоспособности - делают такой актив ,тормозом в получении прибыли.Мы тоже так работаем,кроме ВПК. Мы раньше на десятилетие стартовали в этом деле, в отличии от запада.И разведки запада расслабились,навальнята подтверждали что у нас всё плохо,что ещё надо западному уху - можно бухать,наркоманить ,заниматься мужеложеством и при этом гнуть пальцы веером и говорить что это идеальная жизнь,западная мячта.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 09:47
        0
        Цитата: tralflot1832
        Арон ,запад погорел на плановой экономике- если армия сказала что будет покупать 10000 снарядов в год - то будет построен завод на 10000 снарядов капиталистом.На западе давно не принято работать на склад,логистика превыше всего ,цепочка завод - логистика - потребитель исключает понятие склад,его содержать надо.И они этим гордилисьИ теперь получили , куда не сунься .Везде ограниченные производственные мощности под военный бюджет прошлого года.И прикол" консервировать" ненужное в данный момент производство экономически на западе не выгодно.

        Давайте вернемся к этому разговору через год.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:03
          0
          Через год ,но вы
          совсем не оптимист ,оказывается, вы начали сомневаться в победе НАТО?! laughingПрогресс,контрнаступ не задался. drinks
          1. Mitos
            Mitos Сегодня, 10:39
            +1
            Так ему от туда видимо виднее. И он не сомневается в победе НАТО. Имея ввиду капиталисты построят необходимые заводы за этот год. Не зря же они пытаются на западной У заводы по сборке сделать. Да и в контр наступе еще американские абрамсы не появились, хотя когда дело к поставкам шло германия сказала сразу после сша. Леопарды уже горят, а где абрамсы?
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:51
      0
      500 Леопард 2А8 новой постройки.
      ....интересно в чём эта новая постройка будет отличаться от прежней....я так понимаю суммой...
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:52
    +2
    Эта собака-самка сильно преуспела в поисках мира. Своей грызней только всех мирила.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 08:52
    +1
    Из её слов можно понять одно---Украина не Европа,поэтом военное противостояние там не осуждается...а вот в самой Европе--никак нельзя...
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:15
    +4
    "Заботами" Анналены только такой вариант мира на Украине и возможен.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:17
    +3
    Бербок:

    Мы все ежедневно над этим работаем. Мы хотим, чтобы украинцы жили в мире.

    Развязавшие Вторую Мировую, пытаются помочь, развязать Третью Мировую.
    Хуже нет правителя, чем "Гитлер в юбке".
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:20
    +1
    Как интересно, вроде бы зеленые, должна быть самая миролюбивая политическая сила, а вот непонятным образом (лёгким движением руки), зелёные превратились в коричневых.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 09:35
      +1
      что зеленые должны быть самой миролюбивой политической силой, Нет-нет Зеленые поддерживали афганскую войну 20 лет.
      ничего мирного, Зеленые явно партия войны
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:54
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      а вот непонятным образом (лёгким движением руки), зелёные превратились в коричневых.

      Се коричневые, до поры до времени, маскируются под зелёный, или цвет радуги. Сейчас их время пришло сбросить маскировку.
  12. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:22
    +1
    Это тот кто кричал что Германия воюет с Россией
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:35
    +1
    Бербок:

    Мы все ежедневно над этим работаем. Мы хотим, чтобы украинцы жили в мире.
    Мы не хотим военного противостояния в Европе. При этом Украина нуждается во всеобъемлющей военной поддержке.
    Сбалансированное выступление ни дать ни взять. У Иня с Янем появился конкурент... fellow
  14. blackcat
    blackcat Сегодня, 09:40
    +2
    "Мы все ежедневно над этим работаем. Мы хотим, чтобы украинцы жили в мире." Как она красиво про загробный мир и украинцев формулирует
  15. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:48
    +1
    чи не новость....коллективный запад это холуи хоздепа...так что какой бы гендерный рот чё нить не чесал путь будет один...плохо одно что наше мудрое командование занимается полной некчемностью
  16. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:01
    0
    She and her other colleagues are puppets controlled by CIA / US government.
    She and her other Green party members are dangerous puppets!
  17. grem
    grem Сегодня, 10:22
    0
    Мы все ежедневно над этим работаем. Мы хотим, чтобы украинцы жили в мире.

    Помним мы ,как фрицы порядок на украине устанавливали ..Все эшелонами в Германию вывозили ..урожай ,скот ,чернозем ,рабов ..Сейчас опять что то подобное происходит Ну ну