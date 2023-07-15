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Такер Карлсон - кандидату в президенты США Майку Пенсу: У Америки множество внутренних проблем, а вас беспокоит военная помощь Украине

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Такер Карлсон - кандидату в президенты США Майку Пенсу: У Америки множество внутренних проблем, а вас беспокоит военная помощь Украине

Экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон вступил в полемику с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Майком Пенсом из-за слов последнего о якобы недостаточной поддержке Киева со стороны Вашингтона. Всё это произошло в прямом эфире, трансляция велась на канале BlazeTV.


Пенс остался недоволен невыполненными обещаниями, данными администрацией Байдена относительно того, что Украина уже к январю получит 33 танка Abrams. То же, уточнил он, касается и обучения украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16, чего, по его словам, сделано так и не было, равно как и предоставления самих самолётов, с чем тоже тянут американские власти.

В ответ на это Карлсон выразил недоумение в связи с тем, что вице-президента Соединённых Штатов «беспокоит» лишь вопрос, связанный с оказанием военной помощи ВСУ. Напротив, он указал кандидату-республиканцу на целый ряд внутренних проблем, охвативших страну.

Такер Карлсон:

За последние три года жизнь в любом американском городе значительно ухудшилась, и вы можете сами в этом убедиться, господин вице-президент. Нет ни одного города в США, где уровень жизни бы улучшился и эта вещь очевидна. Наша экономика также находится в состоянии упадка. Растёт и уровень преступности, участились беспорядки, в том числе подскочил и процент самоубийств. А вас беспокоит лишь Украина – страна, которую многие люди даже и на карте не смогут отыскать, и которая уже получила десятки миллиардов долларов, принадлежащих нашим налогоплательщикам. А вы всё про нехватку танков

Более того, на вопрос американского консервативного политического обозревателя о том, а как же быть США, вице-президент и вовсе поспешил отмахнуться, заявив о том, что «это не его дело».

Напомним, что журналист уже далеко не впервые обрушивается с критикой в адрес руководства Штатов по поводу военной помощи, оказываемой им киевскому режиму. Он не может понять, зачем Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов из своих резервов на страну, которая погрязла в коррупции и в которой не даже намёка на демократию.
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8 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:35
    +2
    . вице-президента Соединённых Штатов «беспокоит» лишь вопрос, связанный с оказанием военной помощи ВСУ.

    Они привыкли свои внутренние проблемы, решать подливанием бензина в костры горящих по всей планете конфликтов. И что ещё интересно, Пенс хочет отправки Абрамов и F-16 на Украину, значит он не имеет никакого отношения к корпорациям производящим эти изделия.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    +2
    Такер Карлсон четко на своей позиции и не съезжает с нее.
    вас беспокоит лишь Украина – страна, которую многие люди даже и на карте не смогут отыскать, и которая уже получила десятки миллиардов долларов, принадлежащих нашим налогоплательщикам. А вы всё про нехватку танков
    Так понятное дело почему так волнует Украина. Мечта американского ястреба ее руками наносить ущерб России и мечтать когда наступит "победа на поле боя" при этом напрямую своими войсками не участвовать в этой войне. До своего ли народа когда в поте лица борются с российским.
  3. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 11:40
    +4
    Майку пора... На пенсию!

    А Таккер всегда озвучивал сбалансированную точку зрения. И задавал острые вопросы, чем до некоторых пор вообще отличалась американская журналистика. Это сейчас все "взяли под козырек" или были "загнаны под плинтус"... И процесс выдавливания Карлсона из новостной повестки идет полным ходом.

    Причем он не настолько любит Россию, чтобы хотеть нам делать хорошо, но сильно опасается, что при текущем политическом векторе по отношению к России, американцам самим может стать весьма плохо...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:46
    +1
    Таккер Карлсон работает на США и только США.Рубит на корню конкурентов Трампа .Но с Трампом не так всё однозначно.Хотя Трамп ,деспот ещё тот .Смотрел с интересом канал его делопроизводителя и личного пилота,он им дал такую власть - которой в России многим и не снилась.Секретарша и Пилот - строили всех,не выходя за рамки разумного.Поразил эпизод,с головными обтекателями двух двигателей самолёта Трампа .Но и платил он им немерено и сейчас наверно платит.Калсону наверно тоже,через сотые руки.Что то канал" Лиса " не преследует Карлсона,а хотя грозился уничтожить за нарушение контракта при увольнении.
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:47
    +1
    вице-президент и вовсе поспешил отмахнуться, заявив о том, что «это не его дело».
    ...прально , не царское это дело заботится об своих гражданах для всяких вице-президентов,...им надо обслуживать кланы которые таких дегенератов и выдвигают на посты рулей страны.....и им по барабану что полстраны живёт в трейлерах а города-легенды дохнут....посмотрите на бывшую столицу автомира детройт сейчас---это помойка
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 11:49
    +2
    Рептилоидов, человеко-рептилий, пресмыкающихся, отчасти похожих на людей в последнее время беспокоит только жертвоприношение своим богам, которые со времен мировых войн изрядно проголодались. А наивные жертвы задают дурацкие вопросы.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:27
    0
    М. Пенсу, как представителю Вашингтонского болота интересны лишь интересы корпораций, которые он лоббирует.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:56
    0
    Никому не кажется, что определение "сбалансированное политика" на полосатиков никак не натянуть давно и... возможно навсегда???