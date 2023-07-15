Депутат Венесуэлы: Если на встречу сообщества стран Латинской Америки приглашать президента Украины, то тогда нужно пригласить и президента России

Навязывать повестку дня, отличную от латиноамериканской – серьёзная ошибка. Думаю, что втискивать туда Зеленского – не лучшая идея. Латинская Америка выражает готовность принять участие в мирном урегулировании украинского конфликта, но если речь идёт о том, чтобы пригласить на этот саммит Зеленского, то в таком случае там должен участвовать и президент Путин

Заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского законодательного органа Иления Роса Медина Карраско высказалась о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). По словам народной избранницы, она считает его некорректным, поскольку в этом случае необходимо пригласить на эту встречу и его российского коллегу Владимира Путина.– рассказала Карраско в беседе с РИА Новости , которая также является генеральным секретарём левой политической партии Венесуэлы Patria Para Todos («Отечество для всех»).Напомним, что саммит ЕС-CELAC состоится в Брюсселе в период с 17 по 18 июля, и станет 3-м по счёту впервые с 2015 года. Стоит отметить, что предыдущая встреча с участием министров двух блоков прошла в Буэнос-Айресе в октябре прошлого года. В этом году в мероприятии примут участие президенты Аргентины, Доминиканы, Бразилии, Колумбии, Кубы, Эквадора и других стран.Кстати говоря, о том, что украинский лидер был приглашён Испанией (которая в этом году председательствует в Европейском Союзе) на саммит, сообщили европейские СМИ. Однако лидеры Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна выступили против данного решения, вынудив руководство ЕС отозвать приглашение.Для справки: CELAC – региональный блок государств Латинской Америки и Карибского бассейна, учреждённый 23 февраля 2010 года. В 2022 году в саммите организации приняли участие представители 33 стран региона.