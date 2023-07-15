Западная пресса: Длящееся больше месяца украинское контрнаступление привело ко взятию нескольких деревень в направлении Азовского моря

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия бросает все свои ресурсы на кампанию, чтобы помешать киевским войскам продвигаться в ходе контрнаступление.

Западная пресса пишет о ходе украинского контрнаступление, отмечая, что ВСУ с начала июня не могут добиться решения тех задач, которые ставились изначально. Информационная служба Reuters пишет, что украинское контрнаступление, которое длится уже больше месяца, пока привело ко взятию нескольких деревень в направлении Азовского моря, а также некоторых территорий в районе Бахмута (Артёмовска).Приводятся и заявления Зеленского, который пытается оправдать отсутствие значимых для ВСУ успехов на фронте:Зеленский сетует то на обширные российские минные поля, то на отсутствие «достаточного количества техники и боеприпасов», то на погодные условия, то на характер местности в зоне проведения операции на Запорожском направлении.При этом Зеленский в своих обращениях всё чаще делает отсылку к тому, что «украинцы должны чётко понимать, что Россия предпринимает все меры для остановки украинских солдат».Напомним, что накануне главком ВСУ Залужный в интервью западной прессе заявил, что «возьмёт Крым, даже если союзники будут против». Этот спич прозвучал как попытка продемонстрировать решимость и самостоятельность, хотя все прекрасно знают, что если союзники киевского режима действительно будут против, то уж точно не Залужному идти против их воли. Мало того, Залужный, включая режим «мачо», прекрасно понимает, что говорить – одно, а делать – совсем другое, особенно при учёте того, что российские войска явно не собираются позволять командованию ВСУ реализовать планы.