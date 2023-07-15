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В Минобороны России отчитались об итогах завершившегося весеннего призыва

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В Минобороны России отчитались об итогах завершившегося весеннего призыва

Очередной призыв на воинскую службу стартовал после публикации президентом Владимиром Путиным соответствующего указа. В российскую армию и другие силовые структуры нашей страны с этого момента было направлено 147 тысяч новобранцев.


В пресс-службе оборонного ведомства нашей страны сообщили сегодня, что призывная кампания завершилась.

В Минобороны России подробно отчитались об итогах завершившегося весеннего призыва.

Там рассказали, что уже 1 апреля в военкоматах страны заработали призывные комиссии. И 20-го числа того же месяца со сборных пунктов в воинские части и учебные соединения отправились первые призывники. Каждому из них было предоставлено право выбора рода или вида войск, разумеется, с учетом их физического состояния и показателей профессионального психологического отбора.

Перед тем, как отбыть со сборного пункта, новобранцам выдали форму. Если молодого человека призвали в Военно-морской флот, то он получил обмундирование черного цвета, если в ВДВ или ВКС – синего. Призванным в другие войска выдали форму защитного цвета. Помимо этого, каждый новобранец получил банковскую и личную электронную карту, а также несессер.

Для доставки вновь прибывших к месту службы было задействовано 14 рейсов авиации ВКС и 153 гражданских. Также для их доставки было использовано около двух тысяч железнодорожных вагонов пассажирских поездов и автотранспорт, принадлежащий Минобороны.

Помимо этого, все военнослужащие-срочники, срок службы которых завершился, были уволены в запас и отправлены домой по месту жительства.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:30
    +3
    Честно говоря эта информация малоинтересна.
    Куда интересней было бы узнать движется ли дело в насыщение наших командиров средствами разведки, отечественными малыми БПЛА, средствами управления боем и т. д.... что сейчас очень актуально.
    Наши бойцы говорят захватили вражеский планшет командира...где в реальном времени выводится и вводится вся информация о противнике на данном участке...причем ее вводит не только владелец планшета но и командиры других подразделений...очень хорошая и полезная штука для командира в бою.
    Не надо тратить кучу времени на доклады в верхние инстанции для организации артудара.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 14:55
      +1
      Согласен!
      Еще было бы интересно, а сколько из закончивших срочку - осталось по контракту?
      Я хоть и учился... пошел. Потом 2 года по контракту. Потом ранение серьезное. Полгода по госпиталям в итоге все-таки еще 2 года инструктором и демобилизовался. Об этих годах не жалею. good
  2. zenion
    zenion Сегодня, 14:56
    -1
    Самое главное в этой штормиловке, что бы бояре живы остались. Среди них ведь затеряться можно.