Погранслужба Украины утверждается, что в Белоруссии появились бойцы ЧВК «Вагнер»

Отдельные группы российской ЧВК «Вагнер» появились в Белоруссии, если следовать информации Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на источники в Госпогранслужбе страны.По утверждению украинских силовиков, они продолжают наблюдать за развитием событий в соседней стране. В погранслужбе Украины отметили, что их интересует, где будут дислоцироваться бойцы ЧВК «Вагнер», какова будет их численность и какие задачи им предстоит решать на территории Белоруссии.Напомним, что после известных событий в России президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его бойцов в свою страну.Потом появилась информация, что «музыканты» будут привлечены к выполнению задач по боевой подготовке белорусских военных и сотрудников силовых структур. В частности, уже запланированы совместные тренировки бойцов ЧВК со спецподразделениями Министерства внутренних дел Белоруссии «Алмаз» и СОБР.Кроме того, ЧВК «Вагнер» принимают участие в боевой подготовке белорусских территориальных войск. Занятия на полигоне в Могилевской области уже начались, их проводят опытные бойцы ЧВК, участвовавшие в различных вооруженных конфликтах. Они обучают белорусских военнообязанных, основываясь на личном опыте и с учетом специфики боевых действий в современных условиях.Понятно, что важную роль при этом играет передача того боевого опыта, который «вагнеровцы» получили во время участия в специальной военной операции ВС РФ против украинских формирований.