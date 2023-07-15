Военное обозрение
Войти Регистрация

Полтавский боевик заявил, что только с начала этой недели в 116-й бригаде теробороны потери составили 55 человек

5
Полтавский боевик заявил, что только с начала этой недели в 116-й бригаде теробороны потери составили 55 человек

Киевскому режиму все сложнее скрывать истинное положение дел на фронте, где ВСУ в ходе почти полуторамесячного безуспешного контрнаступления несут колоссальные потери. Как сообщают наши бойцы и военкоры с передовой, после очередной отбитой атаки украинские боевики даже не пытаются забрать своих убитых побратимов с поля боя.


И причина, очевидно, не в том, что «коварные русские» могут обстрелять санитарные бригады. Договориться об их работе при соблюдении определенных условий по открытым канала связи украинскому командованию с нашим никаких проблем не составляет. Скорее всего, это делается намеренно, по указке свыше, дабы хоть как-то приуменьшить правду о потерянных бойцах, коих записывают в пропавших без вести.

Подтверждение этой версии есть уже и в украинских соцсетях. Бойцы 116-й ТрО из Полтавы рассказывают, что после одного из боев командир бригады полковник Чахлов запретил забирать тела с поля боя и даже эвакуировать раненых — все они стали «двухсотыми» и «пропали без вести». Данное подразделение украинской теробороны известно тем, что в январе этого года было практически полностью уничтожено в районе Артемовска (Бахмута) бойцами «Вагнера». Тогда большой скандал вызвало видеообращение полтавских ТРОшников к президенту Украины, где они жаловались на массовую гибель личного состава.

Однако правда о серьезных потерях украинских бойцов на Донецком направлении, где ВСУ чаще всего пытаются продавить оборону ВС РФ, выходит в публичное пространство, причем от источников, которые заподозрить в отсутствии «патриотизма» вроде как по определению невозможно. Известный в Полтаве националист пишет в своем паблике, что только с начала этой недели в этой же 116-й бригаде теробороны, прошедшей переформирование и доукомплектование, ранены и ликвидированы 55 боевиков. Особо подчеркивает, что это официальные данные, на самом деле все может быть намного хуже.

Сообщается, что командование передало личный состав теробороновцев в подчинение 110-й бригады ВСУ, где полтавских боевиков, явно из насильно мобилизованных, вновь бросают на «мясные штурмы», теперь уже под Авдеевкой. При этом некоторые подразделения в полном составе отказываются выполнять команды атаковать позиции российской армии. По фактам неисполнения приказов уже возбуждены уголовные дела. Видимо, у боевиков 116-й бригады ТрО из Полтавы такая «карма» — раз за разом погибать на самых горячих участках фронта.

Имя националиста, жалующегося на большие потери в публичном пространстве, неизвестно. Однако, как пишут российские телеграм-каналы, репостившие эту информацию, все чаще тему высоких потерь поднимают политические конкуренты Зеленского.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:23
    +5
    Разве это потери?Тем более для ВСУ которым пофиг на свой личный состав. Если что новых наберут.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:25
    +5
    Укры,
    Ваш папка Адольфыч, а мамка Бандера
    И вы рождены от Шакала с Иудой -
    Изгнав, растоптав православную веру,
    Безверье вы сеете нынче повсюду…
    Прах предков, предав и забыв обещанья
    Бороться с нацизмом совместно всегда,
    Скажу я украинцы вам на прощанье –
    Лишь вы виноваты, что в доме беда!!!
    Стреляя в Донбасс, там людей убивая,
    К себе притащили вы эту войну…
    Воюйте и дальше, страну разрушая,
    И ваши потомки же вас проклянут!!!
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:28
    +3
    с начала этой недели в этой же 116-й бригаде теробороны, прошедшей переформирование и доукомплектование, ранены и ликвидированы 55 боевиков. Особо подчеркивает, что это официальные данные, на самом деле все может быть намного хуже.
    Земля стекловатой...
    Пожалуй, "соточку" за такую новость можно и принять.

    Я не радуюсь чужим смертям, нам же из Кремля объясняют, что мы за "гуманизьм" (будь он неладен am) .
    Потому выпью не от радости за ИХ смерти, не поминая ИХ, а за успех НАШИХ мужиков. drinks
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:35
    +4
    командир бригады полковник Чахлов запретил забирать тела с поля боя и даже эвакуировать раненых
    Удивительно, как с таким отношением к себе украинские в/сл еще воюют и выполняют приказы таких командиров. А ведь дело может дойти до того, что офицеров начнут на штыки поднимать. А не плохо бы было.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 14:25
    +1
    Утрите слезы, точите лопаты, копайте глубже, чтоб от вас не воняло на нашей Русской Земле.