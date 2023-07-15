Такер Карлсон - кандидату в президенты США Майку Пенсу: У Америки множество внутренних проблем, а вас беспокоит военная помощь Украине

За последние три года жизнь в любом американском городе значительно ухудшилась, и вы можете сами в этом убедиться, господин вице-президент. Нет ни одного города в США, где уровень жизни бы улучшился и эта вещь очевидна. Наша экономика также находится в состоянии упадка. Растёт и уровень преступности, участились беспорядки, в том числе подскочил и процент самоубийств. А вас беспокоит лишь Украина – страна, которую многие люди даже и на карте не смогут отыскать, и которая уже получила десятки миллиардов долларов, принадлежащих нашим налогоплательщикам. А вы всё про нехватку танков

Экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон вступил в полемику с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Майком Пенсом из-за слов последнего о якобы недостаточной поддержке Киева со стороны Вашингтона. Всё это произошло в прямом эфире, трансляция велась на канале BlazeTV.Пенс остался недоволен невыполненными обещаниями, данными администрацией Байдена относительно того, что Украина уже к январю получит 33 танка Abrams. То же, уточнил он, касается и обучения украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16, чего, по его словам, сделано так и не было, равно как и предоставления самих самолётов, с чем тоже тянут американские власти.В ответ на это Карлсон выразил недоумение в связи с тем, что вице-президента Соединённых Штатов «беспокоит» лишь вопрос, связанный с оказанием военной помощи ВСУ. Напротив, он указал кандидату-республиканцу на целый ряд внутренних проблем, охвативших страну.Такер Карлсон:Более того, на вопрос американского консервативного политического обозревателя о том, а как же быть США, вице-президент и вовсе поспешил отмахнуться, заявив о том, что «это не его дело».Напомним, что журналист уже далеко не впервые обрушивается с критикой в адрес руководства Штатов по поводу военной помощи, оказываемой им киевскому режиму. Он не может понять, зачем Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов из своих резервов на страну, которая погрязла в коррупции и в которой не даже намёка на демократию.