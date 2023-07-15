Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям «осесть» и спрятаться в цивилизованном мире

Управление Национальной полиции Украины хочет стать примеров для своих коллег из других регионов страны. Поэтому украинские правоохранители с Харьковщины направили в Интерпол требование разыскать убежавших в ЕС граждан Незалежной.Об этом с гордостью сообщил на странице в соцсети глава следственного управления Нацполиции по Харьковской области Сергей Болвинов.Сотрудники возглавляемого им ведомства внес в базу Интерпола данные на уехавших в Европу жителей области. Можно предположить, что в первую очередь речь идет о мужчинах призывного возраста.- написал полицейский начальник.Похоже, Болвинов свою страну к «цивилизованному миру» не относит.Он отметил, что украинские правоохранители передают своим европейским коллегам данные на беглых граждан, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Чиновник особо подчеркнул, что упоминаемые лица не преследуются на Украине по политическим мотивам и не являются «пострадавшими от войны», хотя и пытаются отнести себя к подобным категориям.В идеале, глава следственного управления хотел бы всех их вернуть из европейских стран на родину. Но есть сомнения, что в ЕС приложат максимум усилий для исполнения его желаний.Вполне возможно, что «злодеями» сбежавшие украинцы стали лишь после того, как участию в военных действия предпочли выезд за рубеж, а до этого считались добропорядочными и законопослушными гражданами.