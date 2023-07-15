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Органы ФСБ предотвратили готовившиеся украинскими спецслужбами покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

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Органы ФСБ предотвратили готовившиеся украинскими спецслужбами покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

В Российской Федерации была предотвращена попытка украинских спецслужб организовать физическое устранение известных российских журналисток. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации.


Как стало известно оперативникам ФСБ РФ, украинские спецслужбы планировали устранение главного редактора МИА «Россия сегодня» и Russia Today (RT) Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак. Для реализации этой цели были привлечены находившиеся на территории России члены одной из экстремистских группировок неонацистского толка.

Преступники занялись разведкой возле мест работы и проживания Симоньян и Собчак. Однако их планы стали известны российским контрразведчикам. В минувшую пятницу в Москве и Рязанской области прошли задержания – оперативники ФСБ взяли членов неонацистской группировки. Подозреваемые уже дали показания, в которых подтвердили, что готовили убийства журналисток по поручению куратора из Службы безопасности Украины (СБУ). Преступникам обещали по 1,5 миллиона рублей за совершение каждого убийства.

В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ножи. Контрразведчики также изъяли компьютеры, в которых может храниться интересующая следствие информация.

Таким образом, мы видим, что украинские спецслужбы не отказываются от планов дальнейшего осуществления покушений на российских «лидеров общественного мнения», включая журналистов. Жертвами преступного киевского режима уже стали политолог и журналист Дарья Дугина, военный корреспондент Владлен Татарский, был тяжело ранен во время покушения писатель, политик и майор Росгвардии Захар Прилепин, а его друг и соратник Александр Шубин погиб во время взрыва автомобиля писателя.
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32 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:14
    +18
    Зачем???Предотвращать на лошадь Собчака!
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 14:22
      +5
      Видимо дело в том, что одни фсбшники вычисляют и обезвреживают реальных террористов, готовящих теракты, и находят у них оружие, взрывчатку и средства связи, а другие обезвреживают террористов, готовящих теракты на собчак и находят у них брошюры как сделать бомбу, флаги и ножи.
      Для тех кто не понял - второй образ собирательный из некоторых событий последних лет.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:27
        0
        На неё покушение могут готовить, если только на это самое ФСБ и собирались улики подкинуть. Типа один из исполнителей потерял во время операции своё удостоверение.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:26
      +1
      Ну темерь,Собчак оторвется на заказчиках. Со всей свойственной ей, " пролетарской спесью"))
    3. ААК
      ААК Сегодня, 14:39
      +5
      Ну ладно Симоньян, но Лошадь-то как в жертвенные патриоты выбилась!!!??? Она же как тот советский прапорщик из анекдота про прейскурант душманского снайпера!!!... просто как Станиславский - НЕ ВЕРЮ!!!!
    4. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:41
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Зачем???Предотвращать на лошадь Собчака!

      А если так: зачем покушаться на лошадь Собчака?
      Если есть ответ на этот вопрос, то будет и на ваш.
    5. 9PA
      9PA Сегодня, 14:53
      +2
      Поддерживаю бро, и Симоньян то же. А то их послушаешь, все хорошо прекрасная маркиза а на фронте оказывается даже аистенков нет, которые Очень нужны. Зато у Симоньян зарплата великолепная
  2. Million
    Million Сегодня, 14:16
    +11
    Собчак то кому нужна?
    Журналистка она никакая.
    Разве что хотели устранить как крестницу Верховного главнокомандующего.
    1. Valter1364
      Valter1364 Сегодня, 14:37
      0
      Вы сами же и ответили на свой вопрос. :) Рейтинг упал, забывать стали. Да и белкой она стала, вместо крысы, только из-за своего пиара. Напомнить надо электорату, что она не крыса, а как бы белка.
    2. ettore
      ettore Сегодня, 14:48
      +1
      Цитата: Million
      Собчак то кому нужна?
      Журналистка она никакая.
      Разве что хотели устранить как крестницу Верховного главнокомандующего.

      Сакральная жертва, да и не отработала вложенные средства или не смогла отчитаться за потраченное.
  3. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 14:16
    +7
    Лидеров общественного мнения? Мдааа. Какое мнение, такие и лидеры.
  4. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 14:16
    +10
    Я знаю, что так нельзя, и что жизни нужно защищать, какими бы они ни были. Поэтому - спасибо сотрудникам ФСБ. Но при чтении новости
    Органы ФСБ предотвратили готовившиеся украинскими спецслужбами покушения на.. ...Ксению Собчак

    Первая мысль была:
    "ЗАЧЕМ?!!!"
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 14:23
      +3
      Добрый день!!! hi PR это, по крайней мере в отношении Собчак
  5. grem
    grem Сегодня, 14:17
    +7
    собчак для вида подцепили ха ха ха ..Она ведь драпала через Литовскую границу ?
    Ай да ВВП ,видать пообещал за дочкой дряной присмотреть покойнику Собчак ..И даже в презики ее двинул ..
    Ну хитер ВВП )))) Умеет держать слово ,за это уважуха
    А вот Симонян там все возможно ..Эти черти решили уничтожать всех кто как либо поддерживает Власть !
    И уже список большой ,если подсчитать ..А их нацистские предатели так и живы .Почему ?
    Дугин !!!!! Помните такого в депрессию впал ,когда укронацики его дочь убили ..Тварииии
  6. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 14:21
    +8
    Собчак наверное за эту новость доплатила.
    Нужно же в тренде всегда быть
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 14:29
      +1
      Собчак наверное за эту новость доплатила.
      Нужно же в тренде всегда быть


      Самый громкий самопиар для неё это застрелиться.
      1. grem
        grem Сегодня, 14:38
        0
        Цитата: Бывший солдат
        Собчак наверное за эту новость доплатила.
        Нужно же в тренде всегда быть


        Самый громкий самопиар для неё это застрелиться.

        Кстате могут ее завалить и обвинить ВВП ...Он обещал ее отцу присмотреть за дрянной девчонкой (бабой ) И он выполняет свое обещание данное !
        Теперь ее охранять будут хе хе Ну так нужно ..
        Запад и укросаксы запустили схему ликвидации ВСЕХ ! ..Залужный так и прямо сказал недобиток про русских и что с ними будет ..
        Завалить нужно хада !!!
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:21
    +4
    Собчак террористы СБУ могли ликвидировать еще в Литве...непонятно каким боком она тут прицеплена.
    А вот Симонян да... лакомая цель для будановских убийц.
    1. grem
      grem Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Собчак террористы СБУ могли ликвидировать еще в Литве...непонятно каким боком она тут прицеплена.

      ВВП Собчак(отцу ) был многим обязан и вот эту "самку собаки " охраняет .
      А эта вроде успогоилась ..Если запад ее завалит ,ВВП не простит им !
      Я бы тоже так сделал . hi
      Обещание нужно держать !!!
  8. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:22
    +2
    Интересно, как теперь Собчак будет поддерживать киевский режим и выступать против СВО 8)
    1. grem
      grem Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: Reindeer
      Интересно, как теперь Собчак будет поддерживать киевский режим и выступать против СВО 8)

      Теперь еще сильнее будет !!! Дрянная девчонка ,лишь бы дяди Вове нагадить
      Вот такие дуууры бывают Он ее терпит ради ее отца покойника ..
      Умный мужик был Собчак ,хоть и либер ..
      P.S. Читал мемуары Собчака ..Ректором был Ленинградского института ..Решил выдвинутся в "мэры" и Володю с собой забрал
      На вопрос ВВ вы знаете кем я тут работал ? Собчак прямо сказал ЗНАЮ ..!!! Страна рушилась ..И я уверен ВВП честно служил Собчаку и держал слово !
  9. Планем
    Планем Сегодня, 14:22
    +2
    Как говорится, свежо предание, да верится с трудом! Вот когда суд вынесет обвинительный приговор виновным в указанном деянии, тогда и можно будет поверить в его предотвращение. Да и зачем бандерофашстам убивать К. Собчак? Она ведь против Российской державы, а значит, для них почти своя. Кроме того, она связана со многими "испуганными патриотами", которые выступают против СВО. Так что, ее убийство им политически невыгодно. Да и вряд ли они посмеют убивать М. Симоньян, поскольку она, в отличие от Дугиной, Татарского и Прилепина, приближена к высшему руководству России, включая самого Путина, что может спровоцировать ответные действия в отношении деятелей киевского режима.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:24
    0
    Цитата: grem
    А их нацистские предатели так и живы .Почему ?

    Как сказал ВВП... это не наш метод...с чем я категорически не согласен...когда ликвидировали Черного Араба и Басаева так о методах не говорили...стареет ВВП... глаз не тот и хватка слабеет.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 14:26
    +3
    Маргоша-наш человек,это да.......а Ксюха,как в проруби.....
  12. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:27
    +7
    Думаю за Собчак все спасибо скажут и не чихнут. Думаю это упоминание в новостях просто пиар для нее. Похоже ей скучно стало в Израиле, домой захотелось
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:33
    +1
    Для реализации этой цели были привлечены находившиеся на территории России члены одной из экстремистских группировок неонацистского толка.
    Странно что такие организации ещё функционируют. За Ксению Собчак отдельное "спасибо". Без неё в медийном пространстве Российской Федерации было бы скучновато. request
  14. sabakina
    sabakina Сегодня, 14:36
    +2
    Убить Собчак тек же нереально, как Чубайса!
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:41
    +2
    Ксюша-лошадь то кому нужна? Кроме медийных скандалов она больше ничего не умеет. Хотя возможно её зависть замучила. К ветерану ресторанных боев, геройски раненому в задницу. А то она как ковбой Джо, который нафиг никому не нужен. wassat
  16. seacap
    seacap Сегодня, 14:44
    +3
    Собчак то тут при чем, скандалы уже не катят и не уместны, так таким образом решила про свое бездарное существование напомнить, слепив из себя жертву и мученика, уже забыла, что изрекала в прошлом году, как и ее мамаша? Ее могли бы грохнуть вообще без затей и всякого напряга, прямо посреди улицы, заплатив бомжу 10 юро или банально, переехать машиной за бесплатно (за списание штрафов водителю).Т.б. с учетом, что это вообще бессмысленно и данная личность, кроме морально раздражающего эффекта для людей ничего не "производит", скорее даже, создавая и поддерживая негативный общественный имиджевый фон по отношению первых лиц государства, эффективно работает на стороне врага и в его интересах. Они, по идее, ее награждать должны, а не, типа, покушаться. Может это просто был курьер с наградой? А вот Симонян давно уже пора было брать под охрану, как и ее семью.
  17. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:48
    0
    Цитата: oppozite28
    Без неё в медийном пространстве Российской Федерации было бы скучновато.

    Да уж...в гробу на свадьбу приехать...до этого еще никто не додумался кроме Ксюши.
  18. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:50
    0
    Цитата: sabakina
    Убить Собчак тек же нереально, как Чубайса!

    Ага...Чубайсу удивительно везло во всех покушениях на него.
  19. Cicerist98
    Cicerist98 Сегодня, 15:06
    0
    So why isn't Russia retaliating with assassinations of Ukrainian Nazi-fascist nationalist ideologues, propagandists and politicians (who are, in fact, the people who keep the war going)?

    One-sided "humanism" again? "We are not like that"? Or just simple stupidity and cowardice?