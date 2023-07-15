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Западная пресса: Длящееся больше месяца украинское контрнаступление привело ко взятию нескольких деревень в направлении Азовского моря

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Западная пресса: Длящееся больше месяца украинское контрнаступление привело ко взятию нескольких деревень в направлении Азовского моря

Западная пресса пишет о ходе украинского контрнаступление, отмечая, что ВСУ с начала июня не могут добиться решения тех задач, которые ставились изначально. Информационная служба Reuters пишет, что украинское контрнаступление, которое длится уже больше месяца, пока привело ко взятию нескольких деревень в направлении Азовского моря, а также некоторых территорий в районе Бахмута (Артёмовска).


Приводятся и заявления Зеленского, который пытается оправдать отсутствие значимых для ВСУ успехов на фронте:

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия бросает все свои ресурсы на кампанию, чтобы помешать киевским войскам продвигаться в ходе контрнаступление.

Зеленский сетует то на обширные российские минные поля, то на отсутствие «достаточного количества техники и боеприпасов», то на погодные условия, то на характер местности в зоне проведения операции на Запорожском направлении.

При этом Зеленский в своих обращениях всё чаще делает отсылку к тому, что «украинцы должны чётко понимать, что Россия предпринимает все меры для остановки украинских солдат».

Напомним, что накануне главком ВСУ Залужный в интервью западной прессе заявил, что «возьмёт Крым, даже если союзники будут против». Этот спич прозвучал как попытка продемонстрировать решимость и самостоятельность, хотя все прекрасно знают, что если союзники киевского режима действительно будут против, то уж точно не Залужному идти против их воли. Мало того, Залужный, включая режим «мачо», прекрасно понимает, что говорить – одно, а делать – совсем другое, особенно при учёте того, что российские войска явно не собираются позволять командованию ВСУ реализовать планы.
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6 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:53
    0
    Результат более чем скромный . NYT говорит о 146 кв/км. При длине фронта, можно говориь о продвижении на ряде участков на глубину 2-4км. Это значит по 100-200м в день. Это даже медленнее чем немцы под Верденом в 1916 году.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:06
      +1
      Патовая ситуация.В настоящий момент для прорыва обороны сил нет ни у нас,ни у всук.Собственно говоря-воюем сами с собой.С той стороны такие же,только -антиподы.
  2. zenion
    zenion Сегодня, 14:54
    0
    А ведь все мечтают, что если закопают, то хотя бы со своей ротой. Не дай бог лежать среди москалей.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:59
    0
    Так это, вроде, залужный говорил, мол, дайте мне 300 танков, 600 БМП и сколько то систем залпового огня и их разобью... Дали же, теперь снова здорово? Дайте ещё и я точно возьму Крым? Очередной балабол
  4. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 15:00
    0
    Вот откуда взялось это слово "контрнаступление" ну я так понимаю : если одна сторона делает наступательные операции, а другая сторона пытается их сорвать, то вот это контрнаступление. А когда одна сторона сидит в глухой обороне, а вторая вяло пытается что то предпринять, разве это контрнаступление?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:09
      0
      Цитата: Мрачный Жнец
      Вот откуда взялось это слово "контрнаступление" ну я так понимаю : если одна сторона делает наступательные операции, а другая сторона пытается их сорвать, то вот это контрнаступление. А когда одна сторона сидит в глухой обороне, а вторая вяло пытается что то предпринять, разве это контрнаступление?

      Звучит зато красиво.