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Под Пятихатками штурмовая авиация ВКС РФ поразила около десятка мест скопления личного состава ВСУ

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Под Пятихатками штурмовая авиация ВКС РФ поразила около десятка мест скопления личного состава ВСУ

На Запорожском направлении под Пятихатками штурмовая авиация ВКС РФ поразила около десятка мест скопления личного состава ВСУ. При этом в течение прошедших суток активных наступательных действий украинские военные не предпринимали, ограничиваясь ведением разведки и пытаясь перегруппировать свои силы.


Такое сообщение сделал глава пресс-службы «Восточной» группировки ВС России Олег Чехов.

Он также рассказал, что на Южнодонецком направлении военнослужащие группировки не позволили противнику выдвинуться в направлении населенного пункта Макаровка.

На данном участке фронта российские военные эффективно ведут контрбатарейную борьбу. За сутки артиллеристам удалось уничтожить украинский танк в районе Степового, расчет вражеских минометчиков под Мирным, бронеавтомобиль в населенном пункте Новоданиловка и два артиллерийских орудия противника. Еще одну боевую бронемашину ВСУ наши бойцы ликвидировали с помощью ударного дрона возле Приютного.

Информацию о попытках украинских военных перегруппироваться подтвердил вчера и глава запорожского общественно-политического движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Этому предшествовали многочисленные штурмы российских позиций со стороны ВСУ. Чаще всего они заканчивались отходом боевиков на исходные позиции с большими потерями в технике и живой силе. В частности, одна из таких масштабных атак была успешно отбита 13 июля в Васильевском районе Запорожской области.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 09:51
    +1
    Преимущество в авиации нужно использовать по полной ..! Молодцы ,говорят там месиво сплошное ...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:04
      +1
      Бойцы "Шторм Z" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива".

      ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Бойцы "Шторм Z" Южной группировки войск захватили планшет с системой "Крапива", которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, с ее помощью выстраивается координация между командирами разных родов войск, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов "Шторм Z" с позывным "Русский".

      https://ria.ru/20230715/krapiva-1884324098.html
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:06
        +1
        захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива".
        Их и раньше захватывали- они дистанционно деактивируются.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:03
    0
    Суворов говорит Вам: " ... Какой восторг , Чудо богатыри!!! ..."
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:12
      -2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Суворов говорит Вам: " ... Какой восторг , Чудо богатыри!!!

      Думаю, что глядя на эту СВО, Суоров давно плюнул и на другой бок в гробу повернулся.
      1. Stena
        Stena Сегодня, 10:39
        0
        Цитата: мордвин 3
        Думаю, что глядя на эту СВО, Суоров давно плюнул и на другой бок в гробу повернулся.

        А ты по себе людей не ровняй.
        Коль сам не дюж, так не бей баклуш ... wink
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    0
    они заканчивались отходом боевиков на исходные позиции с большими потерями в технике и живой силе.
    На земле бьют, с воздуха бьют, а им все мало. Значит бить будут еще больше. Иначе эту заразу не перевести.