В Российской Федерации была предотвращена попытка украинских спецслужб организовать физическое устранение известных российских журналисток. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации.Как стало известно оперативникам ФСБ РФ, украинские спецслужбы планировали устранение главного редактора МИА «Россия сегодня» и Russia Today (RT) Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак. Для реализации этой цели были привлечены находившиеся на территории России члены одной из экстремистских группировок неонацистского толка.Преступники занялись разведкой возле мест работы и проживания Симоньян и Собчак. Однако их планы стали известны российским контрразведчикам. В минувшую пятницу в Москве и Рязанской области прошли задержания – оперативники ФСБ взяли членов неонацистской группировки. Подозреваемые уже дали показания, в которых подтвердили, что готовили убийства журналисток по поручению куратора из Службы безопасности Украины (СБУ). Преступникам обещали по 1,5 миллиона рублей за совершение каждого убийства.В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ножи. Контрразведчики также изъяли компьютеры, в которых может храниться интересующая следствие информация.Таким образом, мы видим, что украинские спецслужбы не отказываются от планов дальнейшего осуществления покушений на российских «лидеров общественного мнения», включая журналистов. Жертвами преступного киевского режима уже стали политолог и журналист Дарья Дугина, военный корреспондент Владлен Татарский, был тяжело ранен во время покушения писатель, политик и майор Росгвардии Захар Прилепин, а его друг и соратник Александр Шубин погиб во время взрыва автомобиля писателя.