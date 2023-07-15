Пресс-служба Белого дома заявила, что вице-президент США Харрис оговорилась, заявив о необходимости сокращать численность населения

Если мы начнём вкладываться в чистые источники энергии, в электротранспорт и если уменьшим население, то большее число наших детей будут дышать чистым воздухом, пить чистую воду.

Второе лицо в политической иерархии США Камара Харрис произнесла речь, которая взбудоражила, без преувеличения, весь мир. Выступая перед студенческим сообществом в штате Мэриленд, вице-президент США сказала буквально следующее:Слова о сокращении численности населения вызвали резонанс не только в зале. В соцсетях сразу стали появляться комментарии о том, что Харрис фактически пропагандирует сознательное сокращение численности населения планеты. Это стали связывать с войнами, пандемией и прочим.В связи с этим пресс-служба Белого дома в срочном порядке опубликовала «расшифровку» речи Камалы Харрис. В документе указано, что вице-президент имела в виду сокращение не населения (population), а выбросов, загрязнения (pollution). Перепутала слова…Тот случай, когда оговорка по Фрейду. Ведь сегодня именно США прикладывают максимум усилий, чтобы люди на планете гибли в войнах, при развитии эпидемий, причины которых появляться в американских биолабораториях по всему миру. Поэтому оговорка Харрис могла на деле и не быть оговоркой, особенно если учесть, как на Западе трепетно относятся к понятию «золотой миллиард».