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Гранатометчик российской армии притворился украинцем и в одиночку захватил в плен троих боевиков ВСУ

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Гранатометчик российской армии притворился украинцем и в одиночку захватил в плен троих боевиков ВСУ

Чудеса солдатской смекалки проявил военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне боевых действий под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). О поступке российского пехотинца рассказал ТАСС командир штурмового отряда с позывным Рубеж.


Ночью подразделение осуществляло штурм одного из опорных пунктов украинских формирований. Гранатометчик российской армии с позывным Тапок подносил своим сослуживцам боеприпасы. В один момент он оказался в одном опорном пункте с боевиками ВСУ. Недолго думая, смекалистый солдат сообразил, что к чему, и притворился украинским военным.

Как рассказал командир штурмового отряда ТАСС, гранатометчик притворился украинцем и обратился к солдатам противника на украинском языке. Он сказал им, что сейчас будет штурм и нужно срочно бежать. Украинские военные поверили нашему пехотинцу и вышли из укрытия. После этого Тапок приказал им бросить оружие. Так гранатометчик российской армии в одиночку захватил в плен троих боевиков ВСУ.

Причиной такого развития событий стали два фактора. Во-первых, наш боец проявил сообразительность и смекалку, не растерялся в опасной ситуации, и это позволило ему, взяв инициативу, завладеть контролем над происходящим.

Во-вторых, данное событие свидетельствует о невысоком уровне подготовки и мотивации украинских боевиков, среди которых все большую часть составляют принудительно мобилизованные гражданские лица с отсутствием опыта не то, что участия в боевых действиях, но и военной службы в принципе.

Сам гранатометчик с позывным Тапок за то, что взял в плен троих украинских боевиков, да еще с такой предысторией, был награжден высокой государственной наградой - орденом Мужества.
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18 комментариев
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  1. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 13:45
    +8
    МОжет причиной такого развития стало отсутствие нормальной связи и понимание своего местоположения ввиду отсутствия сетецентрики ? Героизм одних является следствием рас***йства других. Му-му и деревообработчику привет
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 13:54
      +12
      В хаосе и суматохе боя очень легко выйти не туда, или увлечься, не заметить отхода своих и с удивлением обнаружить себя на позиции в одиночестве, такое сплошь и рядом
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:08
        +2
        Как тут не вспомнить Чарли Чаплина "На войне", где его в немецкую армию мобилизовали, а он на поле боя случайно в цепь англичан встал
        1. KJIETyc
          KJIETyc Сегодня, 14:34
          +1
          Вспомните еще эпоху Пунических войн. Спутники, защищенная связь, навигация- это все от лукавого
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:13
        +2
        Подобное уже было в прошлом году.Боец молодец,безусловно.Только как он в одиночку оказался в чужом опорнике.Да,сплошь и рядом,и хорошо что так закончилось.Видно что и наши так попадают в плен.Судя по количеству обменов пленных
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 14:52
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Подобное уже было в прошлом году.Боец молодец,безусловно.

          Подобное было в прошедшем году...
          Боец — молодец, безусловно!
          Ему бы медаль — Золотую звезду,
          Что действовал столь хладнокровно.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:45
    +3
    В один момент он оказался в одном опорном пункте с боевиками ВСУ.
    А куда делись его сослуживцы?
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:47
    -2
    [
    i]Гранатометчик российской армии притворился украинцем и в одиночку захватил в плен троих боевиков ВСУ[/i]

  4. Степняк
    Степняк Сегодня, 13:47
    +3
    Я не очень разделяю мнение о том,что война эта гражданская, но блин, факты - вещь упрямая!
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 13:57
      0
      а это она сволочь и есть, пока свой пост писал Вы квинтэссенцию выдали
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:48
    +3
    Гранатометчик российской армии притворился украинцем и в одиночку захватил в плен троих боевиков ВСУ

    smile Типа Мыкола подь сюды, покажу тебе кое что.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:56
      0
      Лёха,вот вы и спалились---ваша фраза даже на суржик не тянет! laughing laughing
  6. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 13:56
    +2
    в начале СВО история была когда наши (не помню где) зашли в населенный пункт, расположились, развернулись, сбегали (не раз и не два) на соседний блок-пост курева стрельнуть, в ответ чем могли поделились и что-то чуть только не на третий день на шевроны друг у друга посмотрели, как расходились не знаю
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:58
    +4
    Ночью подразделение осуществляло штурм одного из опорных пунктов украинских формирований. Гранатометчик российской армии с позывным Тапок подносил своим сослуживцам боеприпасы. В один момент он оказался в одном опорном пункте с боевиками ВСУ. Недолго думая, смекалистый солдат сообразил, что к чему, и притворился украинским военным.
    Сразу видно что опыт похода в ночной ларёк не пропал даром, стало быть знал куда и что нести за что не раз тапком получал. "Хотьба по приборам" наше всё... good drinks bully
  8. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 14:10
    +3
    Дай Бог здоровья этому гранатометчику!
  9. Roust
    Roust Сегодня, 14:21
    0
    Хвала Всевышнему, что вовремя благоразуиил нашего Воина и дал жизнь троим славянам.
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:22
    0
    Ох уж эти ночные походы не пропали даром. Снаровка, смекалка, внимание к работе нарядов милиции и работа приборов залог благоприятного похода и выполнение поставленной задачи... good drinks bully
  11. Стас1973
    Стас1973 Сегодня, 14:30
    +1
    Чудеса и героизм рядовых - это полный про**еб результатов планирования командиров.
    Святое правило.
    Что было в 1992 году в Абхазии, что в 1993 в Югославии, что в 1994-2000 в Чечне.
    Те же яйца, только в профиль