Турецкий дипломат: при определённых условиях зерновую сделку могут продлить

При определенных условиях зерновую сделку могут продлить. Это может произойти. Если российское руководство примет предложение, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Об этом агентству ТАСС заявил источник, имеющий отношение к внешнеполитическому ведомству Турции.
Турецкий дипломат считает, что вероятность реализации других вариантов крайне мала.
О судьбе сделки активно заговорили потому, что срок ее действия близок к завершению. И ее продление возможно только в случае одобрения Москвой, которая настроена крайне скептически.
Чтобы как-то простимулировать Кремль и убедить его пролонгировать соглашение, генсек ООН направил письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он предложил российской стороне согласиться на продление договоренности, а взамен пообещал предоставить доступ к SWIFT «Россельхозбанку».
Пролонгация возможна, но произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми
- рассуждает источник агентства.
Он утверждает, что на данный момент МИД и Минобороны Турции предпринимают активные усилия, добиваясь продления зерновой сделки.
Данное соглашение было заключено 22 июля прошлого года. Его подписантами стали Россия, Украина, Турция и ООН. Документ предусматривает вывоз из украинских портов зерновых и продовольствия, а также поставки российского зерна и удобрений через Черное море. Со стороны РФ все исполнялось четко, а вот экспорт продукции из России, о котором говорилось в соглашении, столкнулся с непреодолимыми препятствиями.