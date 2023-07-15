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Бразильская армия заинтересовалась приобретением российских дронов-камикадзе «Ланцет»

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Бразильская армия заинтересовалась приобретением российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Украинский военный конфликт, который уже окрестили «войной дронов», показал огромное значение наличия БПЛА различных типов на вооружении армии для достижения успехов на поле боя, ведения разведки и уничтожения тыловых военных объектов, в том числе в глубине территории противника.


Сейчас военачальники и политики многих стран, анализируя ход военной кампании на Украине, пересматривают национальные доктрины безопасности, уделяя большое внимание приобретению или производству дронов.

В первые месяцы СВО наши военные на передовой испытывали большой дефицит в БПЛА, в то время как у ВСУ было преимущество в наличии дронов. Следует отметить, что Киев заранее готовился к конфликту с Россией, в том числе организовав закупку по негосударственным каналам китайских беспилотников для нужд армии и поощряя собственное производство БПЛА.

К счастью, российское руководство сделало правильные выводы. Уже к осени прошлого года в стране начали реализовываться программы по наращиванию выпуска собственных беспилотников, огромную роль в насыщении недорогими БПЛА подразделений ВС РФ на передовой внесли, и продолжают вносить, волонтеры.

Есть чем гордиться в этом плане и нашей оборонке. Можно долго дискутировать, откуда у России на самом деле взялись и никак не заканчиваются дроны-камикадзе дальнего поражения «Герань-2». Но вот уж точно отечественного производства ударный БПЛА «Ланцет» давно у вояк ВСУ ассоциируется с понятием «гарантированное уничтожение». Эти высокоточные барражирующие боеприпасы, выпускаемые одним из подразделений концерна «Калашников», уверенно и эффективно поражают любые виды бронетехники, артиллерии и даже установки ПВО противника, в том числе западные.

Слава о новом грозном оружии русских, от которого невозможно спастись, уже перекинулась за океан. Да и как этого не заметить, если даже британский журнал The Economist недавно рассказал своим читателям, как российский дрон-камикадзе поразил РЛС TRML-4D ВСУ новейшего немецкого ЗРК средней дальности Iris-T SLM. В издании особо отметили, что один этот комплекс ПВО стоит 140 млн долларов, в то время как наш дрон-камикадзе «Ланцет-3» обходится в 50 тысяч долларов.

И вот уже издающаяся в Рио-де-Жанейро газета The Rio Times сообщает, что бразильская армия заинтересовалась приобретением тестовой партии российского оружия под названием «Ланцет». В свою очередь, после массового применения этих БПЛА российской армией в июне, сразу с десяток индийских СМИ опубликовали восторженные статьи, посвященные эффективности этого дрона. Индийский журнал Frontier India, близкий к министерству обороны этой страны, написал, что дрон-камикадзе от «Калашникова» вскоре может стать таким же популярным брендом, как АК в свое время.
Использованы фотографии:
Сайт концерна «Калашников»
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10 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:28
    +1
    Самим не хватает... Мы бы и сам их у бразильцев закупили...
    Как всегда украм врать очень хочется -
    В том "украинства" ген виноват -
    Говорят, что ракеты закончатся,
    А они все летят и летят!!!
    Украм, падая прямо на голову -
    Божья кара за всё им с небес...
    Экзорцизм для всех «укров упоротых» -
    Раз вселился нацизма в них бес!!!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    +3
    бразильская армия заинтересовалась приобретением тестовой партии российского оружия под названием «Ланцет»
    Заинтересовались это хорошо. Но на данном этапе все таки нашим бойцам дроны в первую очередь нужны. А вот после окончания СВО можно поговорить и о продаже.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:40
      +1
      Ну - всегда же можно продать лицензию.. Лишние производственные мощности не помешают..
  3. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 13:42
    0
    Ланцетов в месяц производится 30..40 шт. Это катастрофически мало.
  4. faiver
    faiver Сегодня, 13:52
    -2
    верю, охотно верю, ведь больше ни у кого нет, это не имеет аналогов в мире lol
  5. Седов
    Седов Сегодня, 13:56
    +1
    Наверное, тут главное чтобы некоторые тонкости технологии именно в этот момент не утекли к нашим "непартнерам". Разработают какое-нибудь противоядие, а Ланцет сейчас на ЛБС ой как парням помогает технику крушить. После СВО может и можно задуматься.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:51
      0
      Не думаю, что там есть какое-то особенное ноу-хау.. А головы наведения можно ведь и отличные от экспортных применять.
  6. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 14:02
    +1
    Цитата: ism_ek
    Ланцетов в месяц производится 30..40 шт. Это катастрофически мало.

    Откуда дровишки? Т.е. такие данные? Можете указать заслуживающий доверия источник?

    А то я вам не верю, ибо чушь. Это же не танки - по 40 штук в месяц выпускать.
    P.S. Минус не от меня.
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 14:41
    0
    Мало ли чем они там заинтересовались. Нам самим мало! Нехватка для фронта. Так что бразильцы пускай ждут...пару лет.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:55
    0
    Это оружие неожиданно стало самым смертоносным и самым успешным в российском арсенале.