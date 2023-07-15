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Погранслужба Украины утверждается, что в Белоруссии появились бойцы ЧВК «Вагнер»

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Погранслужба Украины утверждается, что в Белоруссии появились бойцы ЧВК «Вагнер»

Отдельные группы российской ЧВК «Вагнер» появились в Белоруссии, если следовать информации Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на источники в Госпогранслужбе страны.


По утверждению украинских силовиков, они продолжают наблюдать за развитием событий в соседней стране. В погранслужбе Украины отметили, что их интересует, где будут дислоцироваться бойцы ЧВК «Вагнер», какова будет их численность и какие задачи им предстоит решать на территории Белоруссии.

Напомним, что после известных событий в России президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его бойцов в свою страну.

Потом появилась информация, что «музыканты» будут привлечены к выполнению задач по боевой подготовке белорусских военных и сотрудников силовых структур. В частности, уже запланированы совместные тренировки бойцов ЧВК со спецподразделениями Министерства внутренних дел Белоруссии «Алмаз» и СОБР.

Кроме того, ЧВК «Вагнер» принимают участие в боевой подготовке белорусских территориальных войск. Занятия на полигоне в Могилевской области уже начались, их проводят опытные бойцы ЧВК, участвовавшие в различных вооруженных конфликтах. Они обучают белорусских военнообязанных, основываясь на личном опыте и с учетом специфики боевых действий в современных условиях.

Понятно, что важную роль при этом играет передача того боевого опыта, который «вагнеровцы» получили во время участия в специальной военной операции ВС РФ против украинских формирований.
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5 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 13:19
    +1
    Так то все СМИ об этом уже как месяц почти пишут request
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:31
      +2
      Цитата: Попуас
      Так то все СМИ об этом уже как месяц почти пишут

      А погранслужба Украины только на мове читает, вот и не увидели сообщений.
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: Попуас
      все СМИ об этом уже как месяц почти пишут

      Последние новости
      Большая колонна автомобилей с номерами "ДНР/ЛНР", в сопровождении ГАИ, въехала в Беларусь утром 15 июля, на них прибыли "вагнеровцы".
      Как сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн», в колонне минимум 60 автомобилей, среди которых "пикапы, крупные фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей":
      "Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева. Далее они проследовали через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в деревне Цель.

      Колонну сопровождала белорусская полиция. 11 июля Минобороны Беларуси сообщило о прибытии в страну бойцов российской ЧВК «для проведения занятий». 14 июля стало известно, что под Осиповичами проходят тренировки военнообязанных из Солигорска, которые входят в территориальную оборону. Инструкторами выступили бойцы ЧВК Вагнера.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:24
    +1
    в погранслужбе Украины отметили, что их интересует, где будут дислоцироваться бойцы ЧВК «Вагнер», какова будет их численность и какие задачи им предстоит решать на территории Белоруссии.

    Шибко много они хотят знать.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:27
    +1
    Украинская Погранслужба прозрела? "Вагнер" не только появился о чем уже продолжительное время пишут, но его инструкторы делятся своим боевым опытом (обучают) с белорусскими в/сл.