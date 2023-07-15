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Представитель МИД России: Атаки на российские АЭС могут привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе

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Представитель МИД России: Атаки на российские АЭС могут привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе

Поскольку вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают атаки и провокации против российских атомных электростанций, может возникнуть критическая ситуация. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.


Ранее стало известно, что 14 июля в городе Курчатов Курской области РФ, где находится Курская АЭС, упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Благодаря эффективным действиям средств противовоздушной обороны ВС РФ, объект не пострадал. Не было в результате происшествия и пострадавших.

Однако сам инцидент свидетельствует о попытке украинской стороны устроить диверсию именно против АЭС. По словам Захаровой, это – не первая провокация киевского режима против Курской АЭС. Еще в августе 2022 года украинскими диверсантами были взорваны опоры линий электропередачи данной станции.

Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе

- подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ призвала такие международные структуры как Организация Объединенных Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) обратить внимание на действия украинского режима и подвергнуть их максимально жесткому осуждению. Это необходимо для предотвращения дальнейших подобных провокационных действий в отношении российских объектов атомной энергетики.
Использованы фотографии:
МИД России
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8 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:30
    +3
    Народы, которые не захотели строить Рай на земле, получат ад на земле. Всё справедливо в этом мире.....
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:50
      -1
      Цитата: иван2022
      Всё справедливо в этом мире.....

      С каких пор?... lol

      Если чо - я фаталист. Справедливость в мире только одна - справедливость силы (вспомнилась одноимённая книга Ю.Власова, земля пухом великому Спортсмену и Человеку).
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:32
    +5
    МАГАТЭ ты моё, МАГАТЭ...
    Ты прикрылось опять словами,
    Что не знаешь, кто в том виноват,
    Как ракеты от Хаймерсов сами
    На АЭС в Запорожье летят...
    Впрочем, нам всё и так понятно,
    Что с Зеленским ваш общий босс,
    Объяснил вам с шутом наглядно,
    Отвечать как на этот вопрос...
    «Орки сами в себя стреляли –
    Они любят в себя стрелять,
    Они все мазохистами стали,
    Они любят себя убивать...»
    А я знаю, что в Киеве тоже
    «Искандеры» свои в гости ждут...
    Так давайте им в этом поможем –
    Пусть они себя сами убьют...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:36
      0
      Цитата: Lev_Russia
      Lev_Russia (Лев)

      Спасибо за прекрасные подборки стихотворений.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:40
    0
    Чистой воды популизм. Аналитики, которая разбирает, почему невозможно в результате теракта на российских АЭС создать второй Чернобыль в интернете достаточно. Специалисты это прекрасно знают, поэтому в Европе никто и не беспокоится происходящим - ничего Европе не грозит. Последствия будут очень локальными.

    https://bloknot.ru/glavnaya/terakt-na-ae-s-zvuchit-kak-nachalo-apokalipsisa-no-sposobny-li-diversanty-sprovotsirovat-katastrofu-analogichnuyu-chernoby-lyu-ili-fukusime-1016845.html
  4. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 13:41
    +5
    Это она так плачет и беспокоится о европе ? давит на жалость ?)) Х-тьфу. А заражение территорий РФ это вторично ? Министерство озабоченности.Х-тьфу 2 раза. Вначале сво киев за неделю, а сейчас скулеж "нибейте пажалуста наши АЭС". Верной дорогой идем, товарищи. А если США действительно начнут лендлиз ? что тогда?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:58
      +1
      Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины...
      Решительно осуждаем во 2 раз злонамеренные планы Украины...
      Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины в 3 раз....
      Марина Владимировна... со стороны ваши подобные выступления выглядят очень глупо...не подрывайте свой авторитет. hi
  5. Million
    Million Сегодня, 14:14
    +1
    Почему в Европе? Надо в США! Европа под штатами лежит.