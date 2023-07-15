Подразделения ВС РФ за три дня продвинулись вперед на шесть километров в районе Купянска и Красного Лимана

Провал контрнаступления ВСУ, длящегося уже почти полтора месяца, признают уже и в Киеве. Но украинское командование продолжает бросать в бой все новые подразделения, буквально сжигая солдат вместе с техникой на подступах к рубежам российской армии. При этом наши войска не только отражают атаки противника, но и постепенно сами переходят к инициативным действиям.
Украинский Генштаб в утренней сводке признает наступление нашей армии сразу на нескольких участках: на Краснолиманском направлении западнее села Диброва и восточнее Новосадово; на северном фланге Артемовска у села Берховка; северо-западнее Авдеевки у села Первомайское. Также «отражены» атаки в Марьинке и под Новомихайловкой. При этом украинские войска, как сказано в сводке, «закрепляются на достигнутых рубежах» на Мелитопольском и Бердянском направлениях, о наступательных действиях ВСУ речи уже не идет.
Российские источники сообщают, что подразделения нашей армии за три дня продвинулись вперед на шесть километров в районе Купянска и Красного Лимана, что в разы больше, чем те сотни метров «отвоеванной» территории, о которых в первые недели контрнаступления ВСУ торжественно сообщали в Киеве.
Украинские войска не оставляют попыток атаковать теперь уже не только на северных флангах, но и с запада, что называется в лоб, наши позиции в районе Артемовска. Российские бойцы группировки «Юг» успешно сдерживают натиск врага, наносят короткие контратакующие удары. Накануне в районе Берховки военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ провели локальное наступление и заняли посадку к югу от водохранилища.
Ранее командование Нацгвардии Украины громогласно объявило о скором «стремительном и сокрушительном» наступлении в районе Авдеевки, которую наши войска постепенно берут в полуокружение. Пока что все атаки ВСУ севернее Авдеевки в районе Красногоровки и южнее в районе Северска, Первомайского и Невельского отбиты, по скоплению сил врага очень оперативно и мощно работает артиллерия ВС РФ.
На Южно-Донецком направлении ВСУ после артподготовки пошли в наступление в направлении Урожайного, решив в очередной раз сгладить Времевской выступ. Как только передовые отряды украинцев пошли вперед, очень быстро подключилась наша артиллерия и авиация. Противник остановлен, но с учетом большой переброски резервов, которая проходила всю последнюю неделю, украинское командование переходить к обороне на этом участке не намеревается.
На Запорожском направлении в основном идут встречные артобстрелы. Противник несколько раз засылал ДРГ в поисках слабины в наших позициях, все диверсионные группы выявления и рассеяны либо уничтожены. Российская разведка контролирует выдвижение противника даже малыми группами, по ним немедленно наносятся удары артиллерии, минометов и ПТУР.
В районе Гуляйполя после некоторого продвижения в направлении поселка Красное наши штурмовые группы вышли на рубежи, обозначенные водоемами, где и закрепились. Сейчас идет удержание отвоеванного плацдарма северо-западнее Марфополя, подтягиваются резервы для дальнейшего развития успеха.
По неофициальным данным, диверсионные группы ВСУ продолжают удерживать несколько левобережных островов в районе Антоновского моста. Ночью им удалось даже перебросить подкрепление и эвакуировать раненых. Накануне в Киеве из уст замдиректора департамента планирования Нацгвардии Украины Уршаловича прозвучало заявление, что украинская артиллерия нарастила удары в глубину линии обороны ВС РФ на левом берегу Днепра, что может означать подготовку к форсированию реки и новому очагу контрнаступления на Херсонском направлении.
Хотя, не исключено, что это публичное высказывание сделано с целью дезинформирования, дабы российское командование продолжало сохранять значительные силы на левобережье, тем самым давая ВСУ слабину на других направлениях.
Сообщается, что ВС РФ вновь нанесли удары по острову Змеиный. При этом до сих пор нет официальной информации, что именно на этом небольшом клочке суши в Черном море уничтожает российская армия. Высказывается предположение, что обстреливая остров, Россия демонстрирует возможности огневого контроля гуманитарных морских коридоров после выхода РФ из зерновой сделки. Этакий прозрачный намек Эрдогану и Зеленскому на то, что будет в случае двусторонней договоренности Киева и Анкары о продолжении вывоза украинского зерна после 17 июля.