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Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы

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Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы

В настоящее время на фронте очень хорошо показывают себя управляемые БПЛА «Ланцет», атаки которых причиняют противнику большой урон. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР.


Экс-комбриг «Востока» доволен БПЛА «Ланцет». Однако, по словам Ходаковского, их не столь много, и они дороги. Дороговизну и нехватку подобных барражирующих боеприпасов офицер тоже считает серьезной проблемой наших войск. Но решение этой проблемы есть.

Именно с этой приоритетной целью мы создавали фонд. Оказывается, тот же Ланцет может быть в десятки раз более дешёвым. Может, статистика немного изменится в сторону "пробелов" из-за более простых решений, но количество применений возрастёт кратно

- подчеркивает Ходаковский в своем Telegram-канале.

Выявляет офицер и некоторые проблемы, о которых и ранее говорили многие военачальники и военкоры. Прежде всего, это дефицит средств контрбатарейной борьбы, а ведь от осколков вражеских снарядов чаще всего и погибают или калечатся российские военнослужащие. Из-за проблем с контрбатарейной борьбой, считает Ходаковский, расчеты ВСУ часами остаются на тех же позициях.

Но даже в такой ситуации, пишет бывший командир «Востока», очевидна несопоставимость потерь у противника и в наших подразделениях. Как пишет Ходаковский, если ВСУ и далее будут следовать прежней стратегии контрнаступления, у них скоро будет явный дефицит мест в госпиталях и даже на кладбищах, причем при отсутствии реальных результатов на фронте. У российских войск потери есть, но они несопоставимы, пишет полковник.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:44
    +1
    Надеюсь что Гермес скоро наконец то дойдёт до серийного производства в нужном количестве.Он бы помог в контрбатарейной борьбе.
    «Гермес» — наземная модификация комплекса, размещаемая на серийных колёсных шасси высокой проходимости(в частности, КамАЗ-43114). Благодаря использованию специализированной многофункциональной РЛС обнаружения целей и сопровождения ракет «Гермес» обладает наибольшей среди всех модификаций дальностью поражения целей в 100 км (при этом используется ракетный ускоритель большего калибра).

    Огромная для подобных систем дальность приближает возможности «Гермеса» к оперативно-тактическим ракетным комплексам при значительно меньшей стоимости. Комплекс обладает высоким потенциалом при контрбатарейной стрельбе.

    За время проведения российской СВО в Сети множество раз появлялись видео, на которых демонстрировалась точность западных боеприпасов, используемых ВСУ. При этом наиболее актуальной проблемой для ВС РФ была и остается контрбатарейная работа. На это неоднократно за последний год обращали внимание российские военные эксперты.
    По мнению специалистов, Россия также обладает высокоточными артиллерийскими боеприпасами, например снарядами «Краснополь». Однако они имеют ряд недостатков: у них меньшая дальность действия из-за отсутствия блока управления при помощи спутниковой навигационной системы и есть необходимость лазерной подсветки цели, а также они очень дорогие, так как их электроника должна выдерживать большие нагрузки при выстреле.

    При этом высокоточных боеприпасов постоянно не хватает подразделениям ВС РФ в зоне проведения СВО. Поэтому они не могут полностью подавить вражескую артиллерию.

    БПЛА-камикадзе (барражирующие боеприпасы) семейства «Ланцет» тоже имеют серьезные ограничения по использованию: малые дальность и масса боевой части, а также нет возможности полноценного массированного одновременного применения (каждый «Ланцет» ведет к цели один оператор). Эксперты пришли к выводу, что для успешной контрбатарейной работы ВС РФ требуется большое количество пусковых установок и боеприпасов к ним наподобие американского M142 HIMARS. Поэтому скорейшее появление в подразделениях ВС РФ отечественного перспективного комплекса управляемого ракетного оружия «Гермес», который обладает рядом преимуществ перед другими системами вооружений, может стать надлежащим ответом на упомянутый вызов.

    Боеприпас «Гермеса» инерциальный и имеет комбинированную ГСН, которая сочетает в себе блок управления при помощи ГЛОНАСС и наведение с помощью лазерной подсветки. Причем электроника боеприпаса не такая требовательная к перегрузкам, как у ствольной артиллерии. При этом он максимально унифицирован с ЗУР системы ПВО «Панцирь» и имеет гарантированную дальность действия 40 км, хотя разработчики говорят, что будет до 100 км.

    Габариты «Гермеса» гораздо меньше размеров РСЗО «Торнадо-С» (пусковые контейнеры можно устанавливать на небольшие транспортные средства). Причем для успешной контрбатарейной работы просто необходимо специализированное современное оружие, а если Россия стремится довести СВО до логического завершения, ей надо совершенствовать системы вооружения и разведки согласно вызовам времени.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:46
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      При этом наиболее актуальной проблемой для ВС РФ была и остается контрбатарейная работа. На это неоднократно за последний год обращали внимание российские военные эксперты.

      Более того, командующий 58 армией Попов перешел в категорию военных экспертов после высказываний о контрбатарейной борьбе.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:50
        +2
        Потому что проблемы надо не замалчивать ,а решать.
        1. иван2022
          иван2022 Сегодня, 15:08
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Потому что проблемы надо не замалчивать ,а решать.

          А узнают об этих проблемах только через интернет?
          Попова отстранил Верховный во - первых чтобы не валял дурака о своими идиотскими "закрытыми чатами", во-вторых потому, что только Верховный имеет право назначать и отстранять. Выбросили вашего Попова на мусорную кучу, вот пусть теперь кукует про что хочет сколько хочет.
      2. Злой орк
        Злой орк Сегодня, 15:08
        0
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Цитата: Orange-Bigg
        При этом наиболее актуальной проблемой для ВС РФ была и остается контрбатарейная работа. На это неоднократно за последний год обращали внимание российские военные эксперты.

        Более того, командующий 58 армией Попов перешел в категорию военных экспертов после высказываний о контрбатарейной борьбе.

        Не знаю кто тебя минусует, но реальность такова, что от тех кто говорит неудобную правду, стараются избавиться.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:45
    +2
    Выявляет офицер и некоторые проблемы, о которых и ранее говорили многие военачальники и военкоры. Прежде всего, это дефицит средств контрбатарейной борьбы, а ведь от осколков вражеских снарядов чаще всего и погибают или калечатся российские военнослужащие. Из-за проблем с контрбатарейной борьбой, считает Ходаковский, расчеты ВСУ часами остаются на тех же позициях.

    Однако... what будут ли сделаны оргвыводы по Ходаковскому за крамольные мысли со стороны МО?
    Одному генералу за подобное уже прописали меры воздействия. request
    Я уж не говорю об известном фигуранте из ЧВК.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:51
      +1
      Возможно, ему дали понять, что теперь про это рассказывать можно. Если повторят по ТВ, это уже будет сигнал для общества.
  3. certero
    certero Сегодня, 14:47
    0
    До войны думалось что подобные задачи при необходимости будет решать ВКС. Но ВКс за линию фронта практически не летает.
    На противник использует в качестве контрбатарейной системы himmercy, у нас же тоже есть ураганы сновидением по глонасу. Почему их не используют?
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:48
    +3
    А как же критика в адрес МО?Уволить и разжаловать?Говорят,пишут о дефиците многих важных видов вооружения.А как насчет самой арты?Много на ВО было статей на эту тему.А что сделанно?Кто владеет информацией.В репортаже о посещении Шойгу полигона с техникой готовящейся к передачи в войска попали в кадр "Град","Акация"и "Зоопарк".
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 14:58
    -1
    Вообще-то подобная информация имеет оперативный характер и должна быть засекречена. Если ее открытым текстом выдают в эфир, то либо в нашей армии что-то совсем не так, либо проводится информационная операция по маскировке реальных оперативных данных.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:00
    0
    Уже много месяцев известно, что ланцетные дроны с максимально возможной поражающей способностью должны производиться серийно, но, похоже, некоторые не хотят этого понимать.