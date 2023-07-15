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Украинские правоохранители направили в Интерпол требование разыскать убежавших в ЕС граждан

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Украинские правоохранители направили в Интерпол требование разыскать убежавших в ЕС граждан

Управление Национальной полиции Украины хочет стать примеров для своих коллег из других регионов страны. Поэтому украинские правоохранители с Харьковщины направили в Интерпол требование разыскать убежавших в ЕС граждан Незалежной.


Об этом с гордостью сообщил на странице в соцсети глава следственного управления Нацполиции по Харьковской области Сергей Болвинов.

Сотрудники возглавляемого им ведомства внес в базу Интерпола данные на уехавших в Европу жителей области. Можно предположить, что в первую очередь речь идет о мужчинах призывного возраста.

Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям «осесть» и спрятаться в цивилизованном мире

- написал полицейский начальник.

Похоже, Болвинов свою страну к «цивилизованному миру» не относит.

Он отметил, что украинские правоохранители передают своим европейским коллегам данные на беглых граждан, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Чиновник особо подчеркнул, что упоминаемые лица не преследуются на Украине по политическим мотивам и не являются «пострадавшими от войны», хотя и пытаются отнести себя к подобным категориям.

В идеале, глава следственного управления хотел бы всех их вернуть из европейских стран на родину. Но есть сомнения, что в ЕС приложат максимум усилий для исполнения его желаний.

Вполне возможно, что «злодеями» сбежавшие украинцы стали лишь после того, как участию в военных действия предпочли выезд за рубеж, а до этого считались добропорядочными и законопослушными гражданами.
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25 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:50
    +4
    направили в Интерпол требование разыскать убежавших в ЕС граждан Незалежной
    Кто же будет искать и интернировать эти миллионы бегунков? А кто банкет оплачивать будет, может полиция Харькова? А дальше точно по Фрейду
    Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям «осесть» и спрятаться в цивилизованном мире
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 12:03
      +4
      Цитата: rotmistr60
      направили в Интерпол требование разыскать убежавших в ЕС граждан Незалежной
      Кто же будет искать и интернировать эти миллионы бегунков? А кто банкет оплачивать будет, может полиция Харькова? А дальше точно по Фрейду
      Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям «осесть» и спрятаться в цивилизованном мире

      Объявить приличную премию за каждого бегунка, и хо хлы сами начнут сдавать своих соплеменников! laughing
      И так до последнего....
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:55
    +4
    Иностранные подписчики ВО ,ваш выход! Можете это делать ни ради своего обогащения, можете просто обложить данью скрывающихся от мясного наступа украинцев,для их же блага.Чтобы они вернулись,осознав что они были не правы( через ФСБ) конечно. Не захотят платить ,тогда терпите.
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:58
    +3
    хотел бы всех их вернуть из европейских стран на родину.
    ...то есть этот дэг нарушает закон внау об безвизе...мда...зрада зрадная
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:01
    +2
    всех их вернуть из европейских стран на родину.

    А чем их вывозить будут? Круизными лайнерами? Столько самолетов эйрбас еще не наклепал yes . Саму идею одобряю- хоть скамейки заплевывать в Лондоне перестанут.
    закон внау об безвизе
    180 дней в течение года по их безвизу-предел.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:20
      +1
      Да уж ,украинцы захватили не только скамейки в Англии ,но и достойные жилплощади по приемлемым ценам.Англия же с ними,с этими дитятками ,исчадия ада.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:29
        0
        достойные жилплощади по приемлемым ценам
        Здесь для них недосягаемы- требуют выписку из банковского счета за год (минимум) и полную трудозанятость. Кроме того- депозит в размере месячной квартплаты И оплату месяца вперед. Это даже для местных нормальная такая сумма. Качать права с риэлторами бесполезно- они сами в этом спецы. Они полагаются на соцжилье-но его просто не хватает. Здесь много раз уже писали про это.
  5. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 12:09
    0
    В принципе как и у нас, ограничение в управлении ТС, если не откликнулся на повестку в военкомат. Только хлеще- человек уже не проводит ассоциаций со своей родиной, уехал в Германию, потратил там свои кровные, чтобы устроиться и тут бац!, его за хобот и в теплушку на алтарь свободы и демократии Украину. У каждого есть обязательства, но здесь - слов нет)
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:34
      -1
      Специально для вас ,у меня друг прошедший первую Чеченскую с 19 лет,специалист .Не испытывает проблем при пересечении границы РФ по работе., от слова совсем.В туже Германию ,заезжая правда через одну из Скандинавских стран.Вброс не защитан.Есть два варианта.Отказ от Российского гражданства изначально и второй вариант двойное гражданство.Чего бухтим то,непонятно.
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:10
    +3
    Но есть сомнения, что в ЕС приложат максимум усилий для исполнения его желаний.

    У меня таких сомнений не очень много. Ведь это вполне в интересах США и особенно Европы. Последняя избавляется от лишних ртов. Ну и СО2 меньше выделяется будет,а в Европе к этому очень бережное отношение.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:12
    +2
    (...как не дать предателям «осесть» и спрятаться в цивилизованном мире...) - предельно понятно, к какому миру они себя сами относят.
  8. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 12:13
    +3
    Им же сказали -до последнего нераба, значит утилизированы в мясных нахрюках будут все. А харьковские полицаи наверное надеются протянуть чуть дольше остальных
  9. sabakina
    sabakina Сегодня, 12:15
    +2
    Немножко непонятно. Получается, любой участковый полицейский может забить в базу Интерпола данные "синюка" или алименщика? Всегда думал, что такие дела делаются на уровне министерств...
  10. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:15
    +4
    Si la traduction de la phrase est exacte elle est intéressante : "de se cacher dans le monde civilisé " sic de la à en déduire que l'Ukraine n'est pas un pays civilisé il n'y a qu'un pas
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:16
    +1
    Этого БрлвАнова где то, нашей балванкой,хорошо накрыло,если он такую чушь несет. Мечтательный .. . и потом, что значит " розыскать"? Ну " розыщут" чубатых. Сообщат,где и кто находится. А дальше?.. Экстрадировать?.. А на каком основании?.. Какими силами? Там их миллионы.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 12:26
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Экстрадировать?.. А на каком основании?.. Какими силами? Там их миллионы.

      И, главное, за чей счет вывозить? )))
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 12:41
        0
        Цитата: Егоза
        Цитата: Андрей Николаевич
        Экстрадировать?.. А на каком основании?.. Какими силами? Там их миллионы.

        И, главное, за чей счет вывозить? )))

        А за чей счёт живёт вся окраина? Тем более деньги останутся у европейских транспортных компаний, а долги за эту депортацию повесят на салорейх. Запад опять в шоколаде - избавляется от лодырей живущих на пособие и помогает своим авиа и ЖД компаниям ( ну и другим транспортникам).
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:23
    0
    Статистика, которая знает все, говорит, что только 30% украинцев планируют вернуться из Европы. Преступники все они, интернировать, всу послать дабы всех обратно забрали.
  13. Elektric
    Elektric Сегодня, 12:33
    +2
    Это уже не демократическая комедия. Это уже сама демократия в зверином оскале! Жить они хотели спокойно по Европам? Сначала за Европу умрите, а там видно будет. Марш строем на передовую, убьют, не возвращайтесь. Как миролюбиво, по Глобалистски!
  14. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 12:42
    +1
    Нужно вернуться на Украину, чтобы после "победы" иметь Возможность свалить в Европу?! Щас!!! Этих предприимчивых "тараканов" тяжело будет из щелей выковырнуть!
  15. Eug
    Eug Сегодня, 12:43
    0
    Я так понял, что подали данные на тех, кому об'явлено "подозрение в совершении уголовного преступления" (есть такое действие) и кто каким-то образом выехал в Европу, будучи таким подозреваемым. Допускаю, что среди них есть и "политические", проходящие в основном по имущественным делам. Откупятся.. а основной массы выехавших это не коснется.
  16. Scipio
    Scipio Сегодня, 12:43
    0
    Они хотят предателей отправить на фронт? Может пора чиновников из офиса зели отправить на фронт?
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:45
    0
    Украинские правоохранители направили в Интерпол требование разыскать убежавших в ЕС граждан
    . А теперь вопрос... хотя, сейчас что можно выяснить? Посмотреть как оно пойдёт, да и то с точки зрения того, что бегунки могут против нас, на передовой, оказаться.
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:48
    0
    Мясо на месте кончается видимо, вот и придумали всем выехавшим в ес пришить уголовку за измену уродине, пущай возвращают до хаты, а там и на убой заглаживать вину перед госдепом отправят. Впрочем европа скоро и сама до этого же дойдет, начнут сами отлавливать и отправлять.
  19. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:52
    0
    Ну наконец то, озаботились. На фронтах хлопцев не хватат, а эти жируют там, в европах. Всех под нож.))) В принципе можно и бабье подтянуть, не фиг им там проститутничать. Вполне себе могут с балкона банками с соленьями кидаться по геранькам.))))