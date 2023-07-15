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Депутат Венесуэлы: Если на встречу сообщества стран Латинской Америки приглашать президента Украины, то тогда нужно пригласить и президента России

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Депутат Венесуэлы: Если на встречу сообщества стран Латинской Америки приглашать президента Украины, то тогда нужно пригласить и президента России

Заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского законодательного органа Иления Роса Медина Карраско высказалась о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). По словам народной избранницы, она считает его некорректным, поскольку в этом случае необходимо пригласить на эту встречу и его российского коллегу Владимира Путина.


Навязывать повестку дня, отличную от латиноамериканской – серьёзная ошибка. Думаю, что втискивать туда Зеленского – не лучшая идея. Латинская Америка выражает готовность принять участие в мирном урегулировании украинского конфликта, но если речь идёт о том, чтобы пригласить на этот саммит Зеленского, то в таком случае там должен участвовать и президент Путин

– рассказала Карраско в беседе с РИА Новости, которая также является генеральным секретарём левой политической партии Венесуэлы Patria Para Todos («Отечество для всех»).

Напомним, что саммит ЕС-CELAC состоится в Брюсселе в период с 17 по 18 июля, и станет 3-м по счёту впервые с 2015 года. Стоит отметить, что предыдущая встреча с участием министров двух блоков прошла в Буэнос-Айресе в октябре прошлого года. В этом году в мероприятии примут участие президенты Аргентины, Доминиканы, Бразилии, Колумбии, Кубы, Эквадора и других стран.

Кстати говоря, о том, что украинский лидер был приглашён Испанией (которая в этом году председательствует в Европейском Союзе) на саммит, сообщили европейские СМИ. Однако лидеры Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна выступили против данного решения, вынудив руководство ЕС отозвать приглашение.

Для справки: CELAC – региональный блок государств Латинской Америки и Карибского бассейна, учреждённый 23 февраля 2010 года. В 2022 году в саммите организации приняли участие представители 33 стран региона.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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5 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:37
    +4
    Ух зеля грозно отругал бы латиноамериканцев за толченый анальгин в позавчерашнем весе laughing .
  2. bandabas
    bandabas Сегодня, 11:43
    +1
    Ну пока генно-инженерная марихуана на Руине не производится в промышленных масштабах- пусть помогут коксом со скидками. Больше торчков- меньше Руины.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    +3
    саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC)
    А с каких пор Украина входит в ЕС, либо располагается в Южной Америке? С какой стати приглашать этого фашиненка? А оказывается инициативу проявила Испания, которая председательствует в ЕС и понятно, что с подачи Борреля - Урсулы. Таскают своего карманного клоуна (кровавого) по всем мероприятиям, как реквизит, который даже не подходит к спектаклю. Позорище.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:47
    +3
    Какой там Зе, с тем же успехом туда можно и Биби пригласить.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:22
    0
    Однако лидеры Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна выступили против данного решения, вынудив руководство ЕС отозвать приглашение.

    Красиво бортанули! Не получится у Зели потом заявлять "весь мир с нами"