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Пресс-секретарь президента РФ: Представители африканской миссии по Украине смогут пообщаться с Путиным на саммите Россия - Африка

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Пресс-секретарь президента РФ: Представители африканской миссии по Украине смогут пообщаться с Путиным на саммите Россия - Африка

Количество государств, международных организаций и даже отдельных известных людей, навроде главы Ватикана Франциска и экс-президента США Дональда Трампа, предлагающих свои планы урегулирования конфликта на Украине, уже исчисляются десятками. Некоторые предложения содержат кое-какие конструктивные пункты, другие абсолютно невыполнимы по причине отсутствия учета интересов России. В Москве, в свою очередь, придерживаются открытой позиции по этому вопросу, но только с учетом требований РФ.


В июне сразу семь государств Африканского континента выступили с собственной инициативой по урегулированию украинского кризиса мирным путем. Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где пообщалась на эту тему с президентом Зеленским. Результаты этой встречи не афишируются, но судя по продолжающим звучать из Киева неадекватным требованиям к России, миссия африканцев оказалась провальной.

На следующий день африканская делегация приехала в Санкт-Петербург, где посетила ПМЭФ и изложила свой план из десяти пунктов президенту России Владимиру Путину. От миссии с главой российского государства тогда встретился президент ЮАР Сирил Рамапоса. Судя по заявлению, сделанному лидером ЮАР через несколько дней после встречи с президентами Украины и России, в первом раунде переговоров добиться успеха не удалось. Однако, как объявил 19 июня Рамапоса, миротворческая миссия стран Африки будет продолжена.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам, что представители семи африканских государств точно смогут вновь обсудить свои предложения по Украине с Владимиром Путиным на предстоящем 27-28 июля в Санкт-Петербурге втором саммите и экономическом форуме Россия-Африка. По словам Пескова, программа саммита полностью еще не готова, но возможность представителей африканских стран пообщаться с главой российского государства на полях мероприятия будет точно.

Перспективы очередной мирной инициативы по украинскому кризису, мягко говоря, туманны. Очевидно, что западные кураторы во главе с США получают огромные выгоды от продолжения конфликта на Украине, да и Зеленский отказываться от своего абсурдного «мирного плана» не намерен. Скорее всего, основной темой для обсуждения на встрече в Санкт-Петербурге президентов ЮАР и РФ станет предстоящий саммит БРИКС, который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге, и возможный приезд на него Путина с учетом наличия «ордера на арест» главы российского государства, выданного МУС.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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9 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:37
    0
    Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды,

    Им что? Делать нечего? Или они попутно свои вопросы решали, а Украина прицепом шла?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:28
      0
      Цитата: Егоза
      Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды,

      Им что? Делать нечего? Или они попутно свои вопросы решали, а Украина прицепом шла?

      Не, ну Коморские острова, это сила, ну примерно, как кто то из прибалтов.
  2. grem
    grem Сегодня, 15:40
    +1
    Украину нужно мочить ..Иначе Россию замочат экономически и в военном плане. hi
    Такое мое мнение ,после захвата и осквернения святыни Православной ..Помолчим ,эти черти начнут подрывы Лавры и расстрелы монахов и верующих православных ..Они ведь теперь католики и официальный праздник Рождества 25 декабря ..
    Торопятся бесы крестоносцы ..Россия еще свое слово не сказала soldier
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:30
      0
      Цитата: grem
      Они ведь теперь католики и официальный праздник Рождества 25 декабря ..

      Они дети Сатаны, но не христиане.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:40
    0
    Еще бы нам, гражданам России, рассказали какие цели ставит перед собой РФ этими переговорами. А то на Коморских Островах и в Сенегале уже что-то знают, а мы почему=то нет.
  4. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:46
    +4
    Да, кстати: военные действия начались по инициативе президента Путина, который не добился ни одной из целей, декларированных 24 февраля 2022 года.
  5. tarakan
    tarakan Сегодня, 15:56
    -1
    После СВО с Украиной начал уважать Грузию, рванулись, получили и решили, лучше торговать, чем воевать
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:59
    0
    Очевидно, что западные кураторы во главе с США получают огромные выгоды от продолжения конфликта на Украине


    А почему Россия идёт на поводу у Запада тогда?
    Чтобы обломать Запад, нужно конфликт резко закончить. Что в этом сложного?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:18
      +1
      Цитата: Погоны
      Что в этом сложного?

      Ничто в этом так не сложно, как всё. ~C hi