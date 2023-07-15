Гранатометчик российской армии притворился украинцем и в одиночку захватил в плен троих боевиков ВСУ

Чудеса солдатской смекалки проявил военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации в зоне боевых действий под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). О поступке российского пехотинца рассказал ТАСС командир штурмового отряда с позывным Рубеж.
Ночью подразделение осуществляло штурм одного из опорных пунктов украинских формирований. Гранатометчик российской армии с позывным Тапок подносил своим сослуживцам боеприпасы. В один момент он оказался в одном опорном пункте с боевиками ВСУ. Недолго думая, смекалистый солдат сообразил, что к чему, и притворился украинским военным.
Как рассказал командир штурмового отряда ТАСС, гранатометчик притворился украинцем и обратился к солдатам противника на украинском языке. Он сказал им, что сейчас будет штурм и нужно срочно бежать. Украинские военные поверили нашему пехотинцу и вышли из укрытия. После этого Тапок приказал им бросить оружие. Так гранатометчик российской армии в одиночку захватил в плен троих боевиков ВСУ.
Причиной такого развития событий стали два фактора. Во-первых, наш боец проявил сообразительность и смекалку, не растерялся в опасной ситуации, и это позволило ему, взяв инициативу, завладеть контролем над происходящим.
Во-вторых, данное событие свидетельствует о невысоком уровне подготовки и мотивации украинских боевиков, среди которых все большую часть составляют принудительно мобилизованные гражданские лица с отсутствием опыта не то, что участия в боевых действиях, но и военной службы в принципе.
Сам гранатометчик с позывным Тапок за то, что взял в плен троих украинских боевиков, да еще с такой предысторией, был награжден высокой государственной наградой - орденом Мужества.