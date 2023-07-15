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Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам: Наша страна выступает за обеспечение мира и стабильности в Южно-Китайском море

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Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам: Наша страна выступает за обеспечение мира и стабильности в Южно-Китайском море

Глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И призвал страны за пределами региона воздержаться от провокаций в Южно-Китайском море. Об этом китайский дипломат заявил во время встречи глав МИД по вопросам восточноазиатского сотрудничества, которая состоялась в Джакарте. В частности, речь идёт об отправке ими в море боевых кораблей и самолётов.


Как отметил китайский политический деятель, данные страны должны перестать сеять хаос и раздор среди региональных государств, в попытке, таким образом, преследовать свои геополитические интересы. Напротив, им, по его словам, следует консолидировать свои усилия с целью поддержания региональной стабильности и безопасности, уважая при этом вклад Китая и АСЕАН в этом направлении.

Напомним, что аналогичную позицию уже ранее высказывала представитель МИД КНР Мао Нин. Представитель китайского внешнеполитического ведомства тогда заявила о том, что США должны прекратить отправку военной техники к границе республики. По её словам, все эти действия со стороны Вашингтона ставят под угрозу безопасность и суверенитет страны.

В этом контексте было бы не лишним упомянуть и об острых дискуссиях, которые ведёт официальный Пекин с некоторыми из государств АТР, касающиеся территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены богатые запасы углеводородов. Среди них – архипелаг Сиша (Парасельские острова), острова Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В качестве стран, претендующих на эти территории, выступают также Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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3 комментария
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:38
    -1
    А может все таки нужно было сделать как в Китае?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:41
    0
    Ван И призвал страны за пределами региона воздержаться от провокаций в Южно-Китайском море.
    Призыв правильный и своевременный, но только те к кому он обращен (в первую очередь к Сша) высокомерно плевать хотели на это. Американский "гегемон" просто обязан по своему статусу влезать в дела других стран далеко за пределами своей, при необходимости нагнетать обстановку, совершать провокации и стараться привлечь на свою сторону как можно больше стран из интересующего его региона. А в этом регионе американцы действуют используя территориальные споры отдельных стран с Китаем.
  3. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 13:50
    +1
    Китай не лучше США и НАТО.
    Мне кажется для РФ на руку напряженность между ними.