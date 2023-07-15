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«В строю только 50 танков»: в Минобороны Италии заявили о планах пополнения парка ОБТ

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«В строю только 50 танков»: в Минобороны Италии заявили о планах пополнения парка ОБТ

Италия планирует закупить 133 новых танка Leopard 2 немецкого производства и модернизировать 125 своих устаревших ОБТ Ariete.


Война на Украине превратила Европу в театр наземных боевых действий высокой интенсивности

- заявили в Минобороны страны.

Предполагается приобрести Leopard 2A8 и модернизировать Ariete, чтобы добиться «радикального и значительного» улучшения сухопутного потенциала итальянской армии, поскольку украинский конфликт «снова сделал присутствие танков на фронте основным фактором ведения боевых действий».

В Италии имеется 200 танков Ariete национального производства, из которых «в строю остается только 50 машин». При этом стране необходимо более 250 ОБТ, чтобы соответствовать требованиям НАТО. На новые закупки с 2024 года будет выделено $4,49 млрд, при этом общие расходы составят $8 млрд.

Как заявил источник из военного ведомства изданию Defense News, эти $4 млрд покроют приобретение 133 единиц Leopard 2 у немецкого производителя Krauss-Maffei Wegmann в течение 2024-2027 годов. Модернизация 125 ед. Arietes обойдется примерно в $1 млрд, что продлит срок их службы до 2034 года. При этом Италия планирует присоединиться к франко-немецкой программе создания нового ОБТ.

Также в планах Минобороны значится замена устаревающих боевых машин Dardo, на Lynx от немецкого Rheinmetall.
Использованы фотографии:
KNDS
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8 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:39
    0
    Хорошо если леопарды сумеют прикупить. Желающих на новые очень много.
    Вероятнее, что Абрамсы "модернизированные" после длительного хранения получат.
    Это тренд
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:47
      0
      Цитата: Федор Рашкин
      Вероятнее, что Абрамсы "модернизированные" после длительного хранения получат.
      Это тренд

      Скорее всего. Запроливье свои втулит.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:44
    +2
    Бабки, бабки, на все это бабло нужно...
    Вопрос... а вопросов задавать некому. Бум посмотреть, подождём.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:48
      +2
      Цитата: rocket757
      Бабки, бабки, на все это бабло нужно...
      Вопрос... а вопросов задавать некому. Бум посмотреть, подождём.

      ВВП Италии 2.1трлн$.
      1. д^Амир
        д^Амир Сегодня, 16:14
        +1
        Добрый день!!! hi а госдолг €2,79 трлн
        https://www.gazeta.ru/business/news/2023/05/15/20435900.shtml
        1. Ratmir_Ryazan
          Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:19
          0
          Под % под который они его взяли это не страшно, Италия много чего производит, расплатятся.

          У меня ипотека тоже больше годовой зарплаты, ничего не умер.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:19
        0
        И что???
        Военные расходы, это безвозвратные потери, особенно когда дорогую технику приходится закупать на стороне....
        При чем, расходы постоянные и как правило, возрастающие год от года.
        Хотят, могут себе это позволить, да и фиг с ними, это не наша печаль.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:56
    0
    Мин обороны Италии заявило об необходимости пополнения парка танков, вот только не своего в ВСУ, ибо дайте, как так, себе хотите а нам дайте вперед а там как хотите но танки вперед