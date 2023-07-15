Представитель МИД России: Атаки на российские АЭС могут привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе

Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе

Поскольку вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают атаки и провокации против российских атомных электростанций, может возникнуть критическая ситуация. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.Ранее стало известно, что 14 июля в городе Курчатов Курской области РФ, где находится Курская АЭС, упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Благодаря эффективным действиям средств противовоздушной обороны ВС РФ, объект не пострадал. Не было в результате происшествия и пострадавших.Однако сам инцидент свидетельствует о попытке украинской стороны устроить диверсию именно против АЭС. По словам Захаровой, это – не первая провокация киевского режима против Курской АЭС. Еще в августе 2022 года украинскими диверсантами были взорваны опоры линий электропередачи данной станции.- подчеркнула Захарова.Представитель МИД РФ призвала такие международные структуры как Организация Объединенных Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) обратить внимание на действия украинского режима и подвергнуть их максимально жесткому осуждению. Это необходимо для предотвращения дальнейших подобных провокационных действий в отношении российских объектов атомной энергетики.