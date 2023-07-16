Власти Южной Кореи обратились к руководству Китая с призывом сыграть важную роль в сдерживании «угроз» со стороны КНДР

Как подчеркнул министр Пак, китайская сторона в настоящее время как никогда заинтересована в занятии конструктивной позиции, направленной на обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове.

Глава МИД Южной Кореи Пак Чжин обратился к руководству Китая с призывом сыграть важную роль в сдерживании «угроз», исходящих со стороны КДНР. Поводом для заявления министра иностранных дел республики послужил запуск на этой неделе Северной Кореей своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщает международное агентство новостей Reuters.Стоит отметить, что заявление это было сделано им во время встречи с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в кулуарах заседания Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в индонезийской столице – Джакарте. Пользуясь случаем, южнокорейский дипломат решительно осудил подобные действия со стороны Пхеньяна.Как утверждает Пак, Сеул и Пекин отстаивают общую позицию, согласно которой Северная Корея должна покончить с провокациями с тем, чтобы вернуться к диалогу.Вот что следует из заявления МИД Южной Кореи:Кстати говоря, в этом контексте, также стоит упомянуть и о сохраняющихся уже не протяжении нескольких лет разногласиях в Совбезе ООН относительно того, какие меры необходимо предпринять в отношении северокорейских властей.В то время как Москва и Пекин заявляют о том, что усиление санкционного давления – тупиковый путь, который в конечном итоге приведёт лишь к ещё большей напряжённости, Вашингтон, в свою очередь, утверждает об обратном. В частности, руководство США считает, что Россия и Китай «выгораживают» КНДР, оберегая её от очередного витка санкций.Напомним, что причиной ухудшения отношений между Пекином и Сеулом стало предостережение от так называемой неверной ставки в китайско-американских отношениях, сделанное месяцем ранее послом Китая в Южной Корее. Однако всё началось ещё в апреле текущего года, когда президент Республики Корея Юн Сук Ёль высказался о тайваньском вопросе, заявив о том, что это не просто вопрос между Пекином и Тайбэем, а некая проблема «глобального характера». Разумеется, подобные слова не могли не вызвать волну возмущения у китайских властей.