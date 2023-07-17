Есть ли будущее у танка?

С самой первой буквы хочу сказать: уважаемые поклонники танковых классиков, рекомендую закрыть эту страницу и не трепать себе нервы, ибо будете вы свидетелями Прихода Танкового Антихриста, который станет ересь глаголить и смуту нести в умы и души ваши. В общем – я предупредил. А там - как хотите.
Что хотелось бы сказать в качестве прелюдии, так это то, что СВО во всей красе показала следующее: у танка, как у исполнителя мобильных ударных операций, нет никакого будущего. При всем том, что танк – весьма необходимая боевая единица на поле боя.
Сложно? Хорошо, переведу.
В современном бою без танка невозможно решить основное большинство боевых задач. Но современный танк совершенно не приспособлен для решения этих самых задач.
И, как всегда, пока все думают, окропить ли экран самостоятельно, или позвать специалиста, предлагаю как обычно ухнуть в историю.
Как всё начиналось
Да-да-да, больше ста лет танк – это оружие для прорыва укрепленной обороны, стратегических и тактических маневров, броня и огонь, поддерживающие пехоту. Ничего не забыл, нет? Такая роль у танка в целом последние лет сто. И тогда, во времена Первой Мировой войны, танки называли не иначе, как «истребители пулеметов». А пулемет, который в те времена стрелял на 3 км и был сущим бичом для пехоты.
И танк должен был уничтожать именно пулеметы. Расчищать дорогу пехоте, которая захватывала позиции противника и шла дальше. И это было логично. Противотанковой артиллерии тогда еще не существовало, полковая и дивизионная артиллерия не были способны бороться с бронированными целями, гранатомет еще не придумали. Про авиацию даже пока не говорим.
Потому с течением времени конструкторы двинули мысль дальше: танки из средства прорыва обороны начали превращаться в средство прорыва обороны и развития наступления.
Механизированная кавалерия, если по Гудериану, который в этом очень неплохо так соображал. И Гудериан же продвинул мысль о том, что танк вполне может противостоять танку.
Реализовано это было несколько иначе, появлением противотанковой самоходной артиллерии, но и танк вполне нормально через 20 лет после оформления мыслей Гейнца Гудериана мог бороться с танками.
На рубеже 20-30 годов в головы военных теоретиков как-то попала мысль о том, что танки могут сыграть роль той самой гудериановской механизированной кавалерии, то есть, для рейдов по тылам. Так появились танкетки, фактически прообразы современных БМП/БТР, самоходные пулеметы. Не во всех странах, но что касается нашей страны, то как раз в СССР того времени была концепция массового использования скоростных и легкобронированных машин.
Вторую Мировую войну вошли танки легкие, средние, тяжелые, штурмовые. А вот вышли по факту и почти сразу превратились в ОБТ – основные боевые танки, которые могли весьма шустро перемещаться и уничтожать на поле боя любую технику, до которой ствол дотянется. Но вот для своей первоначальной цели – проламывания укрепленной обороны, они были совершенно непригодны. И для рейдов по тылам противника они тоже уже не годились.
Получилось универсальное оружие, которое реально универсальное, но универсальность эта весьма однобокая, то есть, все стороны своей боевой деятельности делает плохо.
Не согласны? Ересь?
Тогда почему мы не видим в СВО с обеих сторон именно каких-то танковых ударов, «клещей», обходов? Почему либо в лоб, либо с закрытых позиций, изображая из себя САУ?
Все просто. Для массированных ударов нужно много танков. Очень много.
В той же Курской битве, 80-летие которой мы не так давно вспоминали, участвовало почти полторы тысячи танков с обеих сторон. И второе – мало противотанковых средств.
Что было 80 лет назад? Да, мины. Противотанковые пушки, самоходные и нет. Гранаты и бутылки КС. Противотанковые ружья (вымирающий уже на тот момент класс). Авиация… ну так, у немцев эпизодически, у нас Ил-2 могли отработать по танкам довольно эффективно. ПТАБ-2,5 была ну очень эффективным оружием. Брала именно количеством.
Сегодня все печальнее для танков. Управляемые и самонаводящиеся ракеты наземного и воздушного базирования, противотанковые гранатометы, мины, причем, в количествах, которые и не снились участникам Второй Мировой войны.
Танк проще и дешевле не стал
Все наоборот, он стал очень дорогим и очень сложным. И именно сложность лишила его той самой боевой устойчивости, присущей танкам Второй Мировой. Более того, сложность порождает проблемы с качеством, особенно если нужно компенсировать качество количеством.
Да, тот самый исторический пример, когда просто прекрасные, но сложные в техническом плане немецкие «Тигры» и «Пантеры» просто смел вал до безобразия простых Т-34, которые можно было выпускать десятками тысяч.
Лучше примера не найти, наверное, но вот то, что сегодня в СВО идут Т-55 и Т-62, говорит именно о намерении компенсировать качество количеством.
И это касается не только нас! Да, были цифры в СМИ, что наш «Уралвагонзавод» способен выпускать не более 200 танков Т-90М в год.
Как цифра? Для мирного времени – очень много, для военного – ни о чем, но это смотря как 200 танков расходовать. Если бросать в атаку, то да, мало. Если использовать с умом – вполне.
Но что УВЗ, а давайте посмотрим на Rheinmetall AG. Как там у противников дела?
А хорошо у них дела, концерн в спокойном режиме может выпускать до 50 танков в год! Нормально, да? Нет, если мобилизоваться, вывернуться наизнанку и так далее, то в теории Rheinmetall способен довести выпуск до тех же 200 танков в год! В теории. Так что проблема у них стоит еще круче, чем у нас. Потому и не особенно хотят немцы в драку, в отличие от других. Умеют считать.
Понятно, что столь невеликие возможности в плане количества выпускаемых на замену вышедшим из строя машинам просто исключают саму возможность насыщения танками воюющих частей. Танков действительно слишком мало, и они стоят слишком дорого, чтобы их терять просто так.
Нет, конечно, у нас есть варианты замещения техникой, снятой с хранения. И это делается, но это именно замещение качества количеством. Т-62, даже увешанный ДЗ и с новым прицелом никак не заменит Т-90М. По многим причинам, которые уже расписали до меня.
В целом, танк из расходной единицы Второй Мировой войны превратился в ценную единицу усиления. И массовое применение этих единиц невозможно, а потери нежелательны, поскольку имеются огромные сложности с замещением.
Но и это не самая главная причина. Есть еще
Снова напомню о том, как проводились операции в той войне. Сколько времени уделялось скрытности, обману, маскировке! Достаточно привести примеры просто шикарных операций типа Лютежской, когда с Букринского плацдарма в сложных условиях была переброшена танковая армия (!!!) Рыбалко и артиллерийский корпус прорыва. Да и в Арденнской операции немцы смогли удивить союзников именно количеством войск, а не местом нанесения удара.
Сегодня, в условиях спутникового наблюдения, постоянно висящих беспилотных разведчиков, радаров и (особенно) тепловизоров делает практически невозможным скрытное перемещение техники. А дальше уже на выбор – вертолеты с тепловизорами, штурмовики, артиллерия и так далее. Ассортимент велик.
Очень сложно говорить об оперативной внезапности, так как сам по себе выход на исходные рубежи – это уже проблема. Переброска танков дело непростое и небыстрое. Переброска на танкоопасное направление дополнительных ПТУРов и обозначение районов для работы вертолетам сводят все на нет. И встретить танки оперативно поставленными минными заграждениями и ракетами – это значит, создать условия, при которых до штурма позиций противника дело может и не дойти. А дроны-камикадзе смогут отоварить танки еще на рубежах выдвижения.
Как это было с теми «Леопардами», да?
В общем, все очень схоже с Первой Мировой, когда средства наблюдения (аэростат) и связи (проводной телефон) позволяли военачальнику держать под контролем большие участки фронта. А авиация (аэропланы) позволяли заглянуть совсем далеко, за линию фронта.
Сегодня цифровая связь, спутниковые коммуникации и БПЛА – все примерно то же самое, но просто на уровень или пять лучше.
Танк стал не просто видимым во всех проекциях, но еще и уязвимым.
Давайте вообще посмотрим, чем можно поразить танк в условиях современного боя:
- артиллерийский управляемый снаряд ствольной артиллерии;
- артиллерийский снаряд танковой пушки;
- барражирующий боеприпас/дрон-камикадзе;
- противотанковый гранатомет;
- ручной противотанковый гранатомет;
- противотанковый управляемый ракетный комплекс;
- противотанковая ракета с вертолета или БПЛА;
- бомбы и ракеты армейской авиации;
- РСЗО с самонаводящимися кумулятивными зарядами;
- управляемые фугасы;
- мины.
Весь этот шикарный набор сделал танк… беззащитным!
О каком бронировании обычно шла речь, когда говорилось о танках? Лоб и башня. Борт и днище меньше, корма и тем более. Фугасы Афганистана заставили задуматься о дополнительной защите днища. «Крышебои», которые начали бить сверху, привели к появлению довольно бестолковых «мангалов», а ПТУР с вертолетов, наводящиеся на тепло двигателя в корме, сделали уязвимой и силовую установку.
И в основном неуютно стало в плане горизонтальной проекции, потому что защитить танк сверху оказалось практически невозможно.
Да, сейчас многие скажут об «Афганите» и прочих эффективных, но… очень дорогих системах защиты. Да, они есть. И даже возможно, что они смогут защитить от многих неприятностей сверху, но опять же вопрос стоимости и возможностей производства. Возможности производства в необходимых количествах у нас так себе.
А основное большинство атак будет теперь идти именно сверху. Ракеты, управляемые бомбы, управляемые снаряды, дроны-камикадзе.
Особенно, кстати, страшны управляемые снаряды. Да, ракеты с тандемной БЧ – это серьезно. Но ракету худо-бедно можно засечь, закрыться дымом, поставить помехи… 30-кг болванка, снабженная парой чипов и рулевыми элевонами просто смеется над этими делами, а современная комбинированная броня для обычного снаряда есть не более чем пара листов металла с какой-то фигней в качестве прослойки между ними.
И ни один танк мира не рассчитан на попадание снаряда калибром 152/155-мм сверху. Нужна другая броня и в других количествах.
А мины… Кстати, противотанковые мины, в отличие от противопехотных, не регламентируются и их развитие ничем не тормозится, никакими международными документами и соглашениями. И сегодня за простым таким словом «мина» скрывается не только стальной блин, начиненный взрывчаткой и взрывателем нажимного действия, но и высокотехнологичная боевая система, способная уловить и отследить приближение танка и выстрелить вверх самонаводящийся боеприпас, который опять же атакует в верхней проекции.
Радует, что такие системы есть и у нас.
Мина ПТКМ-1Р, при приближении танка выстреливающая в воздух самонаводящийся «крышебойный» боеприпас.
О минах вообще разговор особый. Такие потери от мин, которые несут танки по обе стороны СВО, должны вызывать зависть у тех же противотанкистов. Но мина всегда была первым врагом танка, что тут не говори.
И сегодня даже системы дистанционного разминирования не дают 100% гарантии от того, что проход, проделанный в минном поле, будет безопасным. В десяти метрах от коридора будет стоять нетронутая высокотехнологичная гадина, которая при приближении отоварит танк в верхнюю часть.
Почему на Украине сегодня минные поля такая прекрасная защита? Именно потому, что системы дистанционного разминирования хоть и эффективны, но, во-первых, это небыстрое дело (УР-77 возит с собой всего 2 заряда, каждый проделывает коридор 90х6 метров), во-вторых – громкое. И противник может предпринять ответные действия.
О скрытном разминировании саперами в стиле Первой и Второй Мировых войн молчим. БПЛА с тепловизором на рутинном патрулировании – и привет саперам от снайперов с ночными прицелами и минометчиков. Считаю ручное разминирование вообще нереальным в боевой обстановке. В тылу – запросто, на «передке» - бесцельный перевод саперов.
Кроме того, на всякую установку дистанционного разминирования найдется своя установка дистанционного минирования. И не успеет та же УР-77 отойти на перезарядку, как в разминированный квадрат начнут шлепаться мины, запущенные с той же РСЗО. И вот уже дорогостоящие танки выходят из строя при движении по безопасному и разминированному коридору.
В общем, можно в качестве промежуточного итоге сказать, что идея ОБТ как универсального средства на поле боя окончательно и бесповоротно загнулась. ОБТ уже не в состоянии выполнить тот спектр задач, который на него возлагался доктринами 20-летней давности именно в силу появления массового и дешевого противотанкового оружия и своей дороговизны и сложности.
Танк больше не в состоянии полноценно участвовать в различных маневренных операциях типа «клещей», обходов и охватов. Совершать многокилометровые марши по тылам противника, разрушая военные объекты (типа аэродромов). Он слишком зависим от многих вещей, делающих его самостоятельные действия невозможными. Недаром ВСУ в прошлом году использовали маневренные группы в лучшем случае на БМП, а так в основном использовали бронеавтомобили.
Танк не в состоянии поддерживать пехоту на поле боя. То есть, «истребителем пулеметов» он может быть, просто истребителей танков стало больше, и они более эффективны.
Надо что-то менять
А что можно изменить, кроме самих танков и способов их применения? Да, пожалуй, что и ничего.
Что касается танков, то ОБТ точно должен быть отправлен в отставку, как танк изжившей себя концепции. А по вопросу «А что вместо?» я бы посмотрел на принципы развития и применения британских танков во Второй Мировой войне.
Британцы умели воевать во все времена. Так вот, танки перед Второй Мировой в Королевской армии делились на два класса: пехотные и крейсерские. Пехотные танки («Матильда», «Валлентайн», «Черчилль») предназначались именно для поддержки пехоты при атаке позиций противника.
Они имели весьма приличное бронирование («Валентайн» был забронирован практически вкруг 60 мм), относительно слабое (пушки 40-47-мм) артиллерийское вооружение, но весьма приличное пулеметное (2-4 пулемета с огромным запасом патронов). Скорость их в сравнении с обычными средними танками была весьма низкой, не превышала 30 км/ч, а в среднем и вообще 20-24 км/ч.
Крейсерские танки («Крусейдер», «Кромвель», «Комет») значительно отличались от пехотных.
Они имели более слабое бронирование, зато намного более высокую (чуть ли не в два раза) скорость. Плюс запас хода был тоже примерно вдвое больше, чем у пехотных коллег. Вооружение было мощнее, чем у пехотных, пушки 75-76-мм устанавливались уже на «Кромвель» 3-й серии, что однозначно было эффективнее, чем у пехотных, где такой пушкой мог похвастаться только «Черчилль», остальные довольствовались артиллерией от 40 до 57-мм.
Сегодня напрашивается что-то подобное. То есть, разделение от ненужной универсальности ОБТ на более специализированные классы. Можно в принципе сейчас их разделить так же на пехотные и крейсерские.
Современные пехотные танки – это машины, максимально заточенные в живучесть. Толстошкурые настолько, чтобы создавать проблемы всем желающим пробить, от снаряда до бомбы. Да, это нужно будет сделать в ущерб скорости и подвижности, но, по-моему, в век самонаводящихся боеприпасов эта подвижность уже не играет такой роли. Живучесть машине обеспечивает броня и различные комплексы противодействия. Автономность тоже не играет особой роли, так как ее обеспечат тыловые службы, которые идут во втором-третьем эшелоне вслед за наступающими войсками. Ну а про оборону и говорить нечего.
Крейсерские танки – это мобильные (но не ради живучести), быстроходные и дальноходные машины. Облаченные в более слабую броню, зато способные пройти в рейде по тылам, не думая о заправке топливом и маслом. Вооруженные так, чтобы можно было снести на своем пути все, что встретится.
Что-то новое? Нет, работы не над этой концепцией в целом, но по ряду направлений уже идут
У нас появился «Спрут».
Мы о нем писали, машина очень своеобразная и не сразу понятная, но ее вообще можно забросить в ближний тыл, а там уже пусть противник разбирается с тем, что чудо-юдо со 125-мм танковой пушкой начнет по тылам раскатывать в компании с теми же БМД.
Кстати, американцы в этом плане ничуть не отстают. У них небольшой (ну как небольшой, около сотни машин) серией строится M10 «Booker».
Что это такое, пока не знают сами американцы. Это не тяжелая БМП, это не легкий танк (хотя похоже), в общем, они ЭТО пока не классифицировали, хотя для армии уже заказали. Весом 38 тонн («Спрут» весит 20, если что), со 105-мм пушкой, скоростных данных не нашел, говорячт, что «Букер» значительно проще в производстве, дешевле в обслуживании, и удобнее в транспортировке, поскольку сильно меньше и легче «Абрамса». И дешевле, что немаловажно.
Американские генералы определяют основные задачи «Букера» поддержкой пехоты, подавлением фортификационных сооружений, зачисткой переднего края обороны противника. Противостояние бронетехнике неприятеля определяется для «Букера» лишь как вторичная функция, которой вообще лучше избегать.
Дальше. Утяжеление или убыстрение БМП и БМПТ.
СВО показало с хорошей стороны роль маневренных групп на легкой бронетехнике. Колесные броневики, колесные БТР и колесные же танки – это одна составляющая, которая действительно просто шикарно может работать летом или бесснежной зимой, когда нет опасности засадить машину по башню. Работало это прекрасно.
Весна-осень – тут, конечно, лучше что-то легкое гусеничное типа БМП. Точнее, БМД. Ничего уже не надо придумывать, все уже изобретено.
Наша БМД, немецкие творения «Wiesel» и «Wiesel-2» — это реальное «завтра» для рейдерской техники. Конечно, БМД рядом с «немками» смотрится в натуре танком, изделия все того же «Рейнметалла» - очень компактные машины весом всего от 2,75 и до 4,78 тонн (в зависимости от модели) были разработаны для авиадесантных войск и предназначены для транспортировки и применения в бою различных систем вооружения.
Различные модели «Wiesel» могут быть вооружены 20-мм автопушкой, ПТУР BGM-71 TOW, зенитными ракетами FIM-92 "Стингер" или автоматическим 120-мм минометом. Бронирование их минимально и защищает только от огня ручного стрелкового вооружения — что, впрочем, вполне достаточно для предполагаемой роли.
Здесь просматривается целая концепция атаки тылов противника большим количеством небольших машин, разнообразно вооруженных, каждая под свою задачу. А противнику все равно придется распылять свое внимание и вооружение на отражение такой атаки.
Вопрос: что уничтожить проще, 4 танка или 20 мелких машин, которые быстро перемещаются и работают по твоему переднему краю с пушками, и ракетами? Даже если у этих танкеток противоосколочная брона и комплексы активной защиты, все равно это будет непросто.
Учитывая развитие беспилотных технологий – ну есть, где развернуться по полной.
И совершенно не стоит забывать то, во что превратились БМП! Да, кстати, превращение БМП сперва в тяжелую БМП, а потом в БМПТ, боевую машину поддержки танков, запросто уничтожающую все те же танки – это тоже ветка развития, да простят мне игровой сленг.
Тут стоит помнить, что «танки с танками не воюют», как говорил наш танковый эксперт Алекс ТВ. И то, что это так, подтвердили американские БМП «Брэдли», которые в Ираке наколотили в 10 раз больше танков, чем «Абрамсы».
Практически все время после Первой Мировой войны танки затачивались под уничтожение себе подобных. Основной задачей танка на поле боя было уничтожение танков противника, а дальше -как партия разложится. Сегодня все не так.
Если посмотреть, то по массе современные БМП типа «Пумы» или «Брэдли» мало чем уступают по массе вышеописанному М10 «Букер», только вместо 105-мм ствола там ракеты «Спайк» или «Тоу», которые если что, еще опаснее для бронетехники, чем 105-мм снаряды «Букера».
Вот получается, что тяжелые БМП и легкие танкетки в массе вполне могут заменить танки как в плане поддержки пехоты, так и в рейдерских операциях. Не на 100%, но эта разница нивелируется тем, что машины этих классов проще и дешевле танков и выпускать их можно сериями, намного превышающими возможности заводов по выпуску танков.
А что танки?
А танки надо оптимизировать. Под боевые задачи, которые они будут решать. Если пехотный танк поддерживает пехоту, то есть, давит артиллерию, минометы, легкую бронетехнику, которая обижает пехотинцев, разносит укрепленные точки, то ему танковая пушка, швыряющая в противника с максимальной точностью урановые ломы как бы и не требуется. А вот ствол для метания тяжелых осколочно-фугасных снарядов здесь уместен вполне.
Некоторые могут сказать: да ты, автор, описал работу САУ. Могу сказать: вперед, в «Гвоздику» и на прямую наводку. И поглядим, что из вас будет минут через пять боя.
Так что осколочно-фугасный снаряд калибром 152 или 155-мм – это самое то под такие задачи. Между прочим, если таким снарядом засветить в ту же БМП, там экипажу небо с овчинку покажется, потому что машина на такие подарки не рассчитана. И на что будет похожа та же «Пума», если в нее прилетит 3ОФ45, в котором на 43,5 кг массы 7,65 кг взрывчатки.
И потом, уничтожение бронетехники – дело ПТУРов, которые можно запустить через ствол или с отдельной пусковой. Запуск ПТУР через ствол мы отработали еще в СССР и раньше, и качественнее многих армий мира. Это факт, надо просто вспомнить былое.
Крейсерский танк можно вооружить универсальной пушкой, которая может одинаково хорошо выплюнуть и противотанковый лом, и осколочно-фугасный снаряд для всего остального. Поскольку для танка, который должен развивать успех наступления и действовать в условиях, когда не понятно, с кем придется столкнуться в следующий отрезок времени, то и пушка должна быть более универсальной и способной отоварить любую цель.
Но действительно целесообразнее смотрится ПУ для ПТУР и пушка для фугасных снарядов. Управляемая ракета давно доказала, что она более эффективна, чем противотанковый снаряд.
Пара слов буквально о броне
Понятно, что в описанной концепции масса пехотного танка вырастет, и вырастет прилично. Если современные танки весом в 50-70 тонн защитить от современных противотанковых средств невозможно, значит, масса танков вырастет до 80-90 тонн, что одномоментно повлечет за собой необходимость создания новых двигателей.
Понятно, что у танка такой массы проблем будет много. Мосты – это не самая большая из них. Это и прохождение по грязи (привет, черноземы!), которые потребуют новых типов гусениц, более широких, и многое другое. Но тут ничего не поделать, придется разрабатывать именно новый класс.
Шведы вообще сочлененный танк придумали. Точнее, истребитель танков, но да, двухзвенный. Спорная конструкция, но она в нашем случае лишь свидетельствует о том, что у многих в мире голова болит на тему завтра для танков.
Но по сути путей дальнейшего развития всего два.
Первый – это тяжелый танк сопровождения пехоты, максимально забронированный, оснащенный всеми средствами противодействия противотанковому оружию, медленный, но неотвратимый. Способный проложить пехоту путь вне зависимости от того, чем и сколько по нему будут работать противники. Мощный, сложный, очень дорогой.
Второй – небольшая легкая машина, естественно, намного более дешевая, которая может просто прорвать оборону противника за счет количества.
В обеих случаях много спорных вопросов, особенно во втором, о потерях среди экипажей. Но первый метод – качественный, второй – количественный. «Тигр» и Т-34, если хотите.
Но в любом случае, концепцию менять надо. Просто потому, что максимальная защита лобовой части – это архаизм. Бесполезный и бесцельный. Не «ломы» танковых пушек подписывают приговор танкам, а ракеты и барражирующие боеприпасы, бьющие в верхнюю проекцию машины. И защита от них не в утолщении брони везде, а в средствах противодействия. В дымах, аэрозолях, ложных целях, боеприпасах-перехватчиках, динамической защите.
И тут как раз пируэт в сторону легких танков. Понятно, что броневые плиты весят много больше, чем контейнеры КАЗ и датчики. И значит, их (контейнеры) запросто можно ставить на более легкие машины. Изобрели же у нас КАЗ для БМП, другое дело, что, как всегда, на поток поставить не смогли, но ведь в принципе она есть, защита.
И вот тут опять вопрос: что проще остановить, тяжелые машины или легкие. Пробить оборону тяжелой машины или расходовать такое же количество снарядов и ракет для того, чтобы поразить десяток легких и маневренных.
Расход боеприпасов вне плана – это тоже неприятная вещь. И о ней нужно помнить.
В любом формировании «взвод-рота-батальон» (полк, простите, не изучал на тактике) есть конечное количество своих и приданных противотанковых средств, которые в единицу времени способны поразить определенное количество целей. Будет ли рота сосредоточенно лупить в четыре тяжелых танка, идущие на позиции, или операторы, матерясь, будут ловить в прицелы несущиеся на большой скорости танкетки и легкие танки – это не важно. Важен результат. То есть, прорванная оборона противника и дальнейшее развитие успеха.
Современный ОБТ, способный только пострелять с закрытой позиции куда-то в сторону противника – это реально вчерашний день, который должен уйти в историю. Ничего тут не поделать, таков общий ее ход и ход прогресса. За 500 дней СВО танки ничем себя не проявили, кроме регулярного появления в сводках потерь у обеих сторон. Ни одной операции, закончившейся успехом за счет танков. Ни одной.
Современные противотанковые средства сделали практически невозможным боевую работу танков, примерно так же, как средства ПВО убрали самолеты от линии фронта. Это нормально. Вместо самолетов летают ударные БПЛА и дроны-камикадзе.
Замечу: более дешевые, но не менее эффективные.
Вполне возможно, СВО – последний конфликт, где танки участвовали именно в таком виде. Сегодня многие страны сделают определенные выводы о том, каково будущее танка завтра. И возможно, некоторые начнут или даже продолжат работы в этом направлении.
В любом случае, как говорится, мир уже не будет прежним.