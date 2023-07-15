Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам: Наша страна выступает за обеспечение мира и стабильности в Южно-Китайском море

Глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И призвал страны за пределами региона воздержаться от провокаций в Южно-Китайском море. Об этом китайский дипломат заявил во время встречи глав МИД по вопросам восточноазиатского сотрудничества, которая состоялась в Джакарте. В частности, речь идёт об отправке ими в море боевых кораблей и самолётов.Как отметил китайский политический деятель, данные страны должны перестать сеять хаос и раздор среди региональных государств, в попытке, таким образом, преследовать свои геополитические интересы. Напротив, им, по его словам, следует консолидировать свои усилия с целью поддержания региональной стабильности и безопасности, уважая при этом вклад Китая и АСЕАН в этом направлении.Напомним, что аналогичную позицию уже ранее высказывала представитель МИД КНР Мао Нин. Представитель китайского внешнеполитического ведомства тогда заявила о том, что США должны прекратить отправку военной техники к границе республики. По её словам, все эти действия со стороны Вашингтона ставят под угрозу безопасность и суверенитет страны.В этом контексте было бы не лишним упомянуть и об острых дискуссиях, которые ведёт официальный Пекин с некоторыми из государств АТР, касающиеся территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены богатые запасы углеводородов. Среди них – архипелаг Сиша (Парасельские острова), острова Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В качестве стран, претендующих на эти территории, выступают также Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.