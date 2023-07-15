На Запорожском направлении под Пятихатками штурмовая авиация ВКС РФ поразила около десятка мест скопления личного состава ВСУ. При этом в течение прошедших суток активных наступательных действий украинские военные не предпринимали, ограничиваясь ведением разведки и пытаясь перегруппировать свои силы.
Такое сообщение сделал глава пресс-службы «Восточной» группировки ВС России Олег Чехов.
Он также рассказал, что на Южнодонецком направлении военнослужащие группировки не позволили противнику выдвинуться в направлении населенного пункта Макаровка.
На данном участке фронта российские военные эффективно ведут контрбатарейную борьбу. За сутки артиллеристам удалось уничтожить украинский танк в районе Степового, расчет вражеских минометчиков под Мирным, бронеавтомобиль в населенном пункте Новоданиловка и два артиллерийских орудия противника. Еще одну боевую бронемашину ВСУ наши бойцы ликвидировали с помощью ударного дрона возле Приютного.
Информацию о попытках украинских военных перегруппироваться подтвердил вчера и глава запорожского общественно-политического движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Этому предшествовали многочисленные штурмы российских позиций со стороны ВСУ. Чаще всего они заканчивались отходом боевиков на исходные позиции с большими потерями в технике и живой силе. В частности, одна из таких масштабных атак была успешно отбита 13 июля в Васильевском районе Запорожской области.