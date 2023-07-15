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Пресс-служба Белого дома заявила, что вице-президент США Харрис оговорилась, заявив о необходимости сокращать численность населения

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Пресс-служба Белого дома заявила, что вице-президент США Харрис оговорилась, заявив о необходимости сокращать численность населения

Второе лицо в политической иерархии США Камара Харрис произнесла речь, которая взбудоражила, без преувеличения, весь мир. Выступая перед студенческим сообществом в штате Мэриленд, вице-президент США сказала буквально следующее:


Если мы начнём вкладываться в чистые источники энергии, в электротранспорт и если уменьшим население, то большее число наших детей будут дышать чистым воздухом, пить чистую воду.

Слова о сокращении численности населения вызвали резонанс не только в зале. В соцсетях сразу стали появляться комментарии о том, что Харрис фактически пропагандирует сознательное сокращение численности населения планеты. Это стали связывать с войнами, пандемией и прочим.

В связи с этим пресс-служба Белого дома в срочном порядке опубликовала «расшифровку» речи Камалы Харрис. В документе указано, что вице-президент имела в виду сокращение не населения (population), а выбросов, загрязнения (pollution). Перепутала слова…

Тот случай, когда оговорка по Фрейду. Ведь сегодня именно США прикладывают максимум усилий, чтобы люди на планете гибли в войнах, при развитии эпидемий, причины которых появляться в американских биолабораториях по всему миру. Поэтому оговорка Харрис могла на деле и не быть оговоркой, особенно если учесть, как на Западе трепетно относятся к понятию «золотой миллиард».
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43 комментария
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  1. Severok
    Severok Сегодня, 09:19
    +21
    Ничего она не оговорились, она просто озвучила реальные планы верхушки США!
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 09:23
      +7
      Цитата: Severok
      Ничего она не оговорились, она просто озвучила реальные планы верхушки США!

      Да уж, невольно «хочется» пожелать здоровья Бидону, иначе эта полоумная станет президентом сша.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:27
        +5
        "В ставке Гитлера",все-малохольные"(С)
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:25
      +5
      Именно поэтому США и спонсируют все военные конфликты и войны. Их голубейшая мечта - уничтожить славян, оставив только тех кто будут им беззаговорочно подчинятся. Типа поляков. Но и их кинут в пекло если потребуется, их тоже не пожалеют.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:07
        +1
        Камара Харрис произнесла речь

        Что на уме, то и на языке. Этим англосаксы и занимаются во всем мире, в тч и на украине.
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 09:28
      +7
      Оговорочка по Фрейду...
      Что у фюрера на уме, то у дypы на языке.
      Типичная нацистская логика, в исполнении англосаксонской шавки...
      Поубиваем остальных, чтоб золотой миллиард жил дорохо-бохато... am
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:59
        +1
        Цитата: Пауль Зиберт
        Типичная нацистская логика, в исполнении англосаксонской шавки...

        Извините, но она афроамериканская с индийскими кровями.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 10:05
          +4
          Цитата: carpenter
          афроамериканская

          так и пишите негроидная
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:04
        -6
        Типичная нацистская логика, в исполнении англосаксонской шавки.
        Стоит начать с того, что вы-да, ВЫ и все остальные, кого вы видите вокруг себя(если не живете в Мали или Лаосе) тоже золотой миллиард- у вас есть компьютер, канализация и кран в доме, да еще и холодильник с едой. Если все что есть у всех нас- золотого миллиарда- честно поделить на всех в мире, и еще и продолжать дележ, по мере расплода, то нам придется всем пить стакан воды и есть плошку риса в день. Вы этого хотите? Или как по старинке- вы в теплой ванне, а потом колбасы с картошкой пока негритята от голода и жажды мрут. Мне больше нравится как сейчас- я ем досыта и в ванне бултыхаюсь, пока негритята мрут, чем подыхать вместе с ними. Так и в чем Камала не права?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:14
          +2
          Цитата: Болторез
          Мне больше нравится как сейчас- я ем досыта и в ванне бултыхаюсь, пока негритята мрут, чем подыхать вместе с ними. Так и в чем Камала не права?

          По Камале, нужно лишних уничтожить. Вы с этим согласны, или как, И мы все не входим в этот миллиард. И вы тоже лишний, хоть и живёте в Британии, ну а я и подавно.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 10:26
            0
            И мы все не входим в этот миллиард.
            Тот факт, что у вас есть компьютер с интернетом- уже показатель, того, что вы в золотом миллиарде. Холодильник с едой есть? Вот, и я о том же. Хотите поделиться с голодающими Заира?
            нужно лишних уничтожить.
            Нужно, увы и ах, сделать так, чтобы Земля не переполнилась.
            1. УАЗ 452
              УАЗ 452 Сегодня, 10:32
              0
              Нужно, увы и ах, сделать так, чтобы Земля не переполнилась.

              И презервативы в этом отношении работают лучше, чем газовые камеры.
        2. marswell
          marswell Сегодня, 10:22
          -2
          Может начнете с того где ВАША ванна находится, а не мычать тут за всех счетовод вы наш? А если я отъеду от дома км так на 200, где нет канализации и крана в доме, то это уже выпавшие из этого пресловутого *золотого миллиарда*? И если я вылезу из ванны и отодвину картошку с колбасой то негритята воскреснут или не умрут? У меня, к стати, душ а не ванна и колбасу с картошкой я не ем. А вот те кого вы защищаете, с пеной у рта, как раз делают все для того чтобы эти *негритята* мерли как мухи((( Слова то говорят они хорошие и на первый взгляд правильные, а вот дела - черные и кровавые.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 10:31
            0
            где ВАША ванна находится
            Сейчас у меня душ, а так в Лондоне.
            если я вылезу из ванны и отодвину картошку с колбасой то негритята воскреснут или не умрут?
            Если вы будете жить на доллар в день и отдавать им ваш остальной доход, и заставите делать так ВСЕХ остальных- то да, они не умрут. Будут жить в таком же говне, как и вы сами.
            А если я отъеду
            Вы еще и машину имеете belay На ее постройку и эксплуатацию уходит больше пресной воды, чем на целую африканскую деревню. Когда проворачиваете ключ зажигания- негритенок от жажды умирает. Или от дизентерии, если воды все же достал, но не чистой.
            км так на 200, где нет канализации и крана в доме, то это уже выпавшие
            Нет, не выпавшие. Расчет идет по народам. Такие дома-без удобств-в Шотландии и США до сих пор встречаются, если что, хоть и очень редко.
            те кого вы защищаете, с пеной у рта
            Я с улыбкой удивляюсь наивности местных "доброделов".
        3. Jarys_Valach
          Jarys_Valach Сегодня, 10:36
          +1
          Odpovědnost za narozené děti mají rodiče. Plodit umí každý primitivní tvor, ale postarat se o mláďata, děti dokáže jen inteligentní tvor. Nečekejte od polodivokých kmenů, že si budou plánovat počet dětí. Jim je to jedno. Pohlavní pud je silnější. A pak vidíme spoustu fotek s hladovějícími dětmi, kterých je nám líto. Ale co rodiče ? Tam je původ všeho zla, nadměrného množení lidí , hladu, bídy, atd.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:57
      +4
      Цитата: Severok
      Ничего она не оговорились, она просто озвучила реальные планы верхушки США!

      От концепции "золотой миллиард", США никогда не отвернется.
      Просто мадам не в том месте озвучила концепцию. Не научились афроамериканцы фильтровать базар.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:21
    +2
    В документе указано, что вице-президент имела в виду сокращение не населения (population), а выбросов, загрязнения (pollution). Перепутала слова…
    Нет, бабёнка,"фильтруй базар" !!! За базар придётся отвечать.
    1. grem
      grem Сегодня, 09:56
      -2
      Цитата: tihonmarine
      В документе указано, что вице-президент имела в виду сокращение не населения (population), а выбросов, загрязнения (pollution). Перепутала слова…
      Нет, бабёнка,"фильтруй базар" !!! За базар придётся отвечать.

      Это Влад не оговорка ,это по Фрейду ..Такие обсуждения уже давно идут втеневом мировом правительстве ..! Золотой миллиард ,это уже в открытую обсуждается ..Вот только непокорная Россия им все планы опять спутала .
      Вот они всем скопом сейчас и накинулись на нас ..А ничего у них не выходит !
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 10:04
        -1
        Цитата: grem
        .А ничего у них не выходит !

        Как раз и выходит то, что славянское население медленно, но верно уничтожается. А узбеки, займущие в будущем население непокорной России, выше планки два двенадцать не прыгнут. Вот такие дела, Виталя.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 10:17
          0
          узбеки, займущие в будущем население непокорной России, выше планки два двенадцать не прыгнут.
          А вот это вряд ли- когда они чувствуют за собой силу толпы, они звереют.
        2. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 10:25
          0
          Причём, если это планы англосаксов, то нетрудно понять - кто у них в России главный агент влияния. Если судить не по риторике для публики, а по реальным делам.
  3. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 09:22
    +10
    Но оговорилась, а проговорилась. Рептилоиды давно мечтают извести людей!!! laughing
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:50
      +2
      Ну "киборги" десять лет назад на Руине уже облажались. Ждем новых противоестественных транс-лгбт модификаций.

      "Опять драгдилер расставляет силки
      Будь осторожен с ним, а то залезешь в долги.
      И чтобы впредь не повторить ошибок
      Настройте, настройте инструменты для улыбок."

      (Мистер Малой (Mister Maloy) 1995)
  4. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:23
    +4
    Если мы начнём вкладываться в чистые источники энергии, в электротранспорт и если уменьшим население, то большее число НАШИХ детей будут дышать чистым воздухом, пить чистую воду.


    Она не оговорились, а проговорилась.

    США методом войн, провоцирование экономических кризисов, эпидемий и пропагандой гомосексуализма как раз и добиваются сокращения населения.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:04
      -2
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Если мы начнём вкладываться в чистые источники энергии, в электротранспорт и если уменьшим население, то большее число НАШИХ детей будут дышать чистым воздухом, пить чистую воду.


      Она не оговорились, а проговорилась.

      США методом войн, провоцирование экономических кризисов, эпидемий и пропагандой гомосексуализма как раз и добиваются сокращения населения.

      А биолабораторий по всему миру сколько понатыкали И особенно вокруг границ России ! Для чего и для кого ?
  5. Elektric
    Elektric Сегодня, 09:25
    0
    А что, в правительстве могут быть те кто не согласен с глобалистами-сионистами?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:25
    +2
    В штатах установилось чёткое мнение - хочешь угробить хорошее начинание - доверь её Харрис. lol
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:29
    +1
    Если мы начнём вкладываться в чистые источники энергии, в электротранспорт и если уменьшим население, то большее число наших детей будут дышать чистым воздухом, пить чистую воду.
    Байден состовлял текст выступления Харрис, к гадалке не ходи. Джозеф тот ещё мастер оговорок по Фрейду... recourse
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:32
    -1
    Много-много лет тому назад наш препод по философии, ДФН, Профессор С.Я.Свирский был сторонником следующей теории:
    Хомо сапиенс на земле - создание искусственное. Кто-то взял подходящее тело-носитель для суши (обезьяну) и для моря (дельфина) и вживил им мозг, который по своим возможностям намного превосходит потребности носителей (так сказать "на перспективу"). В море было полно жратвы и тепло, поэтому дельфины так и остались животными, но с человеческими мозгами. А вот на суше было холодно и голодно, поэтому "обезьяна с мозгами" стала обрабатывать землю и шить из шкур одежду.
    Главный аргумент: на планете "Земля" слишком холодно и голодно для "человека". Он не может выжить в окружающей среде. Он должен искусственно выращивать себе еду и обогревать свое тело. И количество людей, которых может "прокормить и обогреть" эта планета лимитировано.
    Вот так! what
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 09:33
    +3
    Перепутала слова…
    Да какой там... просто ПРОГОВОРИЛАСЬ. Она высказала одну из "краеугольных идей" г-на Сороса, по "улучшению мира"
    1. grem
      grem Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: svp67
      Перепутала слова…
      Да какой там... просто ПРОГОВОРИЛАСЬ. Она высказала одну из "краеугольных идей" г-на Сороса, по "улучшению мира"

      И Гейтс не раз оговаривался и Маск тоже ..Не к добру все это !
  10. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 09:35
    +3
    Если посчитать количество воин развязанных США за последние полвека, последствия ковида вышедшего из американской биолаборатории, ЛГБТ пропаганду, экономические санкции в отношении целых народов, то речь Харрис это констатация факта. Интересно было бы посчитать на сколько влияние США в Мире повливлияло на демографию. Явно уже на порядок обогнали геноцид Гитлера с его концлагерями и смерти.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:40
    +1
    Если внимательно смотреть на тенденции последнего времени, то можно как раз и заметить серьёзную работу по сокращению населения, так как объяснение в стиле: "они просто сошли с ума". Будет противоречить другим их поступкам и решениям в других вопросах.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 10:30
      0
      То есть Вы считаете безусловным благом для человечества безудержный рост популяции? Особенно, если учесть, за счёт каких этносов и социумов этот рост сейчас происходит? И сокращение численности - не обязательно происходит методом геноцида, есть ещё и контроль рождаемости, знаете ли - не так быстро, но гораздо меньше издержек.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 10:40
        0
        Вы считаете безусловным благом для человечества безудержный рост популяции?

        Я не претендую на роль Бога, а те кто претендует могут начать сокращение "безудержного роста популяции" с себя и своих близких! Но что-то не заметил за ними такой тенденции, за-то они настырно пытаются брать на себя роль Бога и делать выбор за других, хотя реально, с точки зрения природы он не ушёл ни по своим возможностям, ни по своему разуму далеко от животных, над которыми он якобы доминирует.
  12. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 09:47
    +2
    Поэтому и разносят свою толерантность и плодят заднеприводных по всему миру. Ко всему этому ещё и веру коверкают.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:56
      -2
      плодят заднеприводных по всему миру
      При Союзе их не плодили, а сажали (тоже кстати специфический метод- запихнуть голубого в четыре стены к мужикам без женщин laughing ) Внимание, вопрос- откуда брались те, кого сажали? Их явно никто не плодил.
  13. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 09:58
    +2
    That's the only truth she has ever said
    reduce the population.
    But perhaps this time she is right about this subject
  14. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:12
    0
    а негры они и в африке негры...вечно путаются...видать от патологически низкого интеллекта
  15. реалист
    реалист Сегодня, 10:22
    0
    Это не оговорка, это та самая правда, которую услышали.
  16. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 10:25
    -1
    Запад 500 лет как минимум жрал Восток, плодился и размножался и вот настал предел.
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    0
    и если уменьшим население, то большее число наших детей будут дышать чистым воздухом, пить чистую воду.
    Это не оговорка - это план "золотого миллиарда", к которому она относит и себя.
  18. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 10:35
    0
    Украина сокращает, об сокращении населения там впервые заговорил тогда ещё президент Кучма и даже назвал число до которого надо сократить -17 миллионов. Надеемся , что США займутся проблемой всерьёз.