Вооруженными силами Российской Федерации в течение минувших суток были отражены многочисленные атаки противника на различных направлениях. Только на Донецком направлении ВС РФ отбили 17 атак украинских формирований, сообщает в традиционной сводке официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя Минобороны РФ, украинские формирования пытались атаковать российские позиции в Марьинке, Новомихайловке, Курдюмовке, Клещеевке, Северном и других населенных пунктах. В Курдюмовке российские бойцы нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Только на этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 315 боевиков, 2 бронемашины, 3 пикапа и гаубицу Д-30.
ВС РФ нанесли поражение личному составу и военной технике ВСУ на Краснолиманском направлении – в районах населенных пунктов Терны, Невское, Червоная Диброва. Под населенным пунктом Торское ВС РФ отбили две атаки украинских формирований, а под Червоной Дибровой уничтожили диверсионную группу противника.
По данным Минобороны РФ, в течение суток только на Краснолиманском направлении враг потерял 70 боевиков, 2 бронемашины, 3 пикапа и гаубицу Д-20, был уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны в окрестностях Ямполя.
Продолжаются активные боевые действия на Южно-Донецком направлении, где в районе Старомайорского и Ровнополя уничтожили 2 разведгруппы ВСУ, отбили атаки украинских морских пехотинцев под населенным пунктом Урожайное. Минобороны РФ сообщает, что здесь пытались наступать боевики из 37-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ.
На Запорожском направлении наши военные нанесли удары по позициям 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ под селом Пятихатки, а в районе села Жеребянки уничтожили разведгруппу противника. В итоге на Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял 210 боевиков, 5 бронемашин, 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-30 и Д-20.
В окрестностях Макаровки ВС РФ нанесли удары по складу с боеприпасами 129-й бригады территориальной обороны ВСУ. Кроме того, авиация поразила склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Ямполя, Новосоленого и Малой Токмачки.
Отдельно стоит обратить внимание на обстановку на Купянском направлении. Здесь российские войска наносили артиллерийские и авиационные удары по позициям и местам дислокации личного состава и военной техники противника в Новомлынске, Молчаново, Красном Первом. ВСУ потеряли на данном направлении 20 боевиков, 2 бронемашины, 3 автомобиля, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика». На Херсонщине потери ВСУ составили до 30 боевиков, 3 автомобиля, 1 гаубицу «Мста-Б» и 1 САУ «Акация».