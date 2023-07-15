Полтавский боевик заявил, что только с начала этой недели в 116-й бригаде теробороны потери составили 55 человек

Киевскому режиму все сложнее скрывать истинное положение дел на фронте, где ВСУ в ходе почти полуторамесячного безуспешного контрнаступления несут колоссальные потери. Как сообщают наши бойцы и военкоры с передовой, после очередной отбитой атаки украинские боевики даже не пытаются забрать своих убитых побратимов с поля боя.И причина, очевидно, не в том, что «коварные русские» могут обстрелять санитарные бригады. Договориться об их работе при соблюдении определенных условий по открытым канала связи украинскому командованию с нашим никаких проблем не составляет. Скорее всего, это делается намеренно, по указке свыше, дабы хоть как-то приуменьшить правду о потерянных бойцах, коих записывают в пропавших без вести.Подтверждение этой версии есть уже и в украинских соцсетях. Бойцы 116-й ТрО из Полтавы рассказывают, что после одного из боев командир бригады полковник Чахлов запретил забирать тела с поля боя и даже эвакуировать раненых — все они стали «двухсотыми» и «пропали без вести». Данное подразделение украинской теробороны известно тем, что в январе этого года было практически полностью уничтожено в районе Артемовска (Бахмута) бойцами «Вагнера». Тогда большой скандал вызвало видеообращение полтавских ТРОшников к президенту Украины, где они жаловались на массовую гибель личного состава.Однако правда о серьезных потерях украинских бойцов на Донецком направлении, где ВСУ чаще всего пытаются продавить оборону ВС РФ, выходит в публичное пространство, причем от источников, которые заподозрить в отсутствии «патриотизма» вроде как по определению невозможно. Известный в Полтаве националист пишет в своем паблике, что только с начала этой недели в этой же 116-й бригаде теробороны, прошедшей переформирование и доукомплектование, ранены и ликвидированы 55 боевиков. Особо подчеркивает, что это официальные данные, на самом деле все может быть намного хуже.Сообщается, что командование передало личный состав теробороновцев в подчинение 110-й бригады ВСУ, где полтавских боевиков, явно из насильно мобилизованных, вновь бросают на «мясные штурмы», теперь уже под Авдеевкой. При этом некоторые подразделения в полном составе отказываются выполнять команды атаковать позиции российской армии. По фактам неисполнения приказов уже возбуждены уголовные дела. Видимо, у боевиков 116-й бригады ТрО из Полтавы такая «карма» — раз за разом погибать на самых горячих участках фронта.Имя националиста, жалующегося на большие потери в публичном пространстве, неизвестно. Однако, как пишут российские телеграм-каналы, репостившие эту информацию, все чаще тему высоких потерь поднимают политические конкуренты Зеленского.