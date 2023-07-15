«Элитка», которая пакует чемоданы и бежит на рейс в Дубай - ни Родины, ни патриотизма

Часто приходится слышать понятие «элита». Но не менее часто всплывают и такие факты, которые низводят эту самую элиту до уровня «элитки».Речь идёт о тех представителях «высших слоёв общества», для которых нет ни понятия «Родина», ни понятия «патриотизм», ни понятия «ответственность перед народом».Родина у таких дам и господ там, где у них открыт (и не заблокирован) «жирный» счёт в иностранной валюте. Патриотизм у «элитки» состоит в том, чтобы с экранов громко о нём заявлять, но как только дело доходит до того, что патриотизм нужно проявить здесь и сейчас, по-настоящему, они молниеносно пакуют чемоданы, закрывают счета в российских банках, покупают билет в Дубай, и рвутся на самолёт, чтобы «не успели перехватить с непосильным трудом нажитыми средствами».Ответственность перед народом? Для «элитки» вообще не существует понятия «народ». Разве что, в понимании о том, что народ можно использовать как что-то такое, на фоне чего можно сиять, сыпать долларами, на юбилеях и закрытых корпоративах смеяться на зарплатами инженеров, поливая друг друга коллекционным шампанским, охлаждённых в серебряных ведёрках.Эта, с позволения сказать, элита, она точно наша, российская? Она точно самостоятельная? Она точно независимая?На самом деле, очень сомнительно. Ведь когда представителю такой «элиты» приходится оглядываться на то, как себя чувствуют его денежки в банке Швейцарии или Кипра, когда хочется выслужиться перед либеральной агрессивной субстанцией, то о самостоятельности не может быть и речи.Такая «элитка» не делится средствами для наших бойцов, которые выполняют боевую работу в зоне СВО. Такая «элитка» просматривает объявления о жилье где-нибудь неподалёку от Мёртвого моря. Такая «элитка» если о России и между собой, то исключительно в мрачных тонах или в варианте леденящего безразличия, зато с живой заботой о собственной «пятой точке».Об этом размышляет и Никита Михалков в выпуске «Бесогона»: