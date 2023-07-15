Пресс-секретарь президента РФ: Представители африканской миссии по Украине смогут пообщаться с Путиным на саммите Россия - Африка

Количество государств, международных организаций и даже отдельных известных людей, навроде главы Ватикана Франциска и экс-президента США Дональда Трампа, предлагающих свои планы урегулирования конфликта на Украине, уже исчисляются десятками. Некоторые предложения содержат кое-какие конструктивные пункты, другие абсолютно невыполнимы по причине отсутствия учета интересов России. В Москве, в свою очередь, придерживаются открытой позиции по этому вопросу, но только с учетом требований РФ.В июне сразу семь государств Африканского континента выступили с собственной инициативой по урегулированию украинского кризиса мирным путем. Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где пообщалась на эту тему с президентом Зеленским. Результаты этой встречи не афишируются, но судя по продолжающим звучать из Киева неадекватным требованиям к России, миссия африканцев оказалась провальной.На следующий день африканская делегация приехала в Санкт-Петербург, где посетила ПМЭФ и изложила свой план из десяти пунктов президенту России Владимиру Путину. От миссии с главой российского государства тогда встретился президент ЮАР Сирил Рамапоса. Судя по заявлению, сделанному лидером ЮАР через несколько дней после встречи с президентами Украины и России, в первом раунде переговоров добиться успеха не удалось. Однако, как объявил 19 июня Рамапоса, миротворческая миссия стран Африки будет продолжена.Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам, что представители семи африканских государств точно смогут вновь обсудить свои предложения по Украине с Владимиром Путиным на предстоящем 27-28 июля в Санкт-Петербурге втором саммите и экономическом форуме Россия-Африка. По словам Пескова, программа саммита полностью еще не готова, но возможность представителей африканских стран пообщаться с главой российского государства на полях мероприятия будет точно.Перспективы очередной мирной инициативы по украинскому кризису, мягко говоря, туманны. Очевидно, что западные кураторы во главе с США получают огромные выгоды от продолжения конфликта на Украине, да и Зеленский отказываться от своего абсурдного «мирного плана» не намерен. Скорее всего, основной темой для обсуждения на встрече в Санкт-Петербурге президентов ЮАР и РФ станет предстоящий саммит БРИКС, который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге, и возможный приезд на него Путина с учетом наличия «ордера на арест» главы российского государства, выданного МУС.