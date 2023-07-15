В Минобороны России отчитались об итогах завершившегося весеннего призыва

Очередной призыв на воинскую службу стартовал после публикации президентом Владимиром Путиным соответствующего указа. В российскую армию и другие силовые структуры нашей страны с этого момента было направлено 147 тысяч новобранцев.
В пресс-службе оборонного ведомства нашей страны сообщили сегодня, что призывная кампания завершилась.
В Минобороны России подробно отчитались об итогах завершившегося весеннего призыва.
Там рассказали, что уже 1 апреля в военкоматах страны заработали призывные комиссии. И 20-го числа того же месяца со сборных пунктов в воинские части и учебные соединения отправились первые призывники. Каждому из них было предоставлено право выбора рода или вида войск, разумеется, с учетом их физического состояния и показателей профессионального психологического отбора.
Перед тем, как отбыть со сборного пункта, новобранцам выдали форму. Если молодого человека призвали в Военно-морской флот, то он получил обмундирование черного цвета, если в ВДВ или ВКС – синего. Призванным в другие войска выдали форму защитного цвета. Помимо этого, каждый новобранец получил банковскую и личную электронную карту, а также несессер.
Для доставки вновь прибывших к месту службы было задействовано 14 рейсов авиации ВКС и 153 гражданских. Также для их доставки было использовано около двух тысяч железнодорожных вагонов пассажирских поездов и автотранспорт, принадлежащий Минобороны.
Помимо этого, все военнослужащие-срочники, срок службы которых завершился, были уволены в запас и отправлены домой по месту жительства.