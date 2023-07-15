Западная пресса пишет, что Индия и Франция начали работу над новым планом по урегулированию украинского конфликта

В последнее время практически все относительно крупные страны отметились своими предложениями по достижению мира на Украине. 13-14 июля 2023 г. в Париже с официальным визитом побывал премьер-министр Индии Нарендра Моди, после чего газета Le Monde сообщила, что Индия и Франция начали работу над новым планом по урегулированию украинского конфликта.Вплоть до последнего времени Нарендра Моди не выражал готовность выступать в качестве посредника, в отличие от президентов Турции Реджепа Эрдогана или Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Но понятно, что в Нью-Дели заинтересованы в урегулировании украинского конфликта. Премьер-министр Индии уже дал поручение своим помощникам приступить к консультациям с французской стороной по вопросу разработки плана мирного урегулирования.По данным французской прессы, инициатива Индии и Франции не будет тождественной предложениям, выдвинутым Китаем, Бразилией и африканскими странами. При этом известно, что Франция – один из ключевых покровителей и спонсоров киевского режима, а Индия ранее всегда воздерживалась при голосованиях в ООН по антироссийским заявлениям и тесно сотрудничает с Москвой, в том числе и в военно-технической сфере.В сентябре 2023 года в Нью-Дели должен пройти очередной саммит Группы двадцати (G20). Поэтому Нарендра Моди прибыл в Париж вроде как обсуждать предстоящее мероприятие с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но значительная часть переговоров была посвящена именно украинскому конфликту.Макрон, хотя и поддерживает вступление Украины в НАТО и поставляет большое количество вооружений Киеву, в то же время озадачен сохранением влияния на Глобальном Юге, а для этого ему требуется подтверждать свою роль «миротворца».